PLATILA LIJEČNIKU DA JOJ SPASI MUŽA, A ON JE UMRO: Odlučila je tražiti novac nazad, ovaj put snimila je razgovor

Tužna i potresena, ali i ljutita i razočarana, Ljubica je, opet s rođakinjom Božanom, otišla sutradan u liječnikov ured kako bi zatražila da joj vrati novac koji mu je dala da njezinu mužu spasi život. Taj put su odlučile snimiti razgovor

Jučer smo prenijeli potresnu priču objavljenu u emisiji Provjereno Nove TV o tome kako je sredinom listopada Ljubica Adžaip iz Dicma dala 3000 eura liječniku – kardiologu u splitskom KBC-u Firule, da joj spasi supruga Ivicu Adžaipa (50) koji je bio u kritičnom stanju i bila mu je potrebna hitna operacija srca. Shvativši da joj suprug neće brzo doći na red za operaciju, poslušala je savjet medicinske sestre koja joj je kazala kako valja podmititi liječnika.

Njezinog muža, koji je teško dolazio do zraka i gušio se, iz ambulante u Sinju poslali su u KBC Split gdje su ga smjestili na Odjel kardiologije na Križinama. Tamo je utvrđeno da mu je proširena aorta i da hitno mora biti operiran. No, pretrage su trajale danima, a prije premještaja na Firule Ivicu je trebao pregledati glavni kardiokirurg.

ZAR JE MOGUĆE DA HRVATSKO ZDRAVSTVO OVAKO FUNKCIONIRA?! ‘U bolnici su mi rekli da za operaciju supruga moram podmititi liječnika’

Tri tjedna odgađao hitnu operaciju

Želeći saznati tko je liječnik koji će joj pregledati supruga, Ljubici Adžaip medicinska sestra je kazala da će kod njega teško doći na red bez davanja mita. Konkretno, 3000 eura. Nakon što je kirurg njezinom suprugu rekao da bez operacije neće dugo poživjeti, očajna supruga najprije je u koverti odnijela 1000 eura liječniku koji joj je rekao da će njezin muž uskoro biti operiran.

No, ni tri tjedna kasnije operacija još nije bila obavljena, a Ivica Adžaip bio je u sve težem stanju te je prebačen na odjel intenzivne njege. Kardiokirurg koji je i dalje odgađao operaciju, u ponedjeljak 12. studenoga rekao je da će ga operirati najranije u petak. Ljubica Adžaip molila ga je da operacija bude i ranije te da će za to biti nagrađen. Na koncu je operacija izvedena dan ranije od planiranog nakon što su Ljubica i njezina rođakinja Božana Čorić liječniku odnijele još 2000 eura, posuđenih od rodbine.

”Kad je nosila drugu kovertu, tada je rekao ne treba, ali opet ju je zadržao, nije je vratio. Mi smo mislile on kao doktor zna da je to operacija uspješna i da će sve biti dobro, pa ako hoće novac, eto mu i novac, spasi život”, kazala je za Novu TV Ljubica Adžaip.

DRAMATIČAN APEL STRUČNJAKA: ‘Zdravstvo proizvodi kaos, prijeti eksplozija duga, a stiže potez koji znači potres’

Novcem za spas Ivičinog života platila njegov pogreb

Nažalost, njezin muž je preminuo u nedjelju 18. studenoga. Tužna i potresena, ali i ljutita i razočarana, Ljubica je, opet s rođakinjom Božanom, otišla sutradan u liječnikov ured kako bi zatražila da joj vrati novac koji mu je dala da njezinom mužu spasi život. Tog puta su odlučile snimiti razgovor s njime. Na snimci se čuje kako liječnik kaže da vraćanje novca “uopće nije upitno”. S njim su se potom ponovno našle na parkiralištu u Dugopolju.

“Krenula sam prema njegovu automobilu. On je rekao da se vratim i da sjednem u automobil. Prišao je našem automobilu. Otvorila sam prozor. I prvo što je pitao bilo je jesmo li same. Kada smo odgovorile da jesmo, izvadio je iz torbice dvije koverte i dao ih meni”, ispričala je Ljubica za Novu TV.

Potom je novcem kojim je htjela spasiti suprugu život na koncu platila njegov pogreb.

“Ovo je definitivno situacija za oduzimanje licencije”

Predsjednica Hrvatske udruge pacijenata Jasna Karačić ostala je šokirana nakon preslušane snimke objavljene u emisiji Provjereno.

“Ovo je definitivno situacija za oduzimanje licencije. Takav liječnik nema što raditi u jednoj javnoj bolnici u zdravstvenom sustavu s pacijentima. Nema što raditi”, kazala je dodavši da je u protekle tri godine na adresu Hrvatske udruge pacijenata stiglo šest šest prijava za uzimanje mita na Odjelu kardiokirurgije na Firulama.

“Bila je prijava da je kao šef odjela odgovoran za uzimanje novca i da se, ako se želi doći na vrijeme na zahvat, taj zahvat mora platiti. Informacije su bile različite – od 1000 do 5000 eura. To se radi na jedan suptilan način. Kaže se pacijentu da ima dva tjedna ili mjesec dana života, a u stvari mu se kaže da će doći na red za šest mjeseci do godinu dana”, kazala je predsjednica Hrvatske udruge pacijenata.

HOĆE LI NETKO OSTATI BEZ LICENCE? Komora pokreće postupak protiv 283 liječnika