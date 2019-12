PLAN MIROSLAVA ŠKORE IPAK NIJE OSNIVANJE NOVE STRANKE? ‘U pozadini najnovijih napada na Plenkovića i Grabar-Kitarović stoji nešto puno veće’

Škoro uz rast na terenu jednako tako raste i u anketama, pa ne čudi da sve svoje skupove i izjave zadnjih dana HDZ-ovci posvećuju upravo Škori. Tako je šef HDZ-a Andrej Plenković jučer “analizirao” Škoru ustvrdivši da mu njegovi nastupi izgledaju “kao Večernja škola”

Iako su se u pretkampanji klonili međusobnih napada jer računaju na isto biračko tijelo, neovisni kandidat Miroslav Škoro i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, odnosno šef HDZ-a Andrej Plenković, od proteklog voikenda zaoštrili su sukobe.

Škoro pritom izravno udara na funkciju Plenkovića kao šefa HDZ-a te ga ponovo poziva da podnese ostavku i raspusti Vladu te raspiše nove izbore ako Grabar-Kitarović izgubi predsjedničke izbore.

“Nakon ovih predsjedničkih izbora, definitivno nemam namjeru ostaviti ljude na cjedilu, i taj narod koji jednostavno vapi za promjenama. Dakle, nema više nazad, kad je politika u pitanju, rekao je Škoro, koji je potvrdio da već razmišlja i kako bi se njegova nova stranka mogla zvati. “Bit će to nešto simpatično”, izjavio je.

Stvara se dojam pobjedničke atmosfere

Iza Škore je ekipa koja je sve donedavno bila bliska HDZ-u i predvodi je bivši savjetnik aktualne predsjednice Mate Radeljić, za kojega je Škoro jučer rekao da nema nikakvog razloga da ga ne uzme sa sobom na Pantovčak ako pobijedi. Slobodno se može reći da iza njega na terenu redom stoje ili bivši HDZ-ovci, ili oni koji su prije pet godina i sami bili uz Grabar-Kitarović, dakle od Radeljića, preko Velimira Bujanca, na koncu i do Mosta, koji je bio dio HDZ-ove koalicije dok ih Plenković nije potjerao, piše Novi list.

Svi oni, zajedno s Hrvatskim suverenistima, raznim desnim frakcijama manjih i bivših stranaka, od Zlatana Hasanbegovića do raznih vrsta pravaša, na terenu jedinstveno djeluju i stvaraju dojam pobjedničke atmosfere uz Miroslava Škoru.

Iz ovoga je jasno da je HDZ s pravom uhvatila tjeskoba, jer Škoro uz rast na terenu jednako tako raste i u anketama, pa ne čudi da sve svoje skupove i izjave zadnjih dana HDZ-ovci posvećuju upravo Škori. Tako je šef HDZ-a Andrej Plenković jučer “analizirao” Škoru ustvrdivši da mu njegovi nastupi izgledaju “kao Večernja škola, osim što ovo nije zabavno”. Poručio je da je Kolinda Grabar-Kitarović jedina istinska kandidatkinja svakoga tko dijeli vrijednosti “Tuđmanova HDZ-a”.

“Glas za Škoru je glas za Milanovića, glas za Škoru je glas za SDP, rekao je Plenković. »Vidim da se jako ulovio mene, valjda je vidio na radaru da sam ja interesantan, kao što sam interesantan bezidejnim i vrlo zlonamjernim političarima Mosta koji oko njega skakuću. A HDZ-ovci će glasati, a i brojni drugi hrvatski građani, za Kolindu Grabar-Kitarović. Podržat će njenu politiku, a i politiku Vlade koju vodi HDZ”, rekao je Plenković.

Previše razjedinjenih grupacija

Škoro je pak rekao ovo:

“Politički pokret ljudi željnih promjena koji se okupio oko mene sve je samo nije parodija. Zna to i, uskoro bivši, premijer Plenković, zato i daje panične izjave. Neki bi njegovu vladu možda nazvali parodijom, ali ja mislim da je točnije reći da se radi o tragediji. Parodija zabavlja ljude, a ovo što rade Plenković i njegovi birokrati nije nimalo zabavno, već je upravo tragično. Tog briselskog činovnika i nekolicinu njegovih ministara bez dana radnog iskustva nijedan poduzetnik, uključujući mene, nikad ne bi zaposlio u svojoj tvrtki. Zašto onda da nam vode državu?! Došao je njihov kraj i oni to znaju, i 22. prosinca hrvatski će im narod na izborima poslati jasnu poruku da je vrijeme da pakiraju kofere. Plenkoviću i njegovoj kandidatkinji to, vjerujem, neće teško pasti zato što im je Hrvatska tek jedna stanica. Poslušno su izvršavali zadatke, zanemarujući pritom volju hrvatskog naroda, pa će sigurno biti nagrađeni briselskim i inim sinekurama. A mi ćemo dalje bez njih, popraviti sve ono što su uništili i degradirali”, kaže Škoro.

No, priča o “novom HDZ-u” kojeg bi Škoro mogao osnovati ima barem dva problema: prvo, previše je iza tog projekta malih i razjedinjenih desničarskih grupacija koje bi se teško mogle dogovoriti o novoj podjeli moći. I drugo, još važnije: ako Škoro ostvari svoj cilj i osvoji Pantovčak, tada ionako mora biti predsjednik svih građana, a ne član bilo koje stranke.

Oni, međutim, računaju sa svojom osnovnom agendom, koja je u pozadini svega: ako Škoro pobijedi Kolindu Grabar-Kitarović, političku odgovornost morat će snositi i predsjednik HDZ-a i premijer Plenković, a tada će Škorina ekipa tražiti da Plenković ode i pokušati preuzeti postojeći HDZ. Stoga su najave o novoj stranci prazna puška – radi se o tome da se “stari dobri HDZ” promijeni, odnosno vrati na staro – udesno, donosi Novi list.