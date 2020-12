Svi balansiraju, nema zemlje koja ne balansira. Pokušavamo održati financije, radna mjesta, ali i zdravlje. Žalimo za svakim izgubljenim životom. Svaki život koji je izgubljen je velik gubitak za Hrvatsku. Mjere smo poduzeli prema strategiji koja je bila proporcionalna situaciji epidemije. Dugi val koji je pogodio Europu, a osobito srednju, je vrlo razoran u mnogim zemljama”, rekao je premijer

Premijer Andrej Plenković u petak je, nakon poslovne konferencije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, odgovarao na novinarska pitanja vezana uz nove mjere Stožera civilne zaštite.

Na pitanje o mjerama pomoći poslodavcima koje su produžene još iduća dva mjeseca te koliko će to koštati državu, kazao će to biti, po njihovim procjenama, na razini otprilike 500 milijuna kuna.

“Jučer je Vlada imala zaključak podrške mjerama HZZ-a. Naša poruka je jasna – dok bude trajala ova kriza, dok se dovoljno ne promijene okolnosti u smislu da nemamo ovako razorne udare vala, da ćemo učiniti sve intervencijama da pomognemo privatnom sektoru. U mjerama su angažirani svi i radimo sve što možemo. Najviše sredstava smo osigurali iz EU fondova. Jedna smo od prvih zemalja koja je saborski potvrdila taj dio sredstava koji dolazi iz EU fondova”, kazao je Plenković.

‘Ucjenjivači su ostali van parlamentarne većine’

Komentirao je i izjavu Peđe Grbina, koji je Plenkovića prozvao za odgovornost.

“Oporba cijelo vrijeme nakon što je bila potučena do nogu, i ova krajnje desna i lijeva. Treba se podsjetiti da su rezultati 5. srpnja bili 25 razlike. To je okvir u kojem žive, pa se još malo očito prilagođavaju. Ucjenjivači su ostali van parlamentarne većine, tu mislim na Domovinski pokret i Most, a SDP sa svojim 10 partnera na 41. To su činjenice. Mi smo rekli da će situacija na jesen i zimu biti gora. I ako oporba ako nema drugog argumenta, ja to razumijem, ali treba pošteno reći je li Vlada sve napravila…Još nitko nije ne dobio zdravstvenu skrb u Republici Hravtskoj”, kazao je premijer.

“Podsjećam, pet oporbenih inicijativa smo imali na dnevnom redu. I sve su bile u 3 popodne. A oni svjesno, plaču da im je valjda većina stavila kasno navečer. To izgleda smiješno. Trošite vrijeme na nebitne teme. Satima. A onda plačete”, bio je oštar prema oporbi.

‘Čuli ste što je cilj mjera, a to je smanjiti fizičke kontakte’

“Čuli ste što je cilj mjera, a to je smanjiti fizičke kontakte. Mjere imaju za cilj da umire kretanje populacije. Kad se to dogodi, što je manje fizičkog kontakta, bit će manje zaraze”, napomenuo je.

Dodaje da će učenici i studenti biti van sustava i da je to umirenje. Kontakti će se smanjiti i ako određen broj radnika ode na kolektivne godišnje. “Sa svim tim elementima, mislim da ćemo postići efekt smanjenja zaraze”, dodao je.

‘Svi balansiraju, nema zemlje koja ne balansira’

Osvrnuo se na Njemačku koja sa strožim mjerama bilježi više zaraženih i preminulih.

“Budite malo fer, u smislu sljedećeg, borba protiv covida ima dva pristupa, jedan je zatvoriti sve i biti u lockdownu godinu dana ili ćemo balansirati. A svi balansiraju, nema zemlje koja ne balansira. Pokušavamo održati financije, radna mjesta, ali i zdravlje. Žalimo za svakim izgubljenim životom. Svaki život koji je izgubljen je velik gubitak za Hrvatsku. Mjere smo poduzeli prema strategiji koja je bila proporcionalna situaciji epidemije. Dugi val koji je pogodio Europu, a osobito srednju, je vrlo razoran u mnogim zemljama”, rekao je premijer.

‘Plaće će biti tu, mirovine će biti tu. Ključ je sljedećih šest mjeseci’

“Što se tiče plaća i mirovina neće doći u pitanje. Plaće će biti tu, mirovine će biti tu. Napravit ćemo sve što odgovorna vlast i vlada trebaju. Ključ je sljedećih šest mjeseci. Izgledno je da na proljeće epidemija neće biti ovako snažna. Cjepivo će dolaziti, pokazat ćemo otpornost toj zarazi. Mjere će trajati dokad treba. Iskoristit ćemo ovu priliku za nekakav reset”, kazao je premijer odgovarajući na novinarsko pitanje o padu BDP-a..

Komentirao je i odluku za mise: ‘To su razumne i racionalne odluke’

Kazao je da će on, ako bude mogao, ići na polnoćku i misu. Komentirao je odluku za mise.

“To su sve spinovi. Hrvatska nastoji voditi računa. Ja mislim da je to dobra odluka. Velika većina vjernika je razumna. To su razumne i racionalne odluke. Govorimo o okviru koji nije usporediv. Nije isto biti na misi sat vremena i biti satima u kafiću, i pritom piti alkohol”, zaključno je rekao Plenković.

