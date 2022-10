Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je danas Zadarsku županiju gdje je dao izjavu za medije. Prvo je čestitao rektorici Dijani Vican na realizaciji studentskog doma, vrijednog oko 100 milijuna kuna. Rekao je dalje da se susreo s gradonačelnikom i županom, da je potpisan ugovor od milijardu i 800 milijuna kuna za dovođenje vode u sve dijelove Zadarske županije, posebno na otoke.

"MIlijuntni putnik odnosno putnica u ovoj godini, možemo očekivati do kraja godine i milijun i 100 tisuća, to je za 300.000 više nego u rekordnoj 2019. godini", rekao je i dodao da očekuje rast BDP-a RH i u 4. kvartalu.

Napao Milanovića

Za izjavu Ivane Penave o izborima u BiH rekao je da su i on i stranka potpuno nerelevantni, da je gradonačelnik postao zahvaljujući HD

“To je nebitna izjava, irelevatna stranka i čelnik, čovjek koji je zahvaljujući HDZ-u postao gradonačelnik. Nisu doprinijeli ni milimetra za jačanje položaja Hrvata u BiH. Naklapanjima njega, Mostovaca i Milanovića trebalo bi slušati izjave čelnika bošnjačkih stranaka. Kad čujete njih o Schmidtu, čut ćete da je HDZ pobjednik izbora, da je Schmidt osigurao participaciju u vlasti… Milanović je isključivo radio štetu. Danas kao poraženi ljubomorni luzer napada Schmidtovo rješenje, a mi smo unatoč njemu zaštitili prava Hrvata”, rekao je.

Govoreći o diplomatskim misijama istaknuoje: “Poslali smo prijedloge prije dvije godine, Milanović je to izblokirao nekakvim nebulozama. Što se tiče VSOA-e, miješati imenovanje ravnatelja s drugim imenovanjima u MORH-u, to je neka njegova želja, a ostalo ide sukladno s nadležnostima, o tome će razgovarati s ministrom obrane.”

“Kad je netko teško poražen na vanjskopolitičkom polju, onda traži bilo što da bude u situaciji da me pitate o nebitnim temama. Prava tema je da je štetio borbi za interese Hrvata u BiH, činio je sve da bi ugrozio strateške ciljeve Hrvatske. Schmidt je unatoč njemu pomogao Hrvatimu BiH. Zar nije mjesecima izricao tlapnje da je Rusija jaka i da je ne treba dirati? Ni hrvatski mediji više to ne primjećuju nego se bave efemernim pitalicama. Te nebuloze su jako štetne i njih bi trebalo temeljito analizirati. No, mislim da 90 posto aktera koji se razumiju u politiku, jasno su pokazali čija se politika isplatila i čija je bila uspješna”, dodao je Plenković.

O naslovnici Nacionala

Što se tiče naslovnice tjednika Nacional rekao je da je "to novina koju nije vrijedno komentirati".

"Već šest godina 90 posto njihovih naslovnica su o meni. Imati malo kredibiliteta da im dam važnost, bilo bi previše. To je pokušaj Uskokovog optuženika, kako bi rekao njegov kompanjon iz Slovenske, kriminalca koji nastoji izmišljati stvari sa sastanka da bi zaštitio sebe. Nemam veze ni s tom novinom ni s insinuacijama ni s optuženikom. Na Aktualnom satu u Saboru sam rastumačio sve procese, a odazivati se na Mostove inicijative odgovor je nula,” rekao je.