STRAH VAS JE CJEPIVA ZBOG UGRUŠAKA? Pa pogledajte statistiku! Prije će vas pogoditi grom ili ćete izaći sa supermodelom

Statistički gledano, vjerojatnije je i da ćete potonuti ili doživjeti automobilsku nesreću ili čak da će vas pogoditi grom

Mnogi ljudi se ne žele cijepiti jer se plaše dobivanja krvnog ugruška, što je vrlo malo vjerojatno da će dobiti. Točnije, šansa je 0.000086%. No, ti isti ljudi rado će letjeti preko oceana iako je vjerojatnost da isti ugrušak dobiju u zrakoplovu 50 puta veća.

Statistički gledano, vjerojatnije je i da ćete potonuti ili doživjeti automobilsku nesreću ili čak da će vas pogoditi grom, izvještava RTL Direkt. Krunoslav Capak rekao je da je veći rizik jesti pohanu svinjetinu, ali nije poznato odakle taj podatak ravnatelju HZJZ-a.

Hoće li netko osvojiti lutriju, hoće li mu pasti krava na glavu ili će dobiti ugrušak od cjepiva, nije pitanje subine nego obične matematike. Kada je u pitanju koronavirus, vjerojatnost da takva smrt nastupa u jednom od 47 slučajeva zaraze, no kada se govori o cijepljenju primjerice AstraZenecom, omjer da će doći do zgrušavanja krvi iznosi jedan naprema milijun.

Što kaže statistika?

“Dakle to kad se primite za ključeve automobila vi ste u većem riziku da ćete smrtno stradati nego ako primite cjepivo Astra Zenece. Vožnja autom, vožnja biciklom, konzumacija putra, pa ne znam ili pohane svinjetine ili slične stvari. To je sve puno veći rizik od onoga ako se cijepite AstraZenecom”, kazao je 7. svibnja ravnatelj HZHZ-a Krunoslav Capak.

Otkud Capaku podatak da je od cjepiva opasniji pohanac, ne znamo, ali točno je da ćete prije nego od ugruška stradati u automobilskoj nesreći. Vjerojatnost je 1:103. Ako razmišljate o putovanju avionom tu možete biti puno sigurniji, jer tu je omjer 1:11 milijuna.

Opasnosti po život ipak vreba na svakom koraku. 1:74 milijuna je šansa da će vas pogoditi meteor, značajna manja 1:3, 7 milijuna je vjerojatnost da će vas napasti morski pas. Omjer da vam glavu izbodu pčele je 1:54 000, a zanimljivo to je 9 puta vjerojatnije nego da vas pogodi grom. A još zanimljivije, vjerojatnije je i da će vas prije pogoditi grom, nego da će vam cjepivo stvoriti tromb.

Najmanja vjerojatnost je da ćete dobiti na lotu

Najmanje je vjerojatno da ćete dobiti na lotu, a za statističku računicu eurojackpota RTL Direkt potražio je pomoć matematičara.

“Kad se to sve skupa raspiše dođemo do braja jedan naprema 95 milijuna, 344 tisuće i 200. U svakom slučaju čak i nije tolko stvar u velikom broju brojeva nego u velikom broju kombinacija. Znači dovoljno je fulat jedan broj i to više nije to. Kombinacija je jako puno i zato su vjerojatnosti za dobitak jako male”, govori matematičar Aleksandar Hatzivelkos.

Oscar, medalja i večera sa supermodelom su vjerojatniji od ugruška

Naravno, to ne znači da na lutriji nećete dobiti, iako se može – malo je vjerojatno. Matematičar je izračunao kolike su šanse da Cristiano Ronaldo zabije gol u zadnje dvije utakmice talijanskog prvenstva. Nogometaš je do sada u 36 utakmica čak 28 puta upisan u strijelce.

“Da skratimo priču, vjerojatnost da neće dati gol u zadnja dva kola je 15 posto, što znači da je vjerojatnost da će dati gol 85 posto”, kazao je Hatzivelkos za RTL Direkt.

Šansa za osvajanje olimpijske medalje je 1:662 000, 1:505 000 je da postanete slavni YouTuber. Nažalost, za one koji sanjaju o supermodelima treba reći da je omjer 1:88 tisuća, što znači da prije imali 8 puta veće šanse za dobivanje Oscara nego djevojke ili muškarca iz snova. I opet, i Oscar i medalja i večera sa supermodelom – vjerojatniji su od ugruška.

Šanse da pogodite četveroznamenkasti pin su 1:10000, jedna osoba u 500 mogla bi biti rođen s prstom ili dva viška. Jednom je manja, 1:250 šansa da ćete dobiti blizance, dok bi recimo na Harvard upao tek jedan na 20 zainteresiranih studenata.

Nakon ove statistike, možda se oni koji strahuju od krvnih ugrušaka nakon cijepljenja ipak ohrabre na imunizaciju jer njihov strah, matematički gledano, nije opravdan.