Premijer Andrej Plenković u četvrtak je najavio da će cijepljenje biti uvjet za primanje mjere pomoći za očuvanje radnih mjesta. Oštro je na tu najavu reagirala oporba, a i ugostitelje je razljutila premijerova najava. Na današnjoj press konferenciji Nacionalnoga stožera civilne zaštite, reagirali su na premijerovu izjavu.

"Mislim da najbolje rezultate daju obostrani rezultati, solidarnost mora biti uzajamna. Vi znate koliko je vlada napora napravila da očuva radna mjesta, sačuvano ih je 700.000, očuvana je likvidnost 120.000 privrednih subjekata. S druge strane, očekujemo da svi koji su primili naknadu, neću reći vrate uslugu, ali daju doprinos kolektivnom naporu da se izađe iz krize", rekao je Vili Beroš.

'Ta ideja mora naći svoj put u zakonu'

"U početku nismo imali odgovor na krizu, ali sad ga imamo - to je cijepljenje. Ako cijepljenje može omogućiti pretpostavke da imamo normalan rad društva, ne znam zašto to ne učinimo. Ne znam zašto sad neki formiraju front protiv cijepljenja. Vjerujem da će poduzetnici prepoznati naša nastojanja da napravimo kolektivni iskorak i napor da osiguramo izlazak iz krize. Je li moralno i ekonomski opravdano da istu naknadu dobiju oni koji doprinose i oni koji to ne rade?" rekao je.

"Reći ću da diskriminacije neće biti, još uvijek su okolnosti takve da cijepljenje nije obavezno. Ta ideja koju je premijer iznio mora naći svoj put i u zakonu i u normama, ali na put iz krize možemo samo zajedno, solidarno i odgovorno. Mi počinjemo seriju sastanaka i sa svim ministrima ćemo razgovarati što oni misle, razmišljamo o svim javnim službama i ne mislimo raditi diskriminaciju prema privatnom sektoru", rekao je Beroš.

'Čuli ste što kaže znanost'

Jedan od novinara ih je upitao ako tvrtka ima 50 zaposlenih, a dvoje se nije cijepilo, hoće li ta tvrtka izgubiti pravo na potporu te hoće li profesori, djelatnici u vrtićima, javnom prijevozu, biti prisiljeni da se idu cijepiti.

"Ono što nam predstoji je otvaranje jedne vrste dijaloga, od sljedećeg tjedna već, sa sindikatima i poslodavcima, dužnost vlade je da u zaštiti života i zdravlja može ići prema rješenjima koja mogu voditi prema interesima, to ne znači uvođenje obveze cijepljenja, ali se može razgovarati o tome jesu li svi benefiti koji omogućuje država bezuvjetni. Čuli ste, prošle jeseni nismo imali rješenje u vidu cjepiva, donosili smo odluke, preporuke, ali u ovom trenutku imamo rješenje. Država se za to rješenje izborila u pregovorima unutar EU i mi imamo dovoljno cjepiva za sve hrvatske građane.

Čuli ste što kaže znanost, što je znanost pokazala kroz povijest. Mi imamo izbor hoćemo li prihvatiti znanost, i umjesto da budemo zahvalni mi otvaramo pitanja koja ne pridonose izlasku iz ove situacije. Ogromna većina ljudi se može cijepiti bez straha od nuspojava. Proći će ljeto, jesen će brzo, one države koje će se brže procijepiti imat će manji četvrti val i manje ekonomske štete. Očekujem razumijevanje svih jer interes nam je zajednički", kazao je Davor Božinović.

'Sve nas muče isti problemi'

"Ono što govorimo od prvoga dana je da nam u ovoj borbi treba solidaran pristup i tu smo pozivali sve građane i sve udruge. Sa svojim članstvom oni mogu prenijeti poruke koje vode ka izlazu u ovoj situaciji. Sada zamislite sve te udruge koje pozivaju svoje članove da se cijepe - situacija bi nam sigurno bila puno bolja. Kritizirajte slobodno odluke, ali pozovite članove na cijepljenje", rekao je Božinović.

S obzirom na to da članovi Stožera nisu dali nikakav konkretan odgovor na pitanje novinara on im je ponovno postavio isto pitanje pa je Božinović kratko odgovorio:

"Vi ste jučer svjedočili činjenici da je premijer izrekao ovu ideju. Razgovaramo u EU o istoj temi, sve nas muče slični problemi. Kada zadovoljimo pravnu formu zakonsko i ustavno utemeljenje onda ćete dobiti sve elemente ove ideje."