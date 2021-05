PLENKOVIĆ ‘BOCNUO’ MILANOVIĆA: ‘Sutra će reći što misli o nabavi borbenih aviona, on govori da zna sve o tome. Vidjet ćemo’

Predsjednik Milanović je danas za posjeta Međimurju na pitanje kada očekuje odluku o nabavi aviona rekao da je jučer poslao dopis s namjerom da to bude na Dan oružanih snaga, 28. svibnja

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu u vezi sa sutrašnjom sjednicom Vijeća za obranu da će se vidjeti zna li predsjednik Republike Zoran Milanović sve o nabavi novih borbenih zrakoplova.

“Ne znam što on nagađa. Imat ćemo sutra u 10:15 sati Vijeće za obranu pa ćemo čuti što on misli o toj temi. Ja sam čuo da on sve zna o tome”, rekao je Plenković novinarima u Bjelovaru upitan je li Dan državnosti prilika de se objavi odluka o nabavi novih borbenih zrakoplova ili to samo predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović nagađa.

Podsjetio je kako je Milanović neki dan o toj temi rekao da sve zna te je kratko poručio: “Vidjet ćemo sutra je li zna sve”. Predsjednik Milanović je danas za posjeta Međimurju na pitanje kada očekuje odluku o nabavi aviona rekao da je jučer poslao dopis s namjerom da to bude na Dan oružanih snaga, 28. svibnja.

Premijer Plenković je danas u Bjelovaru ponovio i da će HDZ-ov kandidat za župana Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić uvjerljivo pobijediti u drugom krugu lokalnih izbora. “Takva vrsta suradnje SDP-a i Domovinskog pokreta sama po sebi govori da će Marko Marušić uvjerljivo biti pobjednik 30. svibnja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. To je dobro, vrlo korisno za županiju, a na njima je da se zamisle”, naglasio je.

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Darijo Žepina rekao je u srijedu popodne u Bjelovaru da je ta stranka poduprla dio programa Damira Bajsa, da nije ušla u koaliciju ni s kim, a o glasovanju u 2. izbornom krugu za župana poručio je biračima da odluče po savjesti vodeći računa da su oni demokršćanska stranka.

Upitan za komentar “nespojive koalicije” Mosta i SDP-a u Dubrovniku protiv HDZ-a i župana dubrovačko-neretvanske županije Nikole Dobroslavića, poručio je kako je to “zdravo za njih” jer će ih Dobroslavić poraziti.

“Tamo je čak čelnik Mosta Božo Petrov, što je jako zdravo za njih da im ide čelnik stranke u izbore za župana koje će izgubiti. To će ih puno ohrabriti, a SDP dolje ima kandidata koji nije ušao u drugi krug i koji je na najvugarniji način vrijeđao čelnike HDZ-a. Pa će biti u oporbi i jedni i drugi”, rekao je Plenković.

Prije Bjelovara, Plenković je u Križevcima podržao kandidata za župana koprivničko-križevačkog župana Darka Korena (Mreža nezavisnih lista) i za gradonačelnika Križevaca Matu Devčića (HDZ) u drugom krugu lokalnih izbora. Podsjetio je da je u protekle četiri godine u toj županiji ugovoreno tri milijarde kuna vrijednih projekata iz EU fondova i da su u vrijeme covid krize očuvana radna mjesta i isplaćeno 118 milijuna kuna za devet tisuća radnika u Koprivničko-križevačkoj županiji.