PLENKOVIĆ: ‘Dio onih koji žele minirati rad Stožera jasno je identificiran, znamo jako dobro odakle to sve dolazi’

Dio onih koji žele minirati rad Stožera s vremenom je jasno identificiran, svi koji to pratimo svaki dan znamo jako dobro odakle to sve dolazi. Stožer civilne zaštite sve je odluke donio na temelju propisa u okviru kojih je ustrojen. Sve odluke koje su se donosile, donosile su se po načelu razmjernosti. Taj Stožer je od početka osnovan od strane Vlade Republike Hrvatske, nije neki stožer koji treba imati apolitičan karakter, koji treba biti neovisno tijelo. To je tijelo ustrojeno temeljem hrvatskih zakona i ljudi koji su tamo , nominirani su od strane Vlade Republike Hrvatske. Postoji niz ljudi koji su se obratili Ustavnom sudu, ja ću pričekati da vidim što će reći pa ću komentirati nakon toga, rekao je u subotu u Zagrebu premijer Andrej Plenković, a prenosi N1.

Što se, pak, tiče Zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, Plenković je rekao da je jučerašnjim izglasavanjem pokazano da je Vlada bila u pravu kad je rekla da se treba uzeti dovoljno vremena kako bi se napravio kvalitetan zakon i da ga nije trebalo donositi odmah nakon potresa, nego da je ispravna odluka bila čekati novi saziv Sabor, jer se radi o vrlo kompleksnom zakonu.

Premijer je potvrdio da će Hrvatska primiti 12 djevojčica iz izgorjelog izbjegličkog kampa na otoku Lezbosu.

“Mi ćemo primiti 12 djevojčica, mislim da je to dobro, izraz solidarnosti, humanosti, izraz politike prema teškoj situaciji ljudi koji se nalaze tamo. Neće se ovdje nikome ništa loše dogoditi ako 12 djevojčica dođe u Hrvatsku i ako im pomognemo, dapače, mislim da možemo biti ponosni na to”, rekao je Plenković.

Inače, Plenković je došao u središnjicu stranke gdje se obilježava se Nacionalni dan Mladeži HDZ-a povodom 30. godišnjice osnutka Mladeži HDZ-a.