U Podstrani je, pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, u srijedu počeo sastanak sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina. Tema sastanka je reforma zdravstvenog sustava, unaprjeđenje sustava obrazovanja, financijska perspektiva do 2027., te izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom.

Nakon sastanka, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručit će 62 ugovora iz Programa Zaželi.

"Četiri su stupa naše suradnju, kao što su potpora i decentralizacija. Ovo je sastanak samo dan uoči sutrašnje odluke ulaska Hrvatske u Schengen. Mžemo reći da smo nakon zadnjih odluka sada s dvije noge u toj zoni", rekao je Plenković.

Imamo li dovoljno MiG-ova?

Što se tiče pada MiG-a rekao je kako zna ono što je već objavljeno u javnosti, a to je da je najvažnije da su piloti dobro. "Svi zrakoplovi su pregledani prije svakoga leta tako da treba još utvrditi do čega je došlo. To nije stvari za odgovornost ministra i nije prvi put da se to dogodilo", rekao je.

Ponovio je da je Hrvatska spremna za Schengen te da ni jedna zemlja nema primjedbe na Hrvatsku. "To znači potpunu slobodu kretanja, a znamo koliko je to važno iz turističkog aspekta jer smo auto-destinacija. To je i pitanje turističke strategije. Što se tiče stabilnosti Zapadnog Balkana, u Tirani sam poslao poruku da želimo da već idućeg tjedna BiH dodijeli kandidacijski status", rekao je premijer.

Dodao je da obučavanje ukrajinskih vojnika nije nikakvo slanje vojnika tamo, nego bi se vježbe održavale u Njemačkoj. "Ako je netko prvi tko bi trebao pomoći Ukrajini onda smo to mi koji smo imali ne tako davno sličnu situaciju s Miloševićevim velikosrpskim režimom. Mi znamo kako je nama bilo teško kada smo imali embargo na uvoz oružja, zamislite da je takva situacija sada u Ukrajini", rekao je.

Na pitanje imamo li sada dovoljno MiG-ova premijer je samo kratko odgovorio: "Imamo".

Boban hvalio Vladine mjere

Župan Splitsko- dalmatinske županije Blaženko Boban je ocijenio je da "dosta dobro kormilare županijskim brodom" u turbulentnim vremenima. Podsjetio je da je mjerama Vlade kroz covid-krizu i u inflatorno- energetskoj krizi sačuvano više od 75 tisuća radnih mjesta, čime je osigurana iznimno uspješna turistička sezona, a upitna bi bila da mjera nije bilo. Spomenuo je i snažnu potporu Vlade u izgradnji luka na otocima i u priobalju, zatim komunalnu infrastrukturu kroz šest aglomeracija u vrijednosti od oko pet milijardi kuna.

Načelnik općine Podstrana, domaćin, Mijo Dropulić je istaknuo da godišnje ulažu 15 posto proračunskih sredstava u mjere demografske i socijalne politike te da je ta općina, po podacima iz posljednjeg popisa stanovništva, zabilježila porast od 14 posto i ukupno broji 10.386 stanovnika.

Dropulić: Prometne gužve su i izvan sezone

Sada ih, kaže, čeka rješavanje prometne gužve s obzirom na to da na području Podstrane gužva nije samo u ljetnim mjesecima već čitave godine te zamolio Vladu da, zajednički i svim snagama, pridonesu realizaciji izgradnje obilaznice Split-Omiš.

Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević je rekao kako na takvim sastancima imaju priliku razmijeniti iskustva, probleme koje imaju gradovi, općine i županije, a za čije su rješavanje nužne promjene određenih legislativa na nacionalnoj razini. Prometna infrastruktura, nastavio je, jedan je od najvećih problema, pogotovo ljeti.

Ivošević je rekao da su problemi koje imaju "najveći u državi". "To kaže službena statistika, to nisu moje slobodne procjene", dodao je. Naglasio je također da ta aglomeracija ima prirast stanovništva što je jedna od rijetkih pojava u Hrvatskoj. "Mislim da bi to trebalo vrednovati i uzeti u obzir prilikom dodjele sredstava. Trenutna raspodjela, koja nama do danas nije najlogičnija, ne zadovoljava potrebe urbane aglomeracije", poručio je Ivošević.

Prvi sastanak u takvom formatu održan je u Zagrebu, 19. prosinca 2016., kako bi se moglo uspostaviti načelo partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovorena praksa redovitog usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, radi njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja.