PLENKIJEVI DEČKI PROPALI, A NA ISTOKU ZASJAO HDZ-OVAC KOJI STALNO NERVIRA ŠEFA: Čeka li nas bježanija u Zagrebu i tko je najveći gubitnik?

U izbornom specijalu s Đurđicom Klancir razgovarali smo postoji li ikakva mogućnost da u drugom krugu lokalnih izbora u Zagrebu Miroslav Škoro ugrozi moćnu poziciju koju je izborio Tomislav Tomašević, ali i o tome što ga, zapravo čeka u prvim danima „vladavine“ u Zagrebu.

Na pitanje hoće li nakon ovog rezultata Tomašević pucati i na poziciju šefa oporbe i na nacionalnoj razini, Klancir odgovara da je za njega pozicija gradonačelnika Zagreba sada ključna, da ga čeka izuzetno zahtjevan posao, ali i političko dokazivanje da je kompetentan za tako kompleksan poduhvat kao što je razgradnja cjelokupnog dosadašnjeg modela upravljanja Zagrebom, te da može ispuniti vrlo visoka očekivanja koja su pred njega stavili građani s ovako velikim brojem glasova.

S druge strane, vidljivo je da se oko angažmana u Zagrebu nije posebno naglašeno uključivala Sandra Benčić, koja se već dosada u Saboru pokazala kao glavna izazivačica za Andreja Plenkovića, te se može pretpostaviti da će ona nastojati voditi daljnju ekspanziju Možemo u smjeru najjače oporbene snage u Hrvatskoj.

Anušićev trijumf

Analizirali smo također što su rezultati lokalnih izbora pokazali o snazi dviju najjačih stranaka, HDZ-a, i SDP-a, i imaju li svi istinskog razloga za slavlje koje se nastojalo forsirati u izbornoj noći. Andrej Plenković je nesumnjivo ozbiljno uzdrman i zbog lošeg plasmana njegovog kandidata u Zagrebu, ali još više zbog toga što je i njegov kandidat u Splitu podbacio, a izazivač Ivana Penave u Vukovaru prilično ozbiljno potučen. Još k tome, najbolji rezultat je ostvario Ivan Anušić, HDZ-ov župan Osječko-baranjske županije, kojeg se smatra najjačim unutarstranačkim oponentom Plenkoviću.

Zanimljivo, Plenkovićevi “dečki”, ljudi koje je osobno izabrao poput Davora Filipovića u Zagrebu ili Vice Mihanovića u Splitu nisu ostvarili dobar rezultat, dok je primjerice Ivan Radić, Anušićev igrač, prošao sjajno u Osijeku.

Ni SDP nema razloga za slavlje

No, i SDP-ov šef, Peđa Grbin, nema razloga za slavlje. Ono što je Plenkoviću Split u drugom krugu, to njemu ostaje Rijeka. Mjesto dokazivanja da SDP može „dobiti“ jedan važan grad. Marko Filipović, SDP-ov nasljednik Vojka Obersnela, pokazao je veliku žilavost u prvom krugu, no po svemu sudeći čeka ga snažna protivnička alijansa u drugom krugu. Njegov izazivač, nezavisni Davor Štimac, ima potencijal okupljanja mnogo šire fronte od Filipovića.

U video komentaru pogledajte cijeli razgovor o ovim temama, ali i o drugim aspektima dramatičnih lokalnih izbora koji su značajno promijenili cjelokupnu političku sliku Hrvatske.