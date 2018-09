PLAKAT VINKOVAČKIH JESENI IZAZVAO SKANDAL: Uzrujani građani pisali Kolindi i pravobraniteljici za djecu, oglasili se i sami organizatori

“Ograđujemo se od stereotipnog mišljenja kako ‘Slavonci samo jedu i piju'”, kažu organizatori

Plakat koji najavljuju ovogodišnje Vinkovačke jeseni, digao je popriličnu prašinu. Naime, na plakatu se nalazi dječačić koji pije žuto-nanačastu tekućinu za koju su neki pomislili da je rakija. S obzirom na to da je vijest o uzrujanim građanima stigla i do pravobraniteljice za djecu te do Kolinde Grabar Kitarović, koja je pokroviteljica Vinkovačkih jeseni, oglasili su se i organizatori.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Dječak Antun na slici pije ledeni čaj od breskve u frakliću, koji također predstavlja našu tradiciju i prenošenje baštine na naše najmlađe. Mimohod traje i po nekoliko sati a većina dolazi iz udaljenijih mjesta te ranom zorom stižu u Vinkovce i potrebna im je i okrjepa. Upravo kako bi prenosili izvornu tradiciju trudimo se da je sve izvorno te tako mislimo kako je fraklić zamjena za bočice koje se nikako ne uklapaju u ovaj dio priče uz dječaka u narodnoj nošnji. Dječak je okom službenog fotografa upravo snimljen tijekom prošlogodišnjeg mimohoda. Naravno za korištenje fotografije imamo dopuštenje majke dječaka.

Simbol manifestacije

Također dječak je simbol onoga što je cilj manifestacije Vinkovačke jeseni, a to je prenošenje kulture i tradicije naših djedova na mlade generacije. I ove godine na Dječjim jesenima koje se održavaju danas i sutra predstavit će se preko 3000 malih folkloraša iz cijele Hrvatske i pozivam Vas da dođete i vidite to šarenilo i taj ponos mališana kada nose tradicijsko ruho. I zasigurno ćete vidjeti još puno mališana s fraklićem u ruci koji piju sokiće i ograđujemo se od stereotipnog mišljenja kako “Slavonci samo jedu i piju” jer ovdje na istoku žive i svoje običaje njeguju marljivi ljudi koji su više od kulena i rakije.”