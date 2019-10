‘PLENKIJEVA MILJENICA’ PREŠLA U SDP: ‘Mislila sam da je u HDZ-u prošlo vrijeme uhljebljivanja i korupcije. Otjerala me skupina karijerista…’

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, Ivana Šojat prešla je iz kluba HDZ-a u klub SDP-a

Ivana Šojat, poznata hrvatska književnica i protukandidatkinja Ivana Vrkića u drugom krugu izbora za gradonačelnika Osijeka, za što je imala takvu podršku predsjednika stranke i Vlade, Andreja Plenkovića da su je prozvali i Plenkijevom miljenicom, u petak je na sjednici Gradskog vijeća prešla iz kluba vijećnika HDZ-a na lijevu stranu vijećnice, u klub SDP-a.

Njezino razilaženje s politikom osječkog HDZ-a vidljivo je već duže vrijeme, jer joj je ruka često bila jedina u zraku na desnoj strani vijećnice prigodom glasovanja o prijedlozima gradonačelnika i vijećničke većine predvođene SDP-om. Šojat se jednostavno nije željela pokoriti stranačkoj stezi i ići protiv osobnih uvjerenja i stavova pa niti kada je uvjerljivo preglasana na sastancima GO HDZ-a. Zbog toga su se u stranci počeli distancirati od nje pa je 2. listopada zatražila brisanje iz članstva.

Otjerala me skupina karijerista u HDZ-u

“Samoj sebi zamjeram što to nisam i ranije učinila. Moje prijedloge obično vezane uz gradske kulturne ustanove i kulturni život Osijeka kao temelja razvoja grada, u Gradskom odboru nikada nisu uzimali u obzir. Često sam isticala zašto ne bismo smjeli biti protiv nekih prijedloga i pozivala se na građanske i civilizacijske standarde, ali moji se argumenti nisu slušali. Na Gradskom vijeću podizala sam ruku sukladno svome mišljenju i savjesti pa sam tako podržala financijsko izvješće HNK u Osijeku gdje sam i stalno zaposlena.

Slično je bilo i u slučaju odluka o radu Dječjeg kazališta, Osječkog ljeta kulture i dr. HDZ je uvijek bio protiv njihovih financijskih izvješća, ali ne zato što misle da su loša, nego jer su kao gradska oporba protiv prijedloga pozicije na čelu s SDP-om. Ta ista financijska izvješća o poslovanju HNK, HDZ je podržao u Županijskoj skupštini gdje je na vlasti i gdje se također odlučuje o HNK-u koji je u zajedničkom vlasništvu Grada i Županije. Gdje je tu dosljednost, da ista politička stranka različito glasuje o istom pitanju zavisno od toga je li u poziciji vlasti ili u opoziciji? To je protiv zdravog razuma i bez ikakve vjerodostojnosti i odgovornosti“, navodi Šojat razloge zbog kojih više nije vidjela svrhu ostanka u HDZ-u.

Tvrdi kako je posljednjih godinu dana nisu pozivali na sastanke s vijećnicima želeći je potpuno ukloniti iz političkog života. U međuvremenu je s vijećnicima izgubila svaku komunikaciju. „Predsjednik GO-a Ivan Radić sa mnom ne komunicira već neko vrijeme, a kada je na ulici prošao pored mene i nije me niti pozdravio, odlučila sam napustiti to društvo. Neke od kolega vijećnika koji su me također prestali pozdravljati pitala sam e-mailom što se događa, ali ni od koga nisam dobila odgovor“, razočarana je Ivana Šojat i u takvom odnosu prema sebi prepoznaje iskustva nekih bivših kandidata HDZ-a za osječkoga gradonačelnika:

„To je sustavna politika osječkoga HDZ-a koja eliminira sve svoje kandidate za gradonačelnika. Niti jedan nije opstao u stranci poslije izbora. Osim već poznatog slučaja Miroslava Škore, koji je opstrukcije doživljavao još u predizbornoj kampanji, sjećam se posebno dr. Dražena Vidovića. Poslije izbora je trpio takvo ignoriranje i prijezir da je napustio ne samo HDZ nego i grad! Riječ je o skupini karijerista koji uživaju sinekure i ne zanimaju ih istaknutija politička mjesta, u zajednici su potpuno neprepoznatljivi i zainteresirani su samo za osobni materijalni probitak“.

