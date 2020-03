PLEKNOVIĆ OŠTRO O PROTUKANDIDATIMA: Optužio ih za floskule i šuplje priče, otkrio i što bi moglo biti s njima nakon izbora

Formalnih sankcija, uvjerava, neće biti, ali je znakovito odgovorio na pitanje hoće li ih staviti na izborne liste za Sabor

Predstavljajući program u Daruvaru, Andrej Plenković odgovorio je na niz prozivki svog protukandita.

“Sučeljavanje će biti idući tjedan, želim da to bude medijski događaj, Kovač neka sa svojim timom vodi svoju kampanju, mi imamo svoju. Svi koji su u HDZ-u zainteresirani za naš program, mogu ga pročitati i čuti od nas. Opcija alternativaca za sada nema program, oni su alternativa bez programa, biti će dovoljno medijsko sučeljavanje”, odgovorio je Plenković Miri Kovaču, prenosi RTL. Nakon što je Plenković pristao na sučeljavanje, Kovač je rekao da bi bilo bolje da bude više sučeljavanja i to pred članovima kako bi predstavili svoje programe.

Kratko se osvrnuo i na prozivke o njegovim izjavama o Ivanu Penavi i Milijanu Brkiću, koji su posljednjih dana imali zdravstvenih problema. Plenković je, naime, u srijedu navečer rekao da se Kovačev tim osipa, što je Kovač protumačio kao njegovo radovanje tuđoj bolesti.

‘Glasao za konvenciju na Vladi, a sada najednom ima druge ideje’

„Nije bilo radovanja ničijoj bolesti“, rekao je i odmah ih počeo prozivati zbog Istanbulske konvencije.

Argumenti koji oni iznose nalik su ljudima koji se ne sjećaju u kojoj su vladi bili, poput gospodina Tolušića. Mi trebamo štititi obiteljske vrijednosti, a to radiš tako da se protiviš nasilnicima, kojih nažalost ima jako puno.

On je glasao za Istanbulsku konvenciju na Vladi, a sada najednom ima druge ideje. Neka vrati film unazad pa se sjeti gdje je sudjelovao… Da nije bilo neke većine koju on sada spočitava, on ne bi bio ministar ni potpredsjednik Vlade. Oni koriste retoriku oprbenih stranaka, kao da sam na aktualcu pa me napada SDP, Živi zid, Most… Oni se nisu baš pokazali u ovom mandatu Sabora i nisu stali u obranu Vlade ni HDZ-a, a sad su aktivni i prpošni bez plana i sadržaja. Djeluju mi kompletno deplasirano. Floskule, šuplje priče, krive informacije, retorika koja nema veze ni sa čim. Nisam čuo još nijedan konstruktivan stav…”, rekao je Plenković.

A indirektno je najavio i kako će ih to stajati. Formalnih sankcija za članove Opcije za promjene neće biti, ali…

‘Ne možemo stalno ići u rikverc’

“Uvjeren sam da će cijeli moj tim dobiti potporu jer ne možemo imati vodstvo HDZ-a a da članovi vuku svatko u svom smjeru. Ovdje su ljudi sve stekli samostalno, nitko od njih nije kopija nekoga tko je kandidat za predsjednika stranke. Važno je da dijelimo zajednički smjer.

Ne možemo stalno ići u rikverc, to ne ide. Naša kampanja je na temelju programa, postignuća, ambicija za HDZ i hrvatsku budućnost. Program ima 4 elementa. Svi koji žele pridonijeti da HDZ bude snažniji, jedinstven i da dobije povjerenje birača, mogu to učiniti. Naravno da članovi Opcije za promjene to ne rade…”, znakovito je odgovorio na pitanje hoće li, ako ostane na čelu HDZ-a, staviti nekog od ovih kandidata na izborne liste za parlamentarne izbore.