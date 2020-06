PLENKOVIĆ APELIRA NA HRVATE DA BUDU OPREZNI: ‘Vidimo da se pandemija pogoršava u našem okruženju!’

Andrej Plenković kaže da su se građani Hrvatske opustili dolaskom toplijeg vremena iako pandemija koronavirusa ne jenjava: ‘Također, vidimo da se pandemija pogoršava u našem okruženju. To su sve razlozi za povišeni oprez’

“Porast od prošlog vikenda, zabilježeno je ukupno preko 20 oboljelih i smatramo da je preko 2 mjeseca ograničenog kretanja i dolaskom lijepog vremena razumljivo da su se naši sugrađani opustili, ovi brojevi govore da je oprez nužan”, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnoj je riječi na sjednici Vlade vezano za povećan broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, javlja N1.

Upozorio je da pandemija koronavirusa ne jenjava te da je dnevni broj novooboljelih u svijetu nikad veći nego ovih dana. Pritom je spomenuo da je samo jučer u svijetu zaraženo preko 140 tisuća ljudi. “Također, vidimo da se pandemija pogoršava u našem okruženju. To su sve razlozi za povišeni oprez”, rekao je Plenković, dodavši da su većina novozaraženih u Hrvatskoj ljudi koji su se vratili iz BiH i Srbije, te jedan slučaj iz Slovenije.

Ključne epidemiološke mjere

Plenković je apelirao na sve sugrađane da budu vrlo oprezni. “Moramo zadržati one ključne mjere koje sprečavaju zarazu, a to se posebno odnosi i na izbjegavanje rukovanja ukoliko se može, i to ponajviše, te pranje ruku i dezinfekcija. To su elementi preventive koji su najučinkovitiji, ne bi bilo dobro da ih zanemarimo”, rekao je premijer.

Također je rekao da je Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” dobila aparat koji je u stanju dnevno izolirati preko 1500 uzoraka. “Tehnologija vrijedna više od 3 milijuna kuna bez naknade je ustupljena infektivnoj klinici Fran Mihaljević”.

