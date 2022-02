Premijer Andrej Plenković odlučio je prihvatiti poziv za saslušanje na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, piše Novi list.

Sjednica je sazvana u povodu premijerovih tvrdnji da Državno odvjetništvo, MUP i SOA nisu dovoljno učinili kako bi otkrili tko je sve utjecao na radikalizaciju Danijela Bezuka, napadača na sjedište Vlade na Markovu trgu koji je počinio samoubojstvo.

Predsjednik Odbora Siniša Hajdaš Dončić je premijeru poziv uputio još prije tjedan dana, ali do jučer se nije znalo hoće li Plenković doći na sjednicu na kojoj se očekuju i čelni ljudi institucija čijim je angažmanom u istrazi pozadine Bezukovog terorističkog čina on nezadovoljan.

Saslušanje predsjednika hrvatske Vlade od strane članova jednog parlamentarnog tijela, bez obzira što će se to odvijati iza zatvorenih vrata, predstavlja pravi presedan.

Presedan u politici

Kada je 2010. tadašnja opozicija htjela pozvati premijerku Jadranku Kosor da svjedoči na istražnom povjerenstvu koje se bavilo Inom, HDZ-ova većina je to spriječila kako bi je poštedjela eventualnih neugodnosti. Plenkoviću sigurno neće biti jednostavno objašnjavati zašto je javno prozivao DORH, MUP i SOA-u i braniti se od optužbi da je tako radio nedopušten pritisak na represivni aparat. Pogotovo ako će oporbeni zastupnici biti agresivniji u pitanjima, a svoj su dolazak najavili i neki koji nisu članovi ovog Odbora, ali imaju sigurnosni certifikat.

No, Plenković je, eto, prihvatio izazov da se i u ovom formatu suoči s političkim protivnicima, što nerijetko čini u sabornici.

"Napravit ću sve što je u mojoj ovlasti da ta sjednica prođe u najboljem redu. Mogla bi ona dugo potrajati, a osobno ću predsjedniku Vlade predložiti da ostane i na drugoj točki dnevnog reda, koja se tiče privođenja ljudi koji su o njemu nešto pisali na internetu", rekao nam je Hajdaš Dončić.

Pritisak na institucije?

Plenkovićeve izjave o slabom radu DORH-a, MUP-a i SOA-e vezano za oružani incident koji se na Markovom trgu dogodio 12. listopada 2020., epilog će dobiti na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predsjednik Kuba zastupnika HDZ-a Branko Bačić jučer je, govoreći u jednom drugom kontekstu, ustvrdio da premijer nije krajem prošle godine radio pritisak na državne institucije.

"Nije to nimalo bio pritisak. On je samo, nakon što je procedura već bila dovršena, rekao da je pročitao nalaz i da drži da tu ima još elemenata koje bi trebalo ispitati, kako bi se znalo kako je došlo do tog incidenta. Bio je to njegov stav i nije ni na koga utjecao da donese drukčiji zaključak", istaknuo je Bačić.