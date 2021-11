Premijer Andrej Plenković obratio se novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Govorio je o današnjem sastanku s vojnim zapovjednicima, koje je Milanović nazvao stranačkim sastankom s vojnim vrhom.

"To je još jedno dosadno Milanovićevo priopćenje. Ja sam to najavio na vladi, bili su na sastanku zapovjednici i moji savjetnici. Obzirom da je sastanak sutra Vijeća za obranu, a tamo će biti i predsjednik sabora, pa je zato on pozvan", kazao je, dodajući da je priopćenje krajnje nebitno.

"Kakva politizacija vojske, Jandroković je tamo bio u svojstvu predsjednika sabora. Vidjeli ste da smo u rebalansu dali ogromna dodatna sredstva za MORH. Milanović politizira", rekao je Plenković.

Rekao je da njemu taj sastanak članovima vojnog vrha s članovima vlade djeluje normalno.

"Tu su bila 2 bivša ministra obrane, Božinović i Krstičević, tu je bio i Tomo Medved. Sve te nekakve izvedenice što se nekom čini, ja bi poludio dosad da se osvrćem na to", rekao je Plenković.

Ministar nije kritizirao njegov mandat

Premijer je istaknuo da Banožić na press konferenciji sigurno nije kritizirao prvi mandat njegove vlade, nego je govorio o višegodišnjem kontekstu.

"To nije imalo veze s onim što je radio Damir Krstičević", rekao je Plenković.

Rekao je da mi imamo obaveze kao članica NATO-a, te da ćemo radit i dalje.

"Nema tu nečeg što bi se moglo interpretirati tako. Nije to bila ni sadržaj ni misao toga što je bilo na sastanku, to nije njegov stav", rekao je premijer.

Bore se za svaki udah

Komentirao je i uvođenje obaveznih covid potvrda.

"Gledajte, ja čitam kao i vi ovo što neki zastupnici zazivaju.. ako je netko imao senzibiliteta za ono što hrvatski narod može i treba prihvatiti, imali smo mi. Mi smo sada u situaciji kao i druge zemlje, u jeku četvrtog vala. Ja sam bio s ministrom Berošem u Dubravi, svi oni koji pretendiraju da je to karijes ili gripa, neka samo 15 sekundi pogledaju pacijente na respiratoru, na intenzivnoj, oni se doslovno bore za svaki udah", rekao je.

"To je bolest koja će uskoro uzeti 10.000 života u Hrvatskoj, da su oni tog svjesni ne bi tako govorili, možda bi promislili i dali svoj doprinos zajedničkoj borbi protiv covida-19. To su loši, ignorantski stavovi. Kod ogromnog broja naših sugrađana to ne prolazi", rekao je.