U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u četvrtak se održala još jedna sjednica Vlade. Na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vlada će donijeti i odluku o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. - Svi sveti, kojom će takvim objektima biti omogućen rad na blagdan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obraćanje

O afričkoj svinjskoj kugi Plenković je kazao: "Ne postoji cijepivo, ne postoji lijek. Da postoji igdje u svijetu, nabavili bismo ga."

Do sada je, kaže Plenković, eutanazirano oko 26 tisuća svinja u Hrvatskoj te dodao da su mjere Vlade usmjerene na podršku i kompenzaciju svinjogojcima. Tom prilikom je dao punu podršku ministrici Vučković.

Kao drugu važnu temu istaknuo je sjednicu Povjerenstva za osobe s invaliditetom gdje su predstavljena dva nacrta zakona o inkuzivnom dodatku i doplatku za djecu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravo na doplatak će imati veći broj korisnika, povećao se i broj korisnika prava na dječji doplatak. Tako, kaže Plenković, veći broj djece će dobiti veća sredstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najveća hrvatska luka ima sjajnu novu cestu, sigurna sam da će pridonijeti boljoj prometnoj povezanosti i gospodarstvu", kazao je Plenković.

“Održan je i veliki sastanak Svjetskog židovskog kongresa, bio je to važan međunarodni skup. Tema napada Hamasa na Izrael bila je važna i na raspravi Europskog vijeća prekjučer gdje smo razgovarali o terorističkim napadima u Europi. To je izazvalo zabrinutost kod kolega. Jedna od posljedica ove situacije na Bliskom istoku je i odluka pojedinih država članica EU-a da zbog prijetnji terorizma i nacionalne sigurnosti dodtno poduzmu mjere poput ovih koje je najavila Italija Sloveniji, a i Slovenija Hrvatskoj. Radi se o tome da će i Italija prema Sloveniji uvesti privremenu graničnu kontrolu na unutarnjim granicama, a isto će Slovenija primijeniti prema Hrvatskoj. O tome sam jučer razgovarao s Golobom, jutros je Božinović razgovor sa slovenskim kolegom. Povod za razgovore bila je najava Italije prema Sloveniji, i to zbog povećanih mjera zbog terorističkih prijetnji u Europi. Odluka Italije stupa na snagu 21. listopada na rok od 10 dana”, rekao je Plenković i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ova situacija izazvala je ogromnu zabrinutost. Pitanja nacionalne sigurnosti s dignuta na visoku razinu", kazao je Plenković o situaciji u Europi zbog sve većih terorističkih prijetnji.

“Nadzor na unutarnjim granicama trenutno primjenjuje devet država članica uglavnom zbog pojačanih migrantskih kretanja i terorizma. Ovaj teroristički napad Hamasa na Izrael pokazuje posljedice u Europi. To se vidjelo u nastupima europskih čelnika. Podsjećam da smo i mi, naše sigurnosne službe, u situaciji da pozorno pratimo situaciju. Hrvatska i Slovenija imaju zajednički cilj sprečavanja nezakonitih migracija.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovaj teroristički napad Hamasa u Izraelu ima posljedice u Europi. Pozorno pratimo situaciju u zemlji. Hrvatska i Slovnijaimaju zajednički cilj- jačanje sigurnosti", kazao je Plenković.