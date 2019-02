UREDNO PLATILI STAN PA PREVARENI ZAVRŠILI NA ULICI: Novinari u samo 15 minuta došli do čovjeka kojeg policija nije pronašla 10 godina

Obitelj se čak 11 godina borila za stan, samo kako bi bili ovršeni i prisiljeni izaći iz stana koji su platili

Nakon što je 1996. godine godine umro otac Snježane Mujkanović-Krmelić oni su odlučili prodati stan u Nehajskoj ulici preko agencije s kojom su kupili stan u Samoboru za 115 tisuća tadašnjjih maraka i za koji su im jamčili da je sve u redu, međutim kako se kasnije pokazalo stan je bio opterećen i nakon godina borbe obitelj je završila prevarena i izbačena iz stana, javlja RTL.

‘Rekli su nam da se ne brinemo’

“Tvrdili su da je čist i da nema nikakvih opterećenja. Prodavatelj je jamčio da prava na stan nema treća osoba, to jeste nikakvih tereta na nekretnini. U ugovoru točno stoji da dok se ne upišemo, jamči se sve”, objasnio je Admir Mujkanović-Krmelić.

“Kad smo se uselili morali smo se uknjižiti i tada smo shvatili da je stan opterećen i da je pod hipotekom preko neke građevinske firme u Puli. U šoku smo odmah nazvali agenciju preko koje smo stan i kupili. Rekli su nam da se ne brinemo. Da je to jedna obična glupost koja će se riješiti i tako je to krenulo, godinu za godinom opterećenje. Odvjetnik nas je uvjeravao kako će to sve biti riješeno jer postoji još jedan stan u toj zgradi koji će se prodati i onda će se dug od okvirno 50 tisuća tadašnjih maraka biti vraćen toj firmi”, govori Snježana Mujkanović-Krmelić.

Vjerovali smo odvjetnicima

Obitelj se čak 11 godina borila za stan, a u tom periodu promijenili su nekoliko odvjetnika za koje tvrde da su ih svi zavlačili.

“Ono što je najgore je to što nikad nismo tužili agenciju jer nas je svaki odvjetnik uvjeravao da smo zaštićeni. Rekli su nam da smo zaštićeni i da nema šanse da idemo van stana jer se to nas direktno ne tiče te da je to vezano za kuću i da će se sve riješiti s kućom kad se proda stan. I tako se priča stalno okretala i najgore od svega je što smo im vjerovali”, kaže Snježana Mujkanović-Krmelić.

“Vjerovali smo odvjetnicima koji su pričali da će se sve to uspjeti riješiti i da tu nema ničega spornog niti mogućnosti da bismo mogli nastradati u svemu tome”, kaže Admir Mujkanović-Krmelić.

Tada je na cijelu zgradu sjela danas poznata turistička agencija Uniline koja je stanarima ponudila da otkupe svoje stanove, za nešto manji iznos od onog kojeg su već platili.

Policija ga ne može naći

“Mi nismo imali mogućnost ponovno plaćati”, govori Snježana Mujkanović-Krmelić.

“A zašto bi ga i plaćali? Ako si platila stan i ako piše u ugovoru da je nekretnina čista i da prodavač jamči da nema pravo treća osoba zašto bi plaćala tako nešto? Ali to vam je naše pravosuđe”, govori Admir Mujkanović-Krmelić.

Za probleme obitelji nije kriv Uniline koji se legalno upisao na nekretninu, već agencija i prijašnji vlasnik, vukovarski branitelj koji im je garantirao da je stan bez tereta.

“Ne, policija ga ne može naći. Mi smo tražili preko policije da se nađu odgovorni za vrijeme sudskog spora i rečeno nam je kako ih se nije moglo naći”, objašnjava Admir Mujkanović-Krmelić.

Kaznena prijava

“Mi smo čak preko policije podnijeli kaznenu prijavu, ali ih policija nikad nije našla i nisu ni dobili poziv”, govori Snježana Mujkanović-Krmelić. Kako navodi RTL, oni su došli do čovjeka do kojeg policija nije mogla doći deset godina u roku od petnaest minuta.

“Kupio sam stan od Željka Tutunovića ili od brata Tutunovića. Kupio sam stan i kao svi ostali. Stan je, kad sam ga kupio, bio čist. a sam od Tutunovića kupio bez ikakvih zabilježbi. A što se tiče ugovora, kada sam prodavao stan nije bilo pravo trećega”, govori Željko Juras, prodavatelj stan.

Navedene Tutunoviće javnosti su već poznati, naime jedan brat je bio osuđen na osam godina zatvora upravo zbog stotinjak prevara sa stanovima krajem devedesetih.

Na pitanje da li je policija stupila u kontakt s njime, Juras je izjavio kako je kupio stan preko agencije koja se nalazi u Zagrebu i kako ga je poslije prodao i kako nije bilo nikakvih zabilješki.

