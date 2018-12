PLENKOVIĆ: ‘Ne znam od kud tema ima li Damir moje povjerenje. On je ministar kojeg cijene vojnici i birači’

Predsjednik Vlade izjavio je kako će Hrvatska kupiti borbene zrakoplove onako kako je dogovoreno ili će natječaj biti poništen

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u Bruxellesu da ga čudi pitanje ima li ministar obrane njegovo povjerenje te ponovio da će Hrvatska kupiti borbene zrakoplove onako kako je dogovoreno ili će natječaj biti poništen.

KRSTIČEVIĆ NA PITANJE O AVIONIMA: ‘Kako misliš?’; Novinar mu uzvratio: ‘Nismo mi na ti’; Ministar govorio o svojoj odgovornosti i mogućem fijasku

Cijene ga birači i vojnici

“Ne znam otkud ta tema ima li Damir (Krstičević) moje povjerenje ili ne. On je potpredsjednik vlade, ministar obrane, uložio je jako puno u reformu obrambenog sustava, poboljšanje svih mogućih aspekata Hrvatske vojske, od povratka u one gradove gdje je prije bila, do ulaganja u opremu i materijlani status. Prema tome, on iza sebe ima stečevinu, tu nema dileme. On je ministar obrane kojeg hrvatski vojnici jako cijene, cijene ga i hrvatski birači”, rekao je Plenković na pitanje novinara ima li Krstičević njegovo povjerenje zbog zastoja u nabavi borbenih zrakoplova od Izraela.

Ponovio je da će Hrvatska pristati potpisati ugovor o nabavi zrakoplova samo onako kako je ponuđeno, u suprotnom se natječaj poništava.

‘Bit će kako je dogovoreno ili će se natječaj poništiti’

“Bilo kakve modifikacije koje bi dovele do toga da proizvod koji je odabran kao najbolja ponuda bude modificiran, da bude drukčiji, da bude cjenovno različit ne dolazi u obzir, tu nema nikakve dileme. Bit će onakon kako je dogovoreno ili će se natječaj poništiti”, rekao je.

Na upit da komentira vijest o ostavci savjetnika predsjednice Republike Vlade Galića, Plenković je rekao da o tome ne može puno reći jer nema sve informacije.

JESU LI IZRAELSKI AVIONI STARE KANTE? KRSTIČEVIĆ URLAO NA PRESICI: ‘Trebaju nam avioni da uvijek budemo spremni, ovaj je izuzetan!’

Afera nije dobra

“Vidio sam tu vijesti kada sam sletio. Ne znam više ništa od onoga što je objavljeno. Imat ćemo u ponedjeljak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost pa ću malo više znati o toj temi, ali cijela ta afera nije dobra i stojimo iza toga da je treba rasvijetliti do kraja”, rekao je Plenković.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila u četvrtak da će prihvatiti ostavku Galića koji je razrješenje zatražio zbog “etičkih i moralnih razloga”, te nije željela komentirati ima li njegova ostavka veze s aferom SMS.

Ravnopravnost naroda

Europska unija mora pomoći strankama i institucijama u Bosni i Hercegovini kako bi se pristupilo provedbi presude Ustavnog suda i promjeni izbornog zakona i tako osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

Plenković će drugi put, nakon summita u listopadu, na sastanku Europskog vijeća govoriti o stanju u Bosni i Hercegovini.

SAD BLOKIRA KUPOVINU IZRAELSKIH F-16? Washington bijesan, tvrde da Izraelu treba dopuštenje za prodaju Hrvatskoj

Promjena izbornog zakona

“Govorit ću o tome da EU mora pomoći strankama i institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se pristupilo provedbi presude Ustavnog suda i promjeni izbornog zakona. Inače, ovako se može ići unedogled, ovdje će biti sve više nezadovljstva, a tamo će se netko praviti nevješt i da je to normalno, a nije”, rekao je Plenković po dolasku na summit.

Dodao je da je nedavno razgovarao s akterima zaključivanja Daytonskog mirovnog sporazuma te da tada nikome nije bilo ni u primisli da jedan narod drugome bira predstavnika u predsjedništvu.

Ako su Hrvati nezadovoljni, to nije dobro

“To nije ništa osobno, nema veze s gospodinom Komšićem ni bilo s čim. Naš je stav principijelan, smatramo da za zdravo funkcioniranje Bosne i Hercegovine, institucija za ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda, osobito, najmalobrojnijeg hrvatskog, nije dobro da imamo takvu situaciju. Ako su vam Hrvati većinski nezadoljni s takvim scenarijem, onda to nije dobro”, rekao je Plenković.

Naglasio je da su Hrvatska i on osobno najveći zagovornici europskog puta Bosne i Hercegovine i da će joj nastaviti pomagati na tom putu.

Više štete nego koristi

Plenković je komentirao i aktiviranje zapuštenih odmarališta, koja su bila u vlasništvu poduzeća iz Bosne i Hercegovine, zbog čega predsjednštvo te zemlje optužuje Hrvatsku da krši sporazum o sukcesiji

“Ta odmarališta su bila društveno vlasništvo i ona nemaju veze sa sukcesijom. Kada se donosio taj zakon jako smo pazili na eventualnu mogućnost da se u budućnosti pojavi vlasnik, netko tko stekne taj naslov. On će moći to preuzeti, nastaviti sa zakupom ili tražiti oslobođenje od onoga što je u zakupu. Vi znate koliko je tih nekretnina, u kakvom su stanju i tako neuređene nam donose više štete nego koristi, a to ne dolazi u obzir”, rekao je.