Dizajn kovanice hrvatskog eura digao je na noge hrvatsku javnost, i to sve zbog nevjerojatne sličnosti kune na kovanici eura sa kunom koju je fotografirao fotograf Iain Leach. Nevjerojatna sličnost potegla je pitanje je li kovanica unikatni dizajn, čiji je autor, usput rečeno, dobio nagradu od gotovo deset tisuća eura, ili je to tek običan plagijat.

U jednoj od komisija za odabir, bila je i Ira Payer iz Hrvatskog dizajnerskog društva. Natječaj je, govori, bio osuđen na propast, što su HNB-u i rekli, javlja RTL. Bio je otvorenog tipa, bez kriterija, i stiglo je svašta od crteža na papiru do karikatura, u konačnom odabiru nije odlučivala.

"Ja ne bih upotrebljavala riječ plagijat već da to nije dizajn, to je improvizacija jedne mlade i neiskusne osobe. Tu nije bilo stručnog tijela koje je moglo to spriječiti ili prepoznati", kazala je Payer.

Ako se doista ispostavi da je ovo plagijat, ne bi to bilo prvi puta, jer u Hrvatskoj svako malo ispliva neki rad za koji se ustanovi da je plagijat. S prstima u pekmezu do sada su uhvaćeni brojni političari, ustavni suci, pa i neki ministri.

Vice Mihanović

Doktorski rad Vice Mihanovića postao je top tema u jeku izbora kada se Mihanović kandidirao za gradonačelnika Splita, a cijelu je priču otkrio portal Index. Nakon što je pokrenut postupak provjere, sveučilište u Osijeku u prosincu 2021. godine na temelju nalaza Povjerenstva o znanstvenoj procjeni doktorske disertacije dr. sc. Vice Mihanovića utvrdilo je da je njegov doktorski rad korektan, ali će ga ipak morati značajno doraditi, pisao je tportal.

Pavo Barišić

U velikoj aferi oko plagiranja našao se svojevremeno i bivši ministar obrazovanja Pavo Barišić. Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju na sjednici 21. prosinca 2016. godine donio je mišljenje povodom prijave četvorice znanstvenika koja su ministra znanosti, prof. dr. Pavu Barišića optužila za plagijat, pisao je Dnevnik.hr. Odbor je ocijenio da je Barišić preuzeo dijelove teksta američkog filozofa Stephena Schlesingera, a da pritom nije citirao izvore.

Milijan Brkić

Bivši visokopozicionirani HDZ-ovac Milijan Brkić koji je obnašao funkciju potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a, i također je među onima koji su svojevremeno bili optuženi za plagiranje. U postupku je utvrđeno da je oko 70 posto rada prepisano od policajca Stanka Tomića koji je diplomirao dvije godine prije Brkića, pisao je Jutarnji list.

Brkić je bio među 19 policijskih dužnosnika kojima je dekan Visoke policijske škole poništio diplomu s obrazloženjem da su svi prepisali isti rad. Brkić je odluku osporavao, a poništio ju je i Upravni sud s obrazloženjem da je bilo proceduralnih pogrešaka, pisao je Dnevnik.hr.

Procedura je na kraju ispoštovana, Brkiću je diploma poništena, ali mu zvanje diplomiranog kriminalista nije oduzeto već mu je postavljen uvjet da u roku od godinu dana preda novi diplomski rad.

Robert Ljutić

Baš kada i Brkiću, diploma je bila poništena i Robertu Ljutiću koji je tada obnašao funkciju zamjenika šefa kabineta ureda zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Nakon te afere, Ljutić je premješten na "odgovarajuće radno mjesto".

Ante Đapić

Među prvim slučajevima plagijata kod političara je onaj Ante Đapića, kojem je 2000. godine Pravni fakultet u Splitu poništio magisterij. Utvrđeno je, naime, da je većim dijelom prepisao rad svoga mentora Borisa Kandarea. Dnevnik.hr pisao je kako se navodilo da je prepisao čak 116 od ukupno 176 stranica iz Kandareove knjige “Pobijanje arbitražne odluke”.

Na Općinskom sudu u Splitu 2005. godine i Đapić i Kandara oslobođeni su oslobođeni optužbe da su zloporabili položaj i ovlasti.

Snježana Bagić

Zamjenica predsjednika Ustavnog suda RH Snježana Bagić 2015. godine uhvaćena je u plagiranju rada od kolege sa suda, pisao je Jutarnji list. Od sedamnaest stranica njenog stručnog članka koji je objavila Fondacija Centra za javno pravo, navodno je gotovo polovica teksta identična znanstvenom članku koji je 2012. godine objavio Teodor Antić.

'Idemo dalje'

HDZ-ova kampanja 'Idemo dalje' u vrijeme kada je šef stranke bio Ivo Sanader također se našla pod lupom javnosti. Naime, mediji su tada pisali kako je kampanja ove stranke jako nalik na kampanju laburista "Work goes on" Tonya Blaira iz 2001. godine.

Tvrdilo se da je Sanaderov tekst doslovno preveden s engleskog. Svojevremeno je Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije za svoju kampanju koristila isti slogan, a stožeru HDZ-a to je nanijelo neugodnosti, pisao je regionalexpress.

Restart

Za plagijat je HDZ optuživao SDP na prošlim parlamentarnim izborima. Nakon što su SDP kojeg je tada vodio Davor Bernardić s koalicijskim partnerima predstavio takozvanu Restart koaliciju, HDZ ih je na svom facebook profilu prozvao za plagijat. Tvrdili su tada HDZ-ovci da je SDP naziv koalicije plagirao iz akcije Jutarnjeg lista, a koja je bila vezana za nove tehnologije.