U situaciji kada cijene svega brže rastu nego plaće, dobra je vijest da će minimalna plaća od 1. siječnja biti 560 eura, što je 60 eura više nego danas, javlja RTL Direkt . Povišice bi mogli dobiti i svećenici, i Andrej Plenković i Zoran Milanović. No, učitelji na ono što im se zasad nudi ne pristaju.

U školi radi već 30 godina, a u pauzama od podučavanja mora javno tražiti povišicu za sebe i sve učitelje. "Ja ne znam ako smo ikada dobili povećanje plaće, a da nismo morali ili prosvjedovati ili štrajkati ili moliti", kaže učiteljica razredne nastave Gordana Miota Plesnik.

Ako raste učiteljima, raste i premijeru

Gordana je ima plaću od 1088 eura na osnovi dugogodišnjeg rada. Vlada joj nudi 1122 eura sada i 1140 eura u siječnju. Sindikati traže 1155 eura sada i 1200 eura iduće godine.

"Plaće učitelja početnika su između 5500 i 6000 kuna, ovisi gdje stanuju i o prirezima, ali u tom omjeru se kreću", kaže Miota Plesnik.

Nije tu riječ samo o učiteljima i profesorima, već i o liječnicima, kulturnim radnicima, zaposlenima u sustavu socijalne skrbi. Državnim službenicima, policajcima, pravosudnim djelatnicima i političarima, Vlada je dala isti prijedlog. Dođe li do toga, Andrej Plenković bi dobio povišicu od 100 eura, a Zoran Milanović od 117.

Povišica i svećenicima

Povišicu će dobiti i svećenici, potvrdili su iz Hrvatske biskupske konferencije, ali nisu rekli koliko. "Što se tiče unutarnjeg ustroja, s obzirom na vjerske službenike, bit će određenih povećanja zbog povećanja životnih troškova u posljednje vrijeme, pa tako će o tome biti obaviješteni ordinarijati i župe", govori Krunoslav Novak, generalni tajnik HBK-a.

Misna nakana ostaje ista, a ako budete htjeli platiti misu za nekoga, umjesto dosadašnjih 50 kuna od 1. siječnja ćete platiti 7 eura.

"Prvo što se događa kada je inflacija veća od rasta plaća je, onda kupovna moć dohotka pada. Za isti dohodak možemo kupiti manje jer su cijene robe veće. Tako da generalno životni standard naših građana pada", tvrdi ekonomist Ljubo Jurčić.

Rast plaća u IT-u

IT je jedan od rijetkih sektora koji prati inflaciju. Inženjeri mjesečno zarade između 3.5 i 5.5 tisuća eura. "Plaće rastu i zbog inflacije, i to globalne. One rastu godišnje, međutim ove godine je to jako povećano zbog krize. I onda se dešava da su nekoliko puta ove godine poslodavci povećavali, čak i linearno, zaposlenicima plaće. Koliko je meni poznato bila su 2 vala povećanja, sigurno će ih biti još", kazuje član Uprave Algebre Hrvoje Balen.

Razlika između najvećih i najmanjih plaća u Hrvatskoj iznosi i do 5 tisuća eura. 560 eura je novi minimalac, od početka iduće godine. Ali petina hrvatske radne snage ima plaću manju od 4800 kn, točnije 630 eura. Baš za tih 280 tisuća ljudi najmanje je izvjesno da će plaće pratiti inflaciju.