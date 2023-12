Jedan od najpoznatijih hrvatskih meteorologa Zoran Vakula otkrio je kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu.

"Ne bi smjelo doći do nekih velikih iznenađenja i nekih velikih zahladnjenja, ali će gotovo sigurno na Novu godinu i Silvestrovo biti malo manje toplo, odnosno bit će niže temperature zraka u odnosu na Božić", rekao je Vakula za Večernji list te dodao kako će, baš kao i za Božić, nedostajati temperaturni minusi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To će vjerojatno razveseliti one koji planiraju proslave na otvorenome. Međutim, ono što mi se čini zasad nepovoljno za njih je to što se povećava vjerojatnost za za kišu", rekao je poznati meteorolog koji je i za cijelu zimu ranije prognozirao kako će biti iznadprosječno toplih mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova godina pred vratima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa