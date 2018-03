Plan za 1,5 milijardi eura: Može li se doista smanjiti nezaposlenost?

Dokument koji je Vlada poslala u Bruxelles nije navodno uobičajeno površan program pun blitz mjera, već je to prvi ozbiljan radni dokument Hrvatske koji obuhvaća sve, od školstva do socijalne pomoći.

Hrvatska je Vlada krajem srpnja u Europsku komisiju poslala planove za financiranje projekata iz europskih fondova za koje se Vlada nada da će od 2014. do 2020. godine na raspolaganju imati 8,463 milijarde eura. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić tada je okvirno predstavio operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”.

Jutarnji list je u posjedu cjelovitog dokumenta u kojem se iznose modeli kojima Hrvatska planira do 2020. godine iz fondova EU osigurati 1,5 milijardi eura kojima bi se bitno popravilo stanje na planu zaposlenosti i ukupnih društvenih kapaciteta za razvoj društva.

Dokument počinje definiranjem ključnih problema s kojima se Hrvatska suočava na tom planu, a koji se temelje na relevantnim dokumentima Europske komisije. Hrvatska je, dakle, odlučila do 2020. godine investirati u razuman, održiv i obuhvatan rast. Prvi je problem na tom putu spoznavanje činjenice da je hrvatska razina zaposlenosti među najnižima u Europi, posebno kad je riječ o mladima i starijima (ove prve nikako ne uspijevamo zaposliti, a ove smo druge u velikoj mjeri prijevremeno smjestili u mirovinu). Naime, europski je plan da se stopa zaposlenosti populacije od 20 do 64 godine sa 69 posto podigne na barem 75 posto. Hrvatska je stopa, pak, od 2008. do 2013. godine pala sa 62,9 na 53,9 posto – daleko ispod prosjeka EU. Tu je i problem visoke nezaposlenosti, što dovodi do pogoršanja socijalnog stanja u zemlji. Tu je i razumno kvalitetna zdravstvena zaštita koja, pak, značajno pridonosi pritisku na javne financije. I konačno, rak-rana hrvatskog društva, a to je pitanje reforme javne uprave i učinkovitosti pravosudnog sustava. Polazeći od tih slabosti, program “Učinkoviti ljudski potencijali” predviđa četiri ključna cilja kojima se treba posvetiti.

Kasnije umirovljenje

Prvi je cilj promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te podrška mobilnosti radne snage. Na tom području treba, smatraju u Vladi, produljiti radni vijek i poticati kasnije umirovljenje. Zaključeno je također kako je i tijekom recesije zabilježen određeni porast zapošljavanja u visokospecijaliziranim uslugama, IT sektoru i specijaliziranim djelatnostima privrede, dok je ozbiljan pad zamijećen u građevinarstvu i prodaji.

Socijalna pomoć

Na tom se planu predviđaju razne aktivnosti koje bi Europska unija trebala financirati s 532.933.273 eura, a uključivale bi, primjerice, povećanje održivog samozapošljavanja, očuvanje radnih mjesta te povećanje dostupnosti i kvalitete usluga na tržištu rada.

Drugi je cilj promicanje socijalne uključenosti te borba protiv siromaštva i svake diskriminacije (rodne, nacionalne). Tu je situacija izuzetno ozbiljna jer je Hrvatska 2012. godine imala najvišu stopu ljudi s rizikom od siromaštva i društvene isključenosti – riječ je o čak 32,3 posto ukupne populacije, pri čemu su u najvećoj opasnosti domaćinstva samo sa ženskom osobom (42,7 posto) i samohrani roditelji (40,4 posto).

Obrazovanje odraslih

Treći je cilj ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje. Riječ je o izuzetno važnom aspektu za hrvatsko društvo koje u značajnoj mjeri, posebno među slabije obrazovanima, pokazuje velik otpor tom konceptu.

I na koncu…

Konačno, četvrti je cilj jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave. Naime, i ovaj dokument ističe kako je glavni problem javne uprave njezina kompleksna struktura i nedostatak koordinacije i odgovornosti među ključnim igračima na nacionalnoj i lokalnoj razini. Na žalost, za taj je cilj predviđeno najmanje novca, 191.276.944 eura. Javna uprava teret je poslovnom sektoru, a ujedno stvara percepciju značajne razine administrativne korupcije. To sve potvrđuje i rang-lista Svjetske banke koja učinkovitost uprave u Hrvatskoj ocjenjuje sa 69 posto, dok je prosjek članica EU 82 posto.

UKRATKO

Što stoji u programu Hrvatske?

– mobilnija i obrazovanija radna snaga: Vlada po prvi put priznaje da zaostajemo za ostalim zemljama srednje Europe

– poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja: trenutno obrazovanje ne odgovara onom što tvrtke trebaju

– promjena socijalne pomoći: pomaganje najsiromašnijima, a ostalima osposobljavanje za rad i prilika za zapošljavanje

– poticanje cjeloživotnog učenja kako bi hrvatski radnici bili najbolji u regiji te odgovarali svim novim zahtjevima

– promjena cijele javne uprave: ovakva stvara pritisak na privatne poslodavce i percepciju administrativne korupcije

– rad na učinkovitosti radnog zakonodavstva i pravosuđa, koje također usporava razvoj i otvaranje radnih mjesta

http://www.jutarnji.hr/hrvatska-od-eu-trazi-1-5-milijardi-eura-za-radna-mjesta-i-prvi-put-nudi-prave-reforme/1211740/