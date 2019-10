PLENKOVIĆ ČESTITAO ŠUICI PA SE OKRENUO SE KOALICIJI: ‘Svi su prpošni jer je ostalo najviše 12 mjeseci do izbora’

Premijer je komentirao i kandidature Kolinde Grabar Kitarović te Lore Vidović te se osvrnuo na nacionalistički istup članice svoje stranke

Premijer Andrej Plenković danas je održao konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo nekoliko aktualnih tema u zemlji, no glavni povod za obraćanje bilo je prihvaćanje Dubravke Šuice na mjesto europske potpredsjednice Europske komisije, koje je potvrđeno sinoć u Bruxellesu.

“Vidjeli ste saslušanje, Vlada je predložila Šuicu, ona je tri puta izabrana u EP. Šuica je jučer pokazala visoki stupanj informiranosti o problematici kojom će se baviti”, rekao je Plenković čestitavši joj i dodavši kako nitko nije potezao pitanje njene imovine dok je ona bila kandidatkinja za Europski parlament. “Ona je prošla na Odboru za pravna pitanja, bez ikakvog upitnika. On je spriječio dvoje kandidata da postanu povjerenici, kod nje nije”, rekao je premijer.

Osvrnuo se i na činjenicu kako HDZ nije potpisao kandidaturu za Europskog ombudsmana pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović. Tom je prilikom Plenković nabrojao osam žena koje su zauzele mjesta na čelu brojnih europskih institucija, javlja N1.

“Mene čudi da netko tko je na čelu jedne od institucija u Republici Hrvatskoj, a sigurno da pravobraniteljica jest na čelu jedne od institucija, ide u takvu kandidaturu bez da ja kao predsjednik Vlade išta o tome znam, nisam dobio obavijest, nitko me nije kontaktirao, nisam znao da ima takve ambicije. Ostao sam zatečen da se događaju stvari da netko tko je na čelu institucije u Hrvatskoj sa željom da ide u europsku instituciju ne kaže svojoj Vladi što radi. Nema tu apriori negativnog stava, nego obrnuto, te stvari se treba raditi sustavno, pronicljivo, mudro, da uspiju”, rekao je Plenković.

Govorio je i o kandidaturi Kolinde Grabar Kitarović za novi predsjednički mandat, istaknuvši da je znao kad će ona biti objavljena te je pohvalio njen govor rekavši kako je dotaknula sve teme.

Zabrinuo ga Batinić

Danas je u Vladi održan koalicijski sastanak na kojem je HNS, između ostaloga tražio povećanje plaća prosvjetnih radnika. No, prije toga je bombastičnu izjavu o napuštanju koalicije dao njihov Milorad Batinić ustvrdivši kako nisu zadovoljni “njegovim statičkim djelovanjem”.

“Mene je malo više zabrinula izjava Milorada Batinića, a što sam mu i rekao sad na sastanku. Učitelji će za rujan dobiti dva posto veću plaću. Otkad traje naš mandat mi smo dizali plaće. Mi smo sindikatima predložili upravo mogućnost povećanja od dva posto. Ja sam to predložio. Da sam ja bio statičan oko Agrokora, da samo odem i kažem da će propasti kompanija, a ja ću gledati. Je li to statika?”, šokiran je bio Plenković, koji je na kraju dodao kako mu je Batinić rekao da ipak nije tako mislio.

Kratko se osvrnuo i na trzavice u vladajućoj koaliciji rekavši kako su svi “prpošni” jer je ostalo najviše 12 mjeseci do izbora. Dodao je kako bi svatko u Vladi htio povećati osnovicu plaća za 25 posto, ali i da je ipak bitno naći balans i napraviti nešto održivo.

Svi se trebaju osjećati dobro

Komentirao je i slučaj HDZ-ovke Ivone Milinović, inače predsjednice riječkog Odbora za manjine, koja je u jednoj emisiji dala uvredljivu izjavu o Srbima.

“Loša izjava, vidio sam je kad mi je Marko poslao. Kasnije sam vidio da se gospođa ispričala, da nije tako mislila, da je htjela reći nešto drugo. U svakom slučaju nije dobro, osuđujem takvu izjavu. Ukoliko je mislila nešto drugo reći, to je dobro, ali mora kao političarka i izabrana vijećnica u gradskom vijeću onda te svoje misli malo preciznije, pažljivije, obzirnije artikulirati”, rekao je Plenković.

Što se tiče odnosa s manjinama, Plenković je rekao da je njegov cilj smanjivanje tenzija i podjela u visoko polariziranom društvu.

“Ukoliko je predsjednik Franjo Tuđman vodio računa da u svim Vladama HDZ-a uvijek bude ministar predstavnik srpske manjine, on je mudar čovjek i to je radio s ciljem i smislom. Ukoliko smo nakon dvijetisućitih, gdje je Uzelac bio državni tajnik i tad je sjedio bliže premijerki Kosor nego ministar vanjskih poslova, ne znam da je to nekome tad bio problem. Ako je nešto bilo devedesetih, ako smo dvijetisućitih nešto doživljavali kao normalno, prirodno, poruku uključivanja dijaloga, onda to iz moje optike nije upitno. To je stečevina HDZ-a i to ne može problem i za mene nikad neće biti problem. Ovo je Vlada koja je glede digniteta Domovinskog rata napravila apsolutno sve što je mogla, zato što je to ključno, nužno za hrvatsko društvo”.

“Rješavam pitanja koja imam u programu i držim ono što je važno, da manjine budu uključene u društvo i osjećaju se ovdje dobro, jer ako se oni ovdje ne osjećaju dobro, mene brine kako će se osjećati Hrvati u Srbiji. Brine me da mi se Hrvati u Srbiji osjećaju dobro, da mi se Hrvati u BiH, gdje su konstitutivni narod, osjećaju dobro”, zaključio je Plenković.

