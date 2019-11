PLENKOVIĆ APELIRAO NA SINDIKATE DA PREKINU ŠTRAJK: ‘Mi nismo zločesta Vlada koja ruši plaće, djeca će ove dane teško nadoknaditi, svašta je u pitanju’

“Ono što apeliram, s ovim štrajkom koji po meni ima možda ovu emotivnu dimenziju naši koeficijenti nisu dobri dovodimo se u situaciju da će djeca teško nadoknaditi dane koje nisu odradili u školi”, kaže Plenković

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se još jednom na štrajk u obrazovanju nakon sastanka s irskim premijerom u Banskim dvorima, javlja N1.

“Ovdje imamo prosvjed zbog koeficijenata koje Vlada treba donijeti jednostrano. Uvažili smo i prihvaćamo da su koeficijenti u mnogim segmentima nelogični i nepravedni, da vode do razlika iste stručne spreme različitog posla, kazali smo da ćemo uzeti savjetnike koji će hladno analizirati bez afektivnosti da je moj resore najvažniji. Dok se to ne napravi evo još dva posto od 1. srpnja”, krenuo je premijer Andrej Plenković objašnjavati poziciju Vlade kad je riječ o štrajku učitelja i nastavnika.

“Krajem rujna je sindikatima ponuđeno dva posto na plaću za rujan, sindikati su to odbili, to je odbijeno lakonski. Nakon toga krenuli su pregovori, mirenje, tada je ministar Josip Aladrović ponudio 4 posto kroz dodatke i to je odbijeno. Tada smo išli korak nazad, odustali od smanjenja stope PDV-a za 1 posto i oslobodili 1,8 milijardi kuna i digli za 6,12.

Ono što apeliram, s ovim štrajkom koji po meni ima možda ovu emotivnu dimenziju naši koeficijenti nisu dobri dovodimo se u situaciju da će djeca teško nadoknaditi dane koje nisu odradili u školi, da će biti u pitanju možda i dio blagdana odnosno školskih praznika, da će možda biti odgođena matura i da će možda biti odgođeni prijemni ispiti za fakultete.

To nije dobro, to nikako nije dobro pogotovo ne u Vladi koja diže plaće. Da smo mi neka zločesta Vlada koja ruši plaće i prava rekao bih dobro, ali on je je u ovakvoj situaciji, po mom dubokom uvjerenju, pretjeran.

Zato apeliramo na profesore, učitelje, roditelje, učenike i na kraju čelnike sindikalnih vođa na dijalog, na razgovor da se pronađe rješenje jer ovakva situacija sigurno ima neke predizborne konotacije to uopće nije sporno, mislim da smo tu vježbu vidjeli i prošle godine kada je bilo o jednoj drugoj temi i zato želim da nastavimo dijalog i nađemo rješenje. Ovo je razumna i racionalna Vlada koja radi i za učitelje i za profesore i za radnike i za umirovljenike”, rekao je.

Za današnji prosvjed kaže da su i najavili da je to prosvjed šutnje i da je to sve stvar tehnologije prosvjeda, “ali nije dobro da se nas kvalificira kao nekoga tko ne želi dijalog.”

“Non stop traje dijalog. Danas su bili pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru i ti sindikati nisu došli, ne možemo se praviti da oko TKU-a to nas ne zanima, nas samo zanima koeficijent, cjelina je, cjelina je u mandatu ove Vlade 20 posto veće plaće. Volio bih komparativnu analizu da netko dobro pogleda kada se to dogodilo na ovaj način, mislim da nije. I mislim da je malo nefer biti ljut jer će netko dobiti veću plaću, mislim da ta logika nije korektna”, zaključio je.