PLENKOVIĆ ALUDIRA DA JE TRANSPARENT BBB POLITIČKA IGRA: ‘Je li to slučajno orkestrirano pred izbore? Netko to radi za nečiji račun’

Andrej Plenković posjetio je Kliniku za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’: ‘Možemo biti ponosni na cijeli naš zdravstveni sustav kako su nas obranili od globalne pandemije’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je danas Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Nakon sastanka s predstavnicima Uprave na čelu s ravnateljicom klinike dr. Alemkom Markotić, obići će Centralni dijagnostički laboratorij klinike. U pratnji premijera bit će potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i predsjednik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović, javlja RTL.

“Imali smo iznimno dobru situaciju među zdravstvenim djelatnicima, samo ih je dvoje imalo blage simptome bolesti koji su bili otkriveni zbog našeg strogog nadzora. Niti jedan djelatnik nije ostao bez zaštitne opreme. Nadam se da ćemo svi zajedno izdržati ovo pripetavanje s virusom”, rekla je Alemka Markotić.

“U Klinici imamo dvoje oboljelih, jedan bračni par. U dobrom su stanju. Dnevno dolazi oko 300-injak uzoraka u Kliniku. Serološka testiranja zdravstvenih djelatnika su gotova, ona su u obradi. Imat ćemo rezultate vrlo skoro”, dodala je.

PLENKOVIĆ KOD STANKOVIĆA: Voditelj mu izvukao stara neispunjena predizborna obećanja, premijer imao odgovor na sve

‘Uvijek ima mjesta za ministarstvo sreće’

Premijer je zahvalio Markotić i svim djelatnicima Klinike u borbi protiv Covida-19. “Izrazito cijenimo ono što je Hrvatska u ovoj krizi pokazala – da država i zdravstveni sustav funkcioniraju, da sustav opskrbe zaštitnom opremom funkcionira. Naš angažman rezultira s jako smanjenom zarazom. Možemo biti ponosni na cijeli naš zdravstveni sustav kako su nas obranili od globalne pandemije”, rekao je premijer.

Osvrnuo se i na izjavu Miroslava Škore koji je rekao da će on biti premijer, a Plenković ministar vanjskih poslova. “Mislim da sam svoj obol što se tiče vanjskih poslova dao, a uvijek ima mjesta i za ministarstvo sreće”, rekao je Plenković dodavši da sebe ne vidi na čelu tog ministarstva.

“U Hrvatskoj je relativno mali broj ljudi došao na Zavod, oni bi inače bili već sezonski angažirani. Mi smo stali iza privatnog sektora, ljudi su zahvaljujući Vladi dobili plaće. Dali smo plaću, nismo uzeli poreze, postupno otvaranje… Brzi gospodarski oporavak je cilj”, rekao je premijer.

PLENKOVIĆ KOMENTIRAO ŠKORU: ‘Imao bi bolje rezultate da koji put artikulira nešto spontano i izravno, bez čitanja i straha’

O napadima na srpsku manjinu

Komentirao je i degutantan transparent s antisrpskom porukom. “Mi to osuđujemo, no trebalo se zapitati i je li slučajno to orkestrirano tri i pol tjedana prije izbora. Netko tko to radi za nečiji račun. To nije organski poriv tih mladih ljudi. Ne vidim zašto bi ti mladi ljudi radili stvari koje su nedopustive, ružne, sramotne. Treba se utvrditi zašto su mladi ljudi to napravili”, rekao je Planković.

Kazao je kako nema dokaza da je to organizirano pred izbore.

Što se tiče obnove Zagreba nakon potresa, rekao je da je to proces koji će trajati godinama. “Ono što je rekao možda nije bilo najspretnije, mi smo svoj stav kao stranka iskazali. Važno je što više djece izvući iz domova”, rekao je Plenković komentirajući izjavu Vilija Beroša da je djeci bolje u domu nego u istospolnoj zajednici.

PLENKOVIĆ POHVALIO SVOJU VLADU: ‘U koronakrizi smo pokazali snagu države i stali kao nikada do sada iza radnika i poslodavaca’