Naivno vjerovala u novi HDZ

Pogađalo ju je kaže, što je kao istaknutu književnicu u gradskom HDZ-u doživljavaju nevažnom i prema njihovim standardima nedoraslom za bilo kakvu politiku i društveni angažman. Premda je u HDZ-u bila od 1992. godine, priznaje da nikad nije platila članarinu. No, nije bila niti aktivna sve dok se 2016. godine nije pojavio Andrej Plenković.

„Tada me u HDZ pozvao Ivan Anušić na sugestiju Sande Pašuld (koja me, uzgred, među prvima prestala pozdravljati). Tada sam pomislila da su prošla vremena uhljebljivanja, nepotizma, klijentelizma i korupcije u HDZ-u i da s novim predsjednikom dolaze nova vremena s urbanom vizijom stranke. Međutim, posljednje dvije godine sva su moja nadanja u novi HDZ pala u vodu“, kaže nam ova samohrana majka troje djece koja preživljava s 1.200 kuna nižom plaćom od prosječne te marno radi kao književnica ne bi li djeci omogućila normalan život.

„Svoju čast i ugled stavila sam na raspolaganje stranci koja to nije znala cijeniti. S predsjednikom Plenkovićem izgradila sam dobar odnos, posebno u kampanji za gradonačelnika, ali nisam ga htjela opterećivati svojim nezadovoljstvom u stranci. On ovisi o nizu faktora kako bi opstao ondje gdje je i svakodnevno je bombardiran utjecajima iz različitih stranačkih frakcija pa ga svojim problemima nisam htjela dodatno opterećivati. U Vijeću ostajem neovisna i radit ću u klubu SDP-a, jer u datim okolnostima gotovo je pa sumanuto biti samotnjak. Treba mi čvrsta podloga, ljudska zaštita i podrška vijećnika koji misle slično meni i među kojima se dobro osjećam. Ljude ne promatram kroz ideološke naočale, a s vijećnicima SDP-a se rado družim u stankama sjednica, našla sam se s njima na ljudskoj razini, imamo puno zajedničkih tema u jednak smisao za humor. Stekla sam među njima i nove prijatelje jer mi odgovaraju prema osobnim vrijednostima, sklonostima, jer žive i razumiju ovaj grad. No, neću ulaziti niti u jednu političku stranku. To bi bilo protivno svim mojim načelima.“

Ivana nam kaže kako je nedavno iz zabave ispunjavala upitnik s Oxforda koji na temelju odgovora na neka politička i gospodarska pitanja procjenjuje ideološku poziciju ispitanika. Ispalo joj je da je liberalna socijaldemokratkinja (smije se). Smatra da Hrvatskoj ne trebaju nikakve ideologije, nego da kao zdravo društvo na vodeća mjesta dovede ljude koji znaju svoj posao kako bismo napokon izišli iz žabokrečine.

Radić: „Radila je što je htjela“

Ivan Radić, predsjednik osječkog HDZ-a kaže da Šojatičin prijelaz u klub SDP-a dovoljno govori o njoj. Ipak, želi joj sretan put i uspjeh u daljnjem životu. „Nije točno da Ivanu ne pozdravljam. Možda je nisam vidio u prolazu, ali pozdravljam sve koje poznajem pa tako i nju. Nije istina niti da je nismo zvali na sastanke s vijećnicima. Na telefonske pozive tajnice nije se javljala, niti se odazvala pozivu na ispunjenje obrasca za GDPR-a pa smo joj ga početkom godine morali nositi kući. U Gradskom vijeću odavno glasuje protivno dogovoru naših vijećnika i svemu što smo kao stranka zastupali te se tako sama udaljila od njih.

Na govornicu je izlazila kada je htjela i govorila što je htjela, neovisno o stavu koji smo zauzeli u stranci. Time se ogriješila i o Statut HDZ-a, ali je nitko nije dirao sve dok sama nije odlučila izići. Možda je dio razloga prelaska u klub SDP-a i u tomu što u Savjetu za kulturu Grada kao članica prima 2.000 kuna…Ne stoje niti teze o odbacivanju naših kandidata za gradonačelnika. HDZ u Osijeku raste i nedavno je prvi put samostalno pobijedio na izborima za gradske četvrti i mjesne odbore, gdje smo osvojili polovicu mandata.