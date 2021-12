Danas je premijer Andrej Plenković u Trakošćanu bio na obilježavanju 20. godišnjice rada Udruge stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida, a potom je odgovarao na pitanja novinara. Najavio je svoj posjet Bosni i Hercegovini sljedećeg tjedna rekavši da ondje ide s ''konkretnim temama'' o kojima će razgovarati s predsjedateljem Vijeća ministara i svima u parlamentu.

"Bitna je poruka cjelovitosti zemlje, deeskalacija atmosfere", rekao je i dodao da se po pitanju zaštite Hrvata u BiH slaže s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

'Milanovićeva izjava je sramotna'

Nakon što je u petak parlament Republike Srpske podržao prijedloge o povlačenju tog entiteta iz ustavnopravnog poretka BiH, Plenković je rekao kako želi da "projekt koji je definiran u Daytonu funkcionira" te je poručio da će hrvatska Vlada učiniti sve da ne dođe do raspada BiH.

Ponovno je komentirao i Milanovićevu izjavu da je njegov ovotjedni posjet Ukrajini bio šarlatanski. Rekao je da je Milanovićeva izjava sramotna.

"Odgovorio mu je čak i Ukrajinski predsjednik. To je sramotno', rekao je.

Komentirao je i objavu bivšeg ministra poljoprivrde Tomislava Tolušića na Facebooku.

"Izgleda da će svaki posao koji podrazumijeva troškove za kompjutore postati problem. Meni se pale lampice i pitam stručnjake koliko to košta. Ne razumijem se u to. Neka institucije poput OLAF-a i DORH-a izvole stati pred mikrofone i objasniti što rade. Ako postoji tema o kojoj javnost treba više znati, trebaju stati pred mikrofone i objasniti o čemu se radi", kazao je Plenković.

'Pogledajte tog čovjeka, Raspudića'

Upitan je i o zastupniku Hrvatskih suverenista Hrvoju Zekanoviću koji je na udaru kolega iz saborske desnice jer ih je kritizirao zbog necijepljenja.

"Zekanović je razotkrio demagogiju skupine parazita. To je ekipa koja ne zaslužuje pozornost medija. To su ljudi koji su nastali kao sekta Jambe pa su to digli na razinu mržnje prema HDZ-u. Ali HDZ je već dvaput dobio vlast, mimo ucjenjivača. Gdje su oni sada? Ne postoje", rekao je Plenković.

Posebno se osvrnuo na Ninu Raspudića iz Mosta.

"Lik koji je bio komentator i koji je pljuvao kao komentator, napao je Zekanovića koji je rekao da postoji korona i da se treba cijepiti. Zbog toga je on postao što? Žetončić HDZ-a. Pogledajte tog čovjeka, Raspudića, zovem ga da u 15 sati dođe i idemo s Alemkom Markotić na covid odjel da vidi kako izgledaju ljudi koji su sada na respiratoru. Cijela operacije je samo političkog karaktera. Stvar je čiste, zlonamjerne političke namjere", kazao je Plenković u Trakošćanu.

Raspudić je brzo uzvratio na N1 televiziji.

"Za razliku od njega, ja znam kako izgledaju COVID odjeli jer sam 5 dana ležao na kisiku na jednom od njih, i znam da bolnice ne služe za našetavanje i političku izložbu nego za liječenje pacijenata koji imaju ljudska prava i dostojanstvo. On to ne razumije. Cilj našeg referenduma je stvaranje čvrstog legitimnog i legalnog okvira za uspješniju zajedničku borbu protiv pandemije, za razliku od ovog što radi njegov nelegitimni stožer koji je po priznanju samog ministra Beroša donio stotine odluka bez kvoruma i davno izgubio povjerenje javnosti.

Mjesec dana upozoravali smo na temelju znanstvenih istraživanja da je na ulazima bolnica nužno testirati sve, i cijepljene i necijepljene, a oni su to tek ovaj tjedan uveli kao pilot projekt, inzistirajući tvrdoglavo na svojim promašenim i opasnim COVID potvrdama. Pozivam premijera na sučeljavanje pred kamerama u bilo koje doba dana ili noći, a ne na paradiranje kroz odjele intenzivne skrbi na koje ni članovi obitelji nemaju pristup”, poručio je Raspudić za N1.