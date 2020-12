PLENKOVIĆ ĆE SE CIJEPITI: ‘Spreman je javno to učiniti prvog dana, ali s obzirom da će tada biti jedan od onih koji su preboljeli covid…’

Glasnogovornik Vladeć napominje da su prioritetne skupine zdravstveni djelatnici, korisnici i zaposlenici domova za starije te osobe starije životne dobi i kronični bolesnici

Premijer Andrej Plenković spreman je cijepiti se javno i u cijelosti podržava cijepljenje radi zaštite od bolesti covid-19, a s obzirom na to da je obolio od te bolesti, o trenutku cijepljenja obavit će nužne konzultacije s liječnicima, rekao je u petak glasnogovornik Vlade Marko Milić.

“Predsjednik Vlade Andrej Plenković spreman je cijepiti se prvog dana javno i u cijelosti podržava cijepljenje radi zaštite zdravlja ljudi od bolesti covid-19. S obzirom na to da očekujemo da će do dolaska cjepiva predsjednik Vlade biti jedan od onih koji su preboljeli covid-19, on će, kao što je danas rekao i ministar zdravlja Vili Beroš, oko trenutka cijepljenja obaviti nužnu konzultaciju s liječnicima”, odgovorio je Milić Hini na pitanje je li se premijer spreman javno cijepiti protiv covid-19.

Milić napominje da su prioritetne skupine zdravstveni djelatnici, korisnici i zaposlenici domova za starije te osobe starije životne dobi i kronični bolesnici.

Cjepivo će biti besplatno

Hrvatska je naručila 5,6 milijuna doza cjepiva protiv covida-19, a cijepljenje bi moglo započeti Pfizerovim cjepivom koje bi trebalo prvo stići u 125.000 doza s kojima se može procijepiti 62.500 ljudi.

“Nakon što Europska agencija za lijekove odluči odobriti cjepivo, Vlada će organizirati proces distribucije prvih 125.000 doza, a cjepivo će biti besplatno za hrvatske građane”, navodi Milić.

Dodao je i da Vlada, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo pripremaju kampanju s ciljem da sve informacije o cjepivu budu transparentne, jasne i znanstveno utemeljene, kako bi se hrvatskim građanima objasnilo koje su koristi cjepiva i kako ih ono može zaštititi od bolesti.

Vlada je danas objavila i pregled svih informacija i aktivnosti koje poduzima vezano uz cjepivo protiv covid-19 na web adresi https://www.koronavirus.hr/cijepljenje-protiv-covid-19/872.

Spremnost da se javno cijepe protiv bolesti covid-19 izrazili su predsjednik Republike te vodeći ljudi Nacionalnog stožera civilne zaštite.

