PLATILI STANOVE GOTOVO 2000 EURA PO KVADRATU, A SADA SU U PROBLEMU: Na zgradu stavljena plomba, ne mogu ni ući

Zbog najavljenog sudskog spora investitora u novozagrebačkom stambenom naselju Meandar, tvrtke Feal In, i građevinskog poduzetnika Vlade Leke, kupci 257 stanova na rubu su očaja.

Cijene kvadrata bile su vrtoglavih 1890 do 2190 eura, a stanovi su se rasprodali i prije nego što su dovršeni. Mnogi su već svoje nekretnine u cijelosti platili te su ove dane očekivali kako će u iste useliti.

Obavješteni mailom

Leko je, naime, 30. kolovoza ove godine zatražio stavljanje “plombe” na nekretnine u Meandru koje je Feal In praktički već prodao, a zabrinutim kupcima stanova stigao je mail Feal Ina prema kojem Leko, samo sedam dana kasnije od pokretanja spora, odustaje i od sporne zabilježbe i od sudskog spora, piše Novac.hr.

Ipak, službenih obavijesti o tome što se događa u sporu s Lekom još nema, dok kupci u strahu, anonimno iznose niz problema vezanih uz njihov “stan iz snova”.

“Iskoristili smo mogućnost ostvarivanja popusta na plaćanje stana u cijelosti prije 31. 8. ove godine i platili punu cijenu prije toga roka. Mi smo kupili stan za 1950 eura po kvadratu. S obzirom na to da je predugovorom utvrđeno da će primopredaja stana biti nakon uplate cijene stana u cijelosti, mi smo se pripremali za primopredaju nakon 1. rujna. Drugog rujna, međutim, stigao nam je iz Feal Ina, blago rečeno, neodgovorno sročen mail Meandar teama iz kojeg nije bilo jasno što se zapravo događa”, kazala je jedna od vlasnica stanova u spornom kompleksu za Novac.hr.

U mailu je Meandar team poručio svojim kupcima kako je “dana 30. 8. 2019. zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Novome Zagrebu zaprimio prijedlog radi upisa zabilježbe spora na svim nekretninama koje su u vlasništvu investitora Feal in d.o.o”. Naveli su kako su svjesni poteškoća ali i da poduzimaju sve pravne i druge radnje kako bi se plomba, a i moguća zabilježba spora, uklonila u najkraćem mogućem roku.

Ozbiljna tužba

Ubrzo su kupci saznali kako se ipak radi o ozbiljnoj tužbi, a unatoč tome što su iz Meandar teama poručili kako su spremni isplatiti one koji žele, mnogi su se našli u nezavidnoj situaciji s obzirom na to da su im istjecali najmovi stanova te su već pripremili namještaj za novi. Iako, prema spomenutom mailu koji je Feal In poslao svojim kupcima, u ponedjeljak 9. rujna bit će ročište na kojem će Leko povući tužbu i sporni zahtjev za zabilježbe nad stanovima u Meandru.

Ne zna se u kakvim su još poslovnim odnosima direktor Feal Ina – Mario Čolak i Vlado Leko, ali ono što se zna je da je gradska uprava izdala 2009. građevinsku dozvolu za Meandar tvrtki Oporevec gradnja, čiji je direktor u tom trenutku bio Mario Čolak. Prije dvije godine Oporevec gradnja je preimenovana u Feal In.

Koliko novca Leko potražuje od Čolaka u slučaju Meandra, i po kojoj osnovi, znat će se samo ako dođe do sudskog spora koji bi trebao započeti petog prosinca ove godine.