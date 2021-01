PLANIRATE PUTOVANJE IZVAN HRVATSKE? Evo detaljnih informacija o mjerama u drugim zemljama

Detaljne informacije o epidemiološkim mjerama u drugim zemljama u slučaju putovanja

Dubrovački dnevnik je objavio detaljne informacije o epidemiološkim mjerama u drugim zemljama koje su korisne u slučaju da planirate putovanje. Popis epidemioloških mjera kojih se putnici koji dolaze iz Republike Hrvatske trebaju pridržavati prilikom prelaska državnih granica navedenih zemalja objavljen je na službenim stranicama Vlade o koroni.

U Austriji su uvedene stroge mjere ograničavanja javnih okupljanja i putovanja. Od 3. studenoga do 6. prosinca hoteli su zatvoreni za turiste. Granice nisu zatvorene, no dozvoljena su putovanja samo u neodgodivim situacijama. Više informacija nalazi se na poveznici. Od 19. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021., osobe koje ulaze iz rizičnih područja dužne su se izolirati na 10 dana od dolaska u Republiku Austriju. Svaka država s 14-dnevnom stopom incidencije (slučajevi COVID-19 na 100.000 ljudi) preko 100 smatra se rizičnim područjem. Najranije peti dan izolacije, moguće je poduzeti PCR ili antigenski test kako bi se skratio period izolacije.

Hrvatski državljani ne podliježu epidemiološkoj mjeri samoizolacije ili negativnog testa prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Za ulazak iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, hrvatski državljani trebaju predočiti negativan nalaz PCR testa. Više informacija potražite na sljedećim poveznicama.

U Crnu Goru bez ograničenja

Trenutno ne postoje ograničenja za hrvatske državljane prilikom ulaska u Crnu Goru. Za ulazak iz Crne Gore u Republiku Hrvatsku, hrvatski državljani trebaju predočiti negativan nalaz PCR testa. Svi granični prijelazi za ulazak u Crnu Goru su otvoreni, osim graničnog prijelaza Vuča na pravcu Rožaje – Tutin. Više informacija pročitajte na poveznici.

Što se tiče Francuske preporuka je putovati samo u slučajevima nužde, ali uz neke iznimke, vanjske su granice zatvorene. Svi putnici koji dođu u Francusku testirat će se u zračnim i ostalim lukama. Maske se moraju nositi u svim vozilima javnog prijevoza. Više informacija potražite na poveznici.

Prema odluci Vlade Talijanske Republike, koja je stupila na snagu 8. listopada 2020. godine, produljena je odluka o izvanrednom kriznom stanju na nacionalnom teritoriju Italije do 31. siječnja 2021. Sve osobe koje dolaze u Italiju u periodu između 21. prosinca 2020. i 6. siječnja 2021. iz Hrvatske i država članica EU podliježu obvezi samoizolacije u trajanju od 14 dana, uz određene iznimke. Više informacija dostupno je na poveznici. I dalje je obavezno ispuniti obrazac koji se sastoji od izjave da osoba nije zaražena koronavirusom, podataka o putovanju i kontakta. Više informacija o obrascu nalazi se na poveznici. Prije polaska na putovanje preporuča se provjeriti sve dodatne odredbe odredišnih regija, izravnim kontaktiranjem ili putem službenih stranica regija koje možete pronaći na poveznici.

Zabrana ulaska u Mađarsku

Uredbom Vlade od 1. rujna, koja je produljena do kraja listopada 2020., zabranjuje se ulazak u Mađarsku svim stranim državljanima, pa tako i državljanima Republike Hrvatske, koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak u Mađarskoj. Strani državljani koji imaju regulirani boravak u Mađarskoj prilikom povratka iz inozemstva podliježu obavezi samoizolacije/karantene u trajanju od 14 dana. Ista se može ukinuti u slučaju dva negativna testa SARS-COV-2 PCR, izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet dana, s razmakom od najmanje 48 sati. Državljani Republike Hrvatske koji žive u pograničnom pojasu od 30 km mogu ulaziti na teritorij Mađarske, uz jednokratni boravak od najviše 24 sata. Više informacija potražite na poveznici.

U Njemačkoj su uvedene stroge mjere ograničavanja javnih okupljanja i putovanja koje su na snazi od 2. do 30. studenoga. Preporučuje se izbjegavanje svih putovanja koja nisu nužna. Ponude smještaja moguće su samo u nužne svrhe koje nisu povezane s turizmom. Više informacija o aktualnim mjerama nalazi se na poveznici.

Od dana 8. studenog 2020. svi putnici koji su u vremenskom razdoblju od 10 dana prije ulaska u SR Njemačku boravili u Hrvatskoj, ili nekoj drugoj zemlji koja je prema Robert Koch Institutu i Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačke klasificirana kao rizična zemlja, obavezni su po ulasku u SR Njemačku bez odgađanja otići u samoizolaciju na 10 dana, te se obavezno javiti nadležnom uredu za zdravstvo. Uoči putovanja potrebno je ispuniti digitalnu prijavu ulaska u SR Njemačku koja je dostupna na hrvatskom jeziku. Karantena završava najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku, ako osoba dobije negativan test na SARS-CoV-2, a testiranje se može provesti najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku. Također, važno je znati da njemačke savezne zemlje pojedinačno donose uredbe te mogu postojati razlike u sadržaju usvojenih uredbi. Više informacija potražite na poveznici.

Slovenska Vlada je donijela odluku, koja je stupila na snagu 8. studenoga, a kojom je cijela Republika Hrvatska stavljena na crveni popis. Temeljem odluke, osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati. Postoje iznimke za određene kategorije na koje se ne primjenjuje karantena poput prekograničnih radnika (potrebno dokazati svoj status potvrdom), osobe koje su u tranzitu kroz Republiku Sloveniju u drugu zemlju u roku od 12 sati od ulaska, imatelji dokaza o zakazanom hitnom liječničkom pregledu i sl. Više informacija o svim iznimkama i mjere prelaska granice pročitajte na poveznici.

Ulazak u Srbiju uz negativan PCR test

Odlukom Vlade Republike Srbije od 20. prosinca 2020. godine svim putnicima koji ulaze u Republiku Srbiju dozvoljava se ulazak u državu uz predočenje negativnog PCR testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ne starijeg od 48 sati. Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posljedica nekog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/ odgoda leta, polaska autobusa, vlaka i slično), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju. Spomenuti uvjet se ne odnosi na određene skupine i u slučaju tranzita, koji može trajati maksimalno 12 sati od trenutka ulaska na teritorij Republike Srbije. Više informacija pročitajte na poveznici.

Putnici koji su, prije ulaska u Švicarsku, unazad 10 dana boravili u državi ili na području s visokim rizikom od zaraze novim koronavirusom, moraju se izolirati na period od deset dana, bez obzira na negativan nalaz testa. Od 14. prosinca, Hrvatska pripada kategoriji zemalja s povećanim rizikom od zaraze, a moguće je i produljenje te odredbe. Više informacija pročitajte na poveznici.

Prije dolaska na teritorij Ujedinjenog Kraljevstva potrebno je ispuniti online obrazac najmanje 48 sati prije ulaska u zemlju. Propisane mjere samoizolacije nisu iste za sve zemlje unutar UK te se preporuča provjeriti zahtjeve za ulazak u odredišnu zemlju prije polaska. Prilikom ulaska u Englesku, Škotsku, Wales i Sjevernu Irsku propisuje se obavezna mjera samoizolacije za hrvatske državljane u trajanju od 10 dana. Više informacija je na poveznici.

Više informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u državama članicama Europske unije dostupno je i na stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti.

