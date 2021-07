Zbog nelogičnosti u platformi "Cijepise", pedesetak je Zagrepčana proteklog utorka šetalo od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na drugu stranu grada, do Zagrebačkog velesajma, u potrazi za drugom dozom cjepiva.

Prvu dozu primili su na Velesajmu, a ondje su trebali dobiti i drugu. No, platforma "Cijepise" i sustav e-Građani iz nepoznatog razloga ih je poslao na Štampara.

S jednog kraja grada na drugi'

Profesor na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Tin Kramberger,priča za Jutarnji da je bio među prvima cijepljenima putem platforme te da je bio i među onima koji su greškom pozvani dok se cijepila isključivo starija populacija. Nakon prve doze, koju je primio na Velesajmu, u sustavu e-Građani mu je pisalo da će ondje dobiti i drugu dozu, što se na kraju promijenilo.

"'Ajde da se to dogodi meni, 'ajde i mojoj ženi, ali tamo nas je stajalo desetak s istim problemom. Kažu, ne cijepimo ovdje drugom dozom, idite na Velesajam. Dođemo na Velesajam, kad i tamo poljubimo vrata jer su imali pauzu dugu sat i pol", prepričava Kramberger i govori kako su njegovom kolegi u potpunosti izbrisali iz registra da treba primiti drugu dozu.

Na kraju je Kramberger dobio svoju drugu dozu na Velesajmu, iako mu i dalje piše da se trebao cijepiti na Štamparu. Nitko od medicinskog osoblja nije znao o čemu se radi, niti kome se požaliti. Samo tog dana se, navodno, pojavilo pedesetak ljudi s istim problemom.

"Bio sam bijesan. Pa i ja imam nekakav posao, ne može mi cijeli dan otići na cijepljenje. Dvije cure na Štamparu su bile u panici jer nisu znale kako će do Velesajma, pa smo ih žena i ja povezli. Na kraju smo shvatili da je cijela ekipa na Velesajmu ona koju su potjerali sa Štampara", dodaje Kramberger.

Šostar: 'Ljudi nisu pročitali obavijest'

Ravnatelj Štampara, Zvonimir Šostar kaže da "otprilike 99 posto ljudi drugu dozu dobije gdje i prvu." No, nije znao objasniti zašto je došlo do greške. Pretpostavlja da je ljudima obavijest o cijepljenju došla na vrijeme, no da je nisu pročitali. Ne zna ni točan broj ljudi koji su s njegova zavoda prebačeni na Velesajam, ali smatra da se radi o zanemarivoj brojci u odnosu na ukupan broj cijepljenih.