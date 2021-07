Na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković i ministri govore o aktualnom stanju vezanom za obnovu od potresa i koronavirus.

Na dnevnom redu sjednice su i konačni prijedlozi zakona o elektroničkim medijima (EU) te zakona o autorskom i srodnim pravima (EU), kao i prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024.

Tijek sjednice Vlade

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je u četvrtak da je spajanjem zadnjeg segmenta Pelješkog mosta, spojen hrvatski ali i teritorij Europske unije te da će Pelješki most biti jedna od važnih i konkretnih ostavština ove Vlade.

"Ovo je bio povijesni trenutak za rješavanje pitanja prekida teritorijalnog kontinuiteta kopnenim putem i most koji će biti jedna od važnih, konkretnih ostavština ove Vlade. To je most koji ne spaja samo Hrvatsku, nego spaja i teritorij Europske unije", istaknuo je Plenković u uvodnom govoru na sjednici Vlade.

Podsjetio je da je sinoć dovršena faza podizanja zadnjeg 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije i time spojen most od Komarne do Brijesta. Istaknuo je da je to važan korak u implementaciji projekta vrijednog 520 milijuna eura, koji je sufinanciran od strane EU-a u iznosu od 357 milijuna eura.

Kazao je i da će visina mosta od 55 metara omogućiti susjednoj Bosni i Hercegovini da prema Neumu plovnim putem mogu ići gotovo svi brodovi.

Planovi u Istri

Podsjetio je da je prošlog tjedna u Istri puštena u promet još jedna dionica Istarskog ipsilona, od Cerovlja do Lupoglava, a da Vlada investira 1,5 milijardi kuna u drugu cijev tunela Učka koja bi se trebala graditi također do kraja mandata.

O nesreći kod Slavonskog Broda

Premijer se još jednom izrazio sućut obiteljima poginulih u prometnoj nesreći kod Slavonskog Broda te se zahvalio svim službama koji su pomogli stradalima u teškoj prometnoj nesreći.

“Žao nam je da se to dogodilo i nadamo se da će svi koji su ozlijeđeni se oporavliti, a da oni koji su otpušteni iz bolnice, sretno stići kući”, poručio je.

Plenković je istaknuo i da je ovo bio važan tjedan za plan Nacionalnog oporavka, jer je jučer dovršena pisana procedura odobrenja 47,5 milijardi kuna bespovratnih sredstava te se zahvalio svima koji su sudjelovali u izradi tog plana, koji predstavlja veliki iskorak za napredak Hrvatske.

O kovanicama Eura

"Pripremamo se za uvođenje eura početkom 2023. To je bitan korak na tom putu."

O proračunu

"Danas se na Vladi govori o projekcijama za državni proračun. Važno je da imamo na umu da se u 2022. predviđa realni rast BDP-a od 6.6 posto", rekao je Plenković.

Milijun turista u Hrvatskoj

Danas je u Hrvatskoj više od milijun turista, ove godine bit ćemo bolji nego lani, kazao je premijer.

'Cijepljenje treba intenzivirati'

"Svi vjeruju da je cijepljenje jedini, pravi i istinski način da se zaštitimo od covida, razumiju da moramo balansirati i zdravstvo i gospodarstvo i društveni život i da su turizam i turistička sezona bitni", kazao je Plenković.

Dodao je da je danas u Hrvatskoj boravi više od milijun turista te da će rezultati ove sezone biti bolji nego što smo bili lani.

"Važno je da svatko da svoj obol gospodarstvu na način da nam epidemija radi što manje štete", istaknuo je Plenković dodavši da se taj proces cijepljenja mora nastaviti intenzivirati.

Plenković je kazao da vjeruje kako će Hrvatska prema karti ECDC-a i dalje biti u narančastome, te napomenuo da stoga moramo biti jako oprezni i činiti dodatne napore u cijepljenju. Premijer je čestitao i hrvatskim olimpijcima na uspjehu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Obilježavanje Oluje

Svečanost će se održati 5. kolovoza u Kninu, kazao je premijer u uvodu sjednice Vlade. Ova će sjednica biti posljednja, slijedi ljetna pauza za premijera i ministre.

Plenković je čestitao i hrvatskim sportašima koji su osvojili medalje na Olimpijskim igrama.

Beroš o koronavirusu u brojkama

Na sjednici Vlade ministar zdravstva Vili Beroš objavio je najnovije podatke u borbi s koronavirusom.

"Imamo 188 novih slučajeva zaraze. Udio novozaraženih je 3,21 posto. 143 osobe su na bolničkom liječenju od kojih je 11 na respiratoru", istaknuo je.

Kazao je da preko 23 tisuće osoba koje su preboljele ima problema s dugim covidom. Potrošeno je 3,03 milijuna doza cjepiva.

"O ozbiljnosti bolesti covid -19 i posljedicama te bolesti govori podatak o broju obrađenih pacijenata s post-covid sindromima u bolnicama koji je u stalnom porastu i trenutno iznosi preko 23 tisuće”, upozorio je ministar zdravstva te još jednom apelirao na cijepljenje.

Naveo je da je u Hrvatskoj utrošeno preko tri milijuna doza cjepiva, cijepljeno 48,2 posto odraslog stanovništva, a 43 posto s obje doze.

Rekao je da je u zdravstvom sektoru s jednom dozom cijepljeno 63,41 posto zdravstvenih radnika, a 57,8 posto s obje doze, a da među liječnicima taj postotak iznosi 81,4 odnosno 76,07 posto.

"Kada bi se i ostatak populacije cijepio poput naših liječnika Hrvatska bi dosegnula kolektivni imunitet i time spriječila daljnje širenje virusa”, ustvrdio je Beroš dodavši kako rast novozaraženih i dalje poziva na oprez.

Podsjetio je također da građani od danas EU covid potvrde mogu preuzeti u ljekarnama s osobnom ili zdravstvenom iskaznicom.

Božinović o epidemiološkim mjerama na Jadranu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdio je da porast broja novozaraženih ne predstavlja iznenađenje s obzirom na veliki broj turista u Hrvatskoj te podsjetio na novouvedene mjere u jadranskim županijama kojim je cilj ograničiti prevelika okupljanja.

Izvijestio je da je tijekom vikenda proveden pojačani inspekcijski nadzor na području Dalmacije u 20 ugostiteljskih objekata, hotela, noćnih klubova te da su sankcije izrečene za 5 ugostiteljskih objekata zbog nepridržavanja mjera.