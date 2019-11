PLENKOVIĆ ĆE VJEROJATNO DOBITI ODBIJENICU UČITELJA, U IGRI 3 OPCIJE? Izvor iz HDZ-a: ‘Ovo je otišlo predaleko, ne bih im popustio ni milimetar’

Nagađa se da bi Plenković mogao sindikatima ‘podebljati’ ponudu ili možda pokrenuti proces sudske zabrane štrajka, a moguća je i opcija da odugovlačenjem pokuša okrenuti javnost, ponajprije roditelje učenika, protiv učitelja

Već je jučer prijepodne bilo posve izvjesno da će nastavnici u osnovnim i srednjim školama odbiti preksinoćnju ponudu Vlade, odnosno premijera Andreja Plenkovića za povećanjem plaća od 10,40 posto te ustrajati na svome zahtjevu da im se koeficijent plaće povisi na 6,11 posto. Do sutra bi se trebao znati ishod referenduma među nastavnicima u školama.

Sada se, pak, postavlja pitanje kako će na vjerojatnu odbijenicu reagirati premijer. Dio odgovora na to pitanje već se dobio jučerašnjim ultimativnim upozorenjem ministra financija Zdravka Marića da ni ostali sindikati u javnom sektoru neće dobiti najavljeno povećanje plaća ako obrazovni sindikati odbiju ponudu Vlade.

DETALJI PLENKOVIĆEVOG ODGOVORA SINDIKATIMA: ‘Važno je da sadržaj bude ispred forme, u odnosu na fiksaciju koeficijentima’

‘Plenkoviću je bolje ne odugovlačiti’

Nagađa se da bi Plenković mogao sazvati novu rundu pregovora sa školskim sindikatima te im “podebljati” ponudu ili možda pokrenuti proces sudske zabrane štrajka. Moguća je i opcija da premijer odluči odugovlačiti ovu situaciju i time okrenuti javnosti, ponajprije roditelje učenika, protiv sindikata, odnosno učitelja.

“Da sam na mjestu premijera Plenkovića ja ne bih išao u proces zabrane štrajka, i dalje bih učiteljima plaćao dane koje su proveli štrajkajući, ali im ne bih popustio ni milimetra što se novca tiče”, kazao je za Jutarnji list visokopozicionirani izvor HDZ-a sugerirajući da je premijeru bolje reagirati brzo nego ići na taktiku iscrpljivanja i okretanja građana protiv učitelja.

Isti izvor iz vladajuće stranke smatra da bi sindikati trebali prihvatiti ponuđeno.

“Ovo je sada otišlo predaleko. Da sam na Plenkovićevom mjestu ja im više ne bih popuštao, bez obzira jesu li u pravu”, kazao je.

HOĆE LI PLENKOVIĆ TRAŽITI ZABRANU ŠTRAJKA PROSVJETARA: ‘Napušemo li balon i prihvatimo sve zahtjeve, ništa dobro se neće dogoditi’

‘Divjak nije kriva, na vrijeme je upozoravala premijera’

Postavlja se i pitanje sudbine ministrice obrazovanja iz HNS-ove kvote, Blaženke Divjak, koju su premijer i njegovi više puta prozivali da se tijekom štrajka nastavnika držala kao sindikalistica, a ne kao članica Vlade.

“Što bi Plenković sad imao od smjene Divjak? Ministrica nije kriva. Koliko znam, prije šest mjeseci ga je upozoravala na neke stvari, ali je on to ignorirao. Sad to Plenkoviću dolazi na naplatu. Nanio je političku štetu i HDZ-u i samom sebi”, kazao je Jutarnjem listu drugi izvor iz HDZ-a.

Neki u vrhu HNS-a smatraju da bi bilo najbolje raspisati prijevremene izbore.

“Premijer je preuzeo odgovornost i on to mora riješiti. Ministrica Divjak dobro radi svoj posao, a ovi pregovori i odluke o plaćama ionako su u nadležnosti premijera”, kazao je za Jutarnji list sugovornik iz HNS-a.

ČELNIK SINDIKATA: ‘Neke Plenkovićeve izjave dodatno su motivirale ljude da štrajkaju, a jedna stvar je bila posebno uvredljiva’