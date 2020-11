Epidemiologinja pojašnjava da je protokol za cijepljenje poznat i da bi se njega trebalo držati i kada su pitanju i Covid i gripa

Pitanje na koje obiteljski liječnici u Hrvatskoj traže odgovor jest mogu li se protiv gripe cijepiti oni koji su preboljeli Covid. Pojašnjenje na svoje pitanje nisu dobili od stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo pa je Slobodna Dalmacija potražila odgovor na to pitanje od epidemiologa.

“Mi sigurno nećemo cijepiti osobu koja je u akutnom stadiju neke bolesti i naravno da postoji vrijeme kada se to može obaviti. Organizam koji je bio u infekciji pustimo da se odmori i oporavi i tek tada osoba se može cijepiti”, odgovorila je za Slobodnu Dalmaciju glavna epidemiologinja istarskog Stožera dr. Jasna Valić.

Epidemiologinja pojašnjava da je protokol za cijepljenje poznat i da bi se njega trebalo držati i kada su pitanju i Covid i gripa. Kaže da su joj to potvrdili i stručnjaci iz Zavoda.

Teže oboljeloga od Covida neće cijepiti protiv gripe

“Točno je da nema naputka sa Zavoda, ali mi prilikom cijepljenja uvijek pitamo pacijente jesu li nedavno preboljeli nešto, jesu li pod antibioticima… Obično onima koji su preboljeli neku akutnu infekciju savjetujemo da se cijepe za dva tjedna, kad se organizam potpuno oporavi. Netko tko je koronu prebolio ‘na nogama’, a netko uz visoku temperaturu danima.

Naravno da teže oboljeloga nećemo cijepiti protiv gripe dok ne prođe određeno vrijeme. Čekamo da mu se popravi krvna slika, da sedimentacija i leukociti dođu u normalu, to mogu biti tjedni. Ali nije kasno za cijepljenje protiv gripe, ono se provodi do veljače jer sezona bolesti traje do svibnja. Ako je netko imao blaži oblik koronavirusa, moramo čekati da prođe deset dana od prvog pozitivnog nalaza, i to ne samo zato što pacijent ne bi smio primiti cjepivo, nego i zato da zaštitimo zdravstvene radnike – govori istarska epidemiologinja.

U slučaju cijepljena osobe pod inkubacijom ili friško nakon preboli respiratorne infekcije ne bi dogodilo ništa, osim što cjepivo ne bi imalo učinak”, objašnjava liječnica.

Zbog cjepiva protiv gripe imunitet nije više podložniji koroni

Neki misle da će oni koji se cijepe protiv gripe dva tjedna nakon cijepljenja imati slabiji imunitet i da će biti podložniji koronavirusu. Dr. Valić je odbacuje takvo mišljenje i govori da to nije točno.

“Organizam će, unatoč cjepivu protiv gripe, biti u stanju razviti antitijela na koronavirus jer nismo mu umanjili tu sposobnost, tako da ta priča ne stoji. Pa istovremeno smo svakodnevno u kontaktu s puno mikroba i bakterija, ne možemo se od svega štititi. Ali naš organizam ima odgovor”, objašnjava dr. Jasna Valić za Slobodnu Dalmaciju.

