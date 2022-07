Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Osijeku se sastao s gradonačelnikom Grada Osijeka Ivanom Radićem i županom Osječko-baranjske županije Ivanom Anušićem. Nakon sastanka prvo je krenuo u obilazak, da bi se nakon toga prvo obratio gradonačelnik.

Zahvalio se premijeru što je obišao "najveći grad na istoku Hrvatske", i istaknuo kako Osijek ima dobru suradnju sa Županijom i Republikom. Anušić je pak nabrojao konkretne projekte suradnje.

Na početku obraćanja zahvalio se gradonačelniku i županu te podsjetio na projekte. Istaknuo je da Vlada ima za cilj pomoći revitalizaciju i repopulaciju Slavonije.

Odgovarajući na pitanje o poskupljenjima nafte ističe kako je ova Vlada pokazala da se intervencionističkim mjerama može olakšati kriza koja je potpuno vanjska.

"To se sve događa zbog ruske agresije na Ukrajinu i poremećaja na tržištu. Nadam se da ćemo donijeti rješenje za naše građane, ali i za male distributere”, rekao je i spomenuo vaučere koje će dobiti najosjetljivije skupine građana.

'Ne znam jesmo li svi ušli u neku fazu demencije'

Ističe da je Vlada pažljivo pripremila paket za više od 120.000 sugrađana i da je pokazala da je sustavno pomagala građanima zbog porasta cijene energenata. Na pitanje novinara kako komentira kritike oporbe, odgovara: "Ne znam jesmo li svi ušli u neku fazu demencije", i kaže da su najkorišteniji proizvodi dobili smanjenje PDV-a. "Nemamo nikakvu oskudicu, ima svega u hrvatskim dućanima", rekao je i dodao kako se s ovim problemom bori cijeli svijet.

Odbacuje teze da je izbjegavao akademiju HOK-a jer je tamo bio predsjednik. "Ne, ja sam išao u Osijek, a tamo je bio ministar Filipović", rekao je, no znatno rječitiji bio je odgovarajući na pitanje je li Hrvatska taoc sukoba dva predsjednika.

'Imate nulu i štetu'

“Njegova nebulozna prijetnja Švedskoj i Finskoj pokazuje da je spreman zloupotrijebiti Hrvate u Bosni i Hercegovini”, rekao je odgovarajući na pitanje o predsjedniku Zoranu Milanoviću i njegovim izjavama. “Pokazalo se da on ne može apsolutno ništa...“, rekao je Plenković.

Predsjednik je u stanju izvrijeđati, partnere, BIH kao zemlju i Bošnjake, ističe. “Sve što je napravio. Dao je lažnu nadu našim ljudima tamo. Kad je prvi put ta ideja o blokadi Finske i Švedske bila na stolu, rekao sam, otiđi u Madrid, reci to”, rekao je.

"Milanović ništa nije napravio. Imate nulu i štetu”, rekao je Plenković. “Nije nitko ničega talac. On nema brige koliko će biti gorivo, koliko je nezaposlenih… To sve brine Vlada. Mi radimo ozbiljan posao, on šteti, to je razlika”, rekao je Plenković.