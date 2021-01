PLENKOVIĆ DAJE IZJAVU NAKON VLADE: Nervozan je, raspravlja se s novinarima i odbacuje sve kritike

Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković je na konferenciji za novinare najavio dodatan kontigent mobilnih kućica za ljude u potresom pogođenih područja, te odgovorio na kritike predsjednika Milanovića da je stožer trebao biti oformljen ranije

“Moramo naći privremeni alternativni smještaj, a postoji nekoliko tipova. Jedan su kontejneri prilagođeni za privremeni boravak. Drugi su kamp-kućice, pa mobilne montažne kućice. Stožer nastoji precizno identificirati koliko ima takvih potreba. Preliminarne procjene govore o tisuću takvih objekata”, rekao je Plenković, dodajući da država ima oko 300 kontejnera u Državnim robnim zalihama, od čega se dio koristi za COVID.

Dio tih kontejnera se demobilizira, a dio dolazi iz međunarodne pomoći dok dio žele osigurati donacijama s hotelskim kućama i kamp-naseljima te s proizvođačima.

Na pitanje o evakuaciji Petrinje, koju je spominjao gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović, Plenković je rekao da treba voditi računa da se u sekundarnim potresima ne dogode tragedije koje se mogu izbjeći. “Svatko tko želi siguran krov nad glavom, može ga dobiti. Dumboviću sam rekao generalno da je ključno da se izbjegnu tragedije koje se mogu izbjeći. Nije nam u interesu da ljudi budu u kućama koje neki srednje jaki potres može dodatno urušiti, pa da netko strada”, rekao je Plenković. Dodao je da s Dumbovićem ima odlične odnose. “Ovo je potres velikih razmjera, Petrinja je osobito pogođena… Tu su ljudi malo i nervozni, ali nema nikakvih problema s gradonačelnikom Dumbovićem”, rekao je Plenković.

Ukida se PDV

Vlada je na sjednici izmijenila Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona kojom će donacije isporučene na područje pogođeno katastrofalnim potresom biti oslobođene plaćanja PDV-a.

“Ovo je još jedna važna gesta, slična onoj koje smo napravili u vrijeme mjera koje su se odnosile na pandemiju COVID-a. Na taj način ove donacije neće biti opterećene ni porezom na dobit niti porezom na dohodak, odnosno predstavljat će porezne olakšice”, rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Milanović: ‘Stožer je trebao biti oformljen ranije’

Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je Stožer za obnovu trebao biti ranije osnovan, Plenković je naveo što se napravilo od 29. prosinca.

“Stožer Civilne zaštite postoji non-stop, nevezano o katastrofi. U rok od sat vremena u centru Petrinje bilo je pola vlade i predsjednik, do navečer su bili GSS; CK, vojska, policija, do kraja dana jedan veliki broj ljudi završio je na privremenom smještaju u vojarni, cijela sisačka bolnica, osim one petine, je evakuirana u zagrebačke bolnice, petrinjska bolnica isto, ljudi su bili prebačeni helikopterima ili vozilima, na licu mjesta u svim tim pogođenim potresima CK je bio na terenu. Već taj dan su neki politički akteri su išli s tezom da CK ne treba dati ništa. Kakav je to potez u slučaju prirodne katastrofe? Ja sam u njihovim skladištima vidio volontere iz svih krajeva Hrvatske, ljudi koji sortiraju robu, vidio sam na terenu ljude iz Civilne zaštite, vatrogasce iz svih krajeva Hrvatske”, rekao je Plenković te dodao da je Vlada pronašla financijska sredstva za pomoć.

Ministar predlaže proglašavanje katastrofe. Mi smo već u utorak navečer našli 120 milijuna da uputimo na to područje. Napravili smo drugi dan određenu distribuciju. Istodobno smo organizirali svu moguću međunarodnu pomoć. Ako gledate da je petak bio neradni dan, subota dan žalosti, nedjelja dan žalosti, sjednica vlade je održana u ponedjeljak. Kad prije smo mogli napraviti to? Svi su bili na terenu”.

“A što je trebalo biti brže? Mi sad govorimo o dojmu… Ako gledate da je petak bio neradni dan, subota dan žalosti, nedjelja dan žalosti, sjednica vlade je održana u ponedjeljak. Kad prije smo mogli napraviti to? Svi su bili na terenu. Što je tu sporo, koji element? Što bi se tu promijenilo?”, rekao je Plenković.