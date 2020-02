PLAVI TELEFON NA RUBU GAŠENJA: Već 28 godina spas su mnogima, a sada trebaju našu pomoć

Plavi telefon je do sada zvonio više od 124 tisuće puta, udruga je obradila više od 99 tisuća poziva, a sada se nalaze pred gašenjem

Problemi u obitelji ili na radnom mjestu, nasilje u školi ili jednostavna potreba da se s nekim porazgovara, samo su neki od razloga zbog kojih građani diljem Hrvatske već 28 godina zovu liniju Plavog telefona. Nakon više od 120 tisuća poziva, toj praksi mogao bi doći kraj, s obzirom da udruga ima financijske probleme. Sada moli za pomoć kako bi i dalje besplatno mogla pomagati onima u nevolji, javlja RTL.

Svakoga dana prime od 4 do 10 poziva onih koji se bore sa tjeskobom, depresijom ili vjetrenjačama. Na liniji im anonimno i besplatno pomažu volonteri. Među njima je već 3 godine i 23-godišnja studentica socijalne pedagogije. “Nekad znaju biti jako uznemireni, ljuti jer im treba pomoć odmah sada. Bio je nekakav trigger zašto su nazvali nas. Nekad se to skuplja i treba im hrabrosti da nazovu i onda kad nazovu počnu plakati”, govori Elizabeta Nemec, volonterka u udruzi Plavi telefon.

Nije strašno moliti

Zbog znatno manjeg priljeva novca od natječaja putem grada, vlasti ili Europske Unije, “otac” udruge mogao bi zatvoriti najstariji telefon za pomoć u Hrvatskoj. “Sram me je što nemam pa moram na ovaj način žicati, ali nije strašno moliti jer tko moli, dobit će odgovor i nešto će se desiti”, kaže Miroslav Vučenović, predsjednik udruge Plavi telefon

28 godina utjeha su djeci i roditeljima. Najviše se javljaju građani u dobi od 25 do 40 godina. 30 posto poziva je izvan Zagreba, zove se i iz Švedske. Telefon je do sada zvonio više od 124 tisuće puta, udruga je obradila više od 99 tisuća poziva. 75 posto pozivatelja je ženskog spola. Pomoć na liniji pružilo je 634 volontera. Uz telefon, imaju i savjetovalište te otvorena vrata gdje obiteljima daju potporu, više od 172 tisuće besplatnih programa i projekata.

Zbog čega se dogodio problem?

“Jedan projekt da bi dobio nekakve rezultate treba biti tri godine u kontinuitetu. Jedne godine je proglašen najboljim i dobijete sredstva, druge godine projekt ne prođe. E tu je taj problem koji je doveo Plavi telefon pred vrata”, pojašnjava Vučenović. “Nije isto kad vas sasluša najbolji prijatelj, kuma, brat, sestra. Kad vas sasluša neka osoba koja je skroz objektivna, koja vas ne zna i koja vas može negdje uputiti, to je skroz druga priča”, dodala je Nemec.

Priča je to koju udruga želi nastaviti bar do 30-og rođendana iduće godine. Nadaju se da će ljudi dobre volje shvatiti važnost slušanja desetaka tisuća ljudi, a do tada broj 014833888 bit će i dalje dostupan za sve, podsjeća RTL.