Nakon šireg Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković obratio se javnosti.

Kaže kako gospodarski pokazatelji idu u prilog vladi.

U četvrtak će izaći s novim prognozama gospodarskog rasta i očekuje da će biti iznad 2 posto. U vrijeme covid krize smanjili su javni dug na 80 posto. Cilj im je smanjiti ga na 60 posto.

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića.

'Kontinuirano iznosi pritisak na DORH'

“One su kontinuirano iznošenje pritisaka na rad DORH-a i Uskoka i hajka na članove vlade. Naravno da je su DORH i Uskok potpuno neovisni i ne miješamo se u njihove poslove. Mi nismo ti koje se unaprijed obavještava. Te njegove teze puno više govore o njemu”, rekao je.

“Vidim da je spominjao nekakve opijate. On, ako ih i ne koristi, često su njegove izjave kao da je pod utjecajem opijata. Vidim da se jako gorljivo zanima za svoga znanca dragana Kovačevića, očito ga to jako intrigira i zanima. Što se tiče Slovenske, nisam ja nego on išao u tu bužu u Slovensku – da se ne baci”, dodao je premijer.

"Čuo sam par detalja njegovih uobičajenih uvreda”, napomenuo je.

Štrajk sudaca

Oko situacije u sisačkoj bolnici gdje su dvije pacijentice stavljene u isti krevet, a jedna je taj dan i preminula kazao je kako se tamo još utvrđuju okolnosti i kako je i prije rekao da to nije normalno.

O najavljenom i mogućem štrajku sudaca kaže da ministar Malenica ima sastanak s njima i da je s njihove strane prisutna otvorenost i kako su im u mandatu koji on vodi povećane plaće. Kaže kako ne vidi ni jedan razlog za štrajk ili govor o štrajku. Nije ga vidio niti kod liječnika. Smatra kako treba biti realan i staviti na stol stvari, koliko su rasle plaće zadnjih godina. Samo je osnovica narasla za 30 posto, a postoji i rast prosječne, minimalne i medijalne plaće.