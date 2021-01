Iako premijer najavljuje popuštanje mjera krajem mjeseca, Nacionalni stožer i epidemiolozi nisu tome skloni zbog širenja sve zaraznijih sojeva koronavirusa diljem Europe

“Ako epidemiološka situacija u Hrvatskoj i dalje bude povoljna, možemo očekivati popuštanje mjera”, najavio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković, ali nije rekao kad bi se to moglo dogoditi i koje bi mjere prve mogle biti na redu. No, Jutarnji neslužbeno doznaje kako će gotovo sigurna većina postojećih mjera ostati na snazi i nakon 31. siječnja. Naime, epidemiolozi i Nacionalni stožer nisu skloni popuštanju, jer smatraju da toplije vrijeme trebamo dočekati sa što nižim brojkama, a i među njima je zavladao strah od novih sojeva.

“Imamo ohrabrujući silazni trend, što je dobro. Tjedni prosjek pao je na razinu sredine listopada, broj preminulih je u padu, broj hospitaliziranih prepolovljen je u odnosu na vrhunac koji smo imali prije mjesec dana. Mjere koje smo uveli i odgovorno ponašanje doveli su do preokretanja trendova i tako trebamo nastaviti. To smo uspjeli bez policijskog sata i zatvaranja u odnosu na druge zemlje i ako ovako nastavimo, to nam daje nadu da ćemo moći promišljati i o popuštanju mjera. Jedan od prvih signala je i početak polugodišta. Dio školaraca se vratio, a nadamo se da će uskoro i ostatak”, rekao je Plenković.

Strah od novih sojeva

Ipak, čini se da ni povratak djece s online nastave u školske klupe zasad nije izgledna opcija. Najnovija istraživanja pokazala su da djeca jako dobro podnose koronavirus, ali ga i jako šire, pa će dio škola vjerojatno ostati zatvoren do daljnjega. Ako i dođe do popuštanja nekih mjera, to će biti simbolično, a najizglednija je opcija zadržavanje većine mjera sve do Uskrsa, odnosno početka travnja.

Hrvatska je u mnogo povoljnijoj situaciji nego prije mjesec ili dva. No, u usporedbi s državama, poput Francuske, Austrije i Njemačke, koje su već uvele ili najavljuju sve drastičnije mjere, ne stoji tako dobro. Strah od novih sojeva koronavirusa leži u tome da su oni do 70 posto zarazniji, pa bi u slučaju naglog širenja bolnički sustav mogao biti opterećen i više nego u najgorima danima epidemije.

Božinović je oprezan

Potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović oprezan je s popuštanjem mjera, jer unatoč silaznim trendovima, ne želi riskirati razbuktavanje trećeg vala, zbog čega se krenulo s procjenama učinka svake mjere na smanjenje broja zaraženih.

“Činjenica je da brojevi jesu bolji, ali i da u dijelu zemalja koje nas okružuju teško možemo govoriti o tome da je situacija s epidemijom stabilna i da nam to sada otvara mogućnost za popuštanje mjera. Pogotovo s obzirom na upozorenja na potencijalni treći val epidemije, sigurno nećemo riskirati da se epidemiološka situacija na bilo koji način naglo uruši”, rekao je Božinović i rekao da ne može zaključiti hoće li biti popuštanja mjera nakon 31. siječnja.

Istra želi popustiti mjere

Istarski Stožer civilne zaštite dosad je u više navrata prvi pooštravao svoje mjere, ali i popuštao kad su smatrali da je to potrebno. Ovoga će tjedna razgovarati s Nacionalnim stožerom oko popuštanja mjera u Istri, gdje se epidemiološka situacija također poboljšala.

“Mi bismo među prvim popuštanjima otvorili teretane. Prvo ćemo vratiti djelatnosti koje imaju utjecaj na kondiciju, život i rad. To prvo, a nakon toga stupnjevito i ostalo. Vrlo smo oprezni jer situacija u nekim zemljama u susjedstvu nije dobra i ide se u zaoštravanje. Ne bismo voljeli smanjiti mjere pa da ih vrlo brzo moramo vraćati”, rekao je šef istarskog stožera Dino Kozlevac.