‘Ako ne izađemo, oduzet će nam djecu’

“Agencije se prvotno ogradila s izjavom da su oni društvo ograničenih odgovornosti i da nisu mogli sve provjeriti u to vrijeme jer nisu imali ovlasti za takve postupke”, govori Admir Mujkanović-Krmelić.

Nakon jedanaest godina koliko su se oni borili da ostanu u stanu, obitelj je bila doslovno izbačena.

“Bilo je jako ružno. Kao i sa svakom ovrhom dođe oko dvadeset specijalaca koji su svi u pancirkama i nije baš ugodno. Prva ovrha se odgodila i oni su se odmah povukli tako da djeca nisu puno od toga ni vidjeli”, govori Snježana Mujkanović-Krmelić.

“Nakon toga je došla socijalna služba koja nam je jasno istaknula da u slučaju ako ne izađemo iz stana bit će nam oduzeta djeca koju će potom smjestiti u dom”, govori Admir Mujkanović-Krmelić.

Rado bi imale svoju sobu

Stan su napustili prije osam godina i od tada su podstanari. U tom periodu promijenili su čak četiri adrese. U međuvremenu, Snježana se teško razboljela i čeka operaciju, Admir trenutno ne radi i brine o djeci. A kućica u kojoj se sada nalaze, iz nje moraju izaći jer ju je vlasnik prodao.

Zbog prijatelja curice ne bi selile, ali bi rado imale svoju sobu.

“Da ima malo šljokica i da bude zalijepljena naljepnicama Hello Kitty i da ima krevet Hello Kitty”, izjavila je jedna od djevojčica Mila Mujkanović-Krmelić.

U stanu su još uvijek njihove stvari

Obitelj Mujkanović-Krmelić najviše boli to što njihov stan i dalje zjapi prazan sa svim njihovim stvarima

“Unutra je namještaj sa kuhinjom. Sve je namješteno. Čak su nam i neki dokumenti još tamo”, govori Admir Mujkanović-Krmelić.

“Uopće nam nije bilo niti na kraj pameti da ćemo se ovako dugo vuči po raznoraznim kućama”, priznaje Snježana Mujkanović-Krmelić.

Vlasnik stana još uvijek je agencija Uniline koja je regularno naplatila svoja potraživanja od investitora.

“Kako firma Prodigit d.o.o. po tom ugovoru nije izvršila obavezu prema nama, pokrenuli smo ovrhu 14.02.1997. godine. Zemljišne knjige su javne i nevjerojatno je da nitko od 5 stanara nije izvršio uvid u njih, a ako jest, nejasni su motivi zašto su kupovali stanove opterećene založnim pravom s naše strane skoro pune 3 godine. Nejasno nam je na bazi kojeg valjanog dokumenta je neka agencija za nekretnine njih uvjerila da imaju pravo na prodaju stanova. Takav valjan dokument nije mogao postojati”, odgovor je agencije Uniline d.o.o za RTL.

Nemamo pravo na natječaj

Iako su planirani možda kupiti kućicu u blizini Zagreba, Snježana i Admir nisu kreditno sposobni.

“Od grada smo prokušali zatražiti alternativni smještaj, ali zadnje informacije koje smo dobili su upućivali na to da s obzirom da smo bili vlasnici nekretnine više nemamo prava na natječaj za gradski stan. Ne treba nama socijalno. Nudili su nam socijalnu pomoć. Ne mogu reći da nisu, ali uistinu to ne želimo jer ne trebamo novac. Treba nam smještaj, a mi ćemo si sami zaraditi za život i za svoje potrepštine. To nam nije problem”, kaže Admir Mujkanović-Krmelić.

“Ja iskreno obožavam Zagreb. Ovdje sam upoznao i ne želim ići odavde. Stvarno ne želim”, kaže Admir Mujkanović-Krmelić.

“Mi smo i dalje tu gdje jesmo i u ovoj državi ne vidimo izlaz. Počinje vas loviti depresija i ne vidiš nigdje svjetlost. U mraku si cijelo vrijeme”, izjavljuje Snježana Mujkanović-Krmelić.

Jedino im Bandić može pomoći

Poručili su im, kažu, da im jedino Bandić može pomoći i to ako se uključe mediji, a u međuvremenu dobili su poziv da se jave u Gradski ured za socijalnu zaštitu.

“Skeptik sam, ali ja se nadam da će ishod biti dobar”, kaže Admir Mujkanović-Krmelić.

Nakon 45 minuta razgovora, Admir nam ga objašnjava: “Nije ostvaren cilj koji smo htjeli. Stambeno oni ne mogu pomoći, a ne znamo tko može. Ovaj ured nije za to, dapače stvarno rade svoj posao kako treba. Istinski su korektni, ali to nisu bile informacije koje smo htjeli čuti”, govori Admir Mujkanović-Krmelić.

Novinari RTL razgovarali smo s jednim od vlasnika Unilinea, te je njima žao im je zbog situacije u kojoj su se našli Snježana i Admir i spremni su im prepustiti njihov stan za 15 tisuća eura manji iznos od onog koji su tražili prije deset godina.