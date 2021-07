Kad jednom otvorite stranicu eBaya ili AliExpressa postane vam jasno koliko je more stvari iz Kine moguće kupiti, a da koštaju manje od 22 eura, te famozne granice bagatelne kupovine iz trećih zemalja za koju do jučer, kao i drugi stanovnici EU, nismo morali plaćati baš nikakav namet bilo kome, piše Novi list.

Uz većinu tih stvari koje kupujete naručujući ih iz Kine preko online platformi stoji napomena "free shipping“. Drugim riječima, ako zaštitno staklo za mobitel ili nešto slično kupite na taj način za jedan euro, toliko ćete doista i platiti. Stoga mnogima nije problem čekati na paket i više od mjesec dana.

Hrvatska pošta 'kvari veselje'

No, od jučer više nije tako jer je na području EU stupila na snagu odluka da više nema neoporezovane kupovine iz trećih zemalja i da se i na robu vrijednosti manje od 22 eura plaća PDV bez iznimke i bez mogućnosti da se za određene proizvode odredi povlaštena niža stopa. Za robu iz trećih zemalja (a to su sve izvan EU uključujući Kinu, SAD, a po novom i Veliku Britaniju), ostala pravila zapravo ostaju ista. Kao i do sada za robu od 22 do 150 eura neće se plaćati carina ali ostaje plaćanje PDV-a. Za pošiljke iznad 150 eura – kao i dosad – plaća se i carina i PDV. Dakako, ove odluke se ne tiču roba koje poštom naručujemo unutar Europske unije, piše Novi list.

To konkretno znači da zaštitno staklo za mobitel koje vam iz Kine pošalju za 1 euro s uračunatom poštarinom od jučer više ne košta 7,5 kn, nego 9 kuna što je i dalje prihvatljivo. Ali, sada se našla Hrvatska pošta da "pokvari veselje" pa ono famozno zaštitno staklo za mobitel iz Kine nakon implementacije direktive EU neće koštati 9 kuna umjesto 7,5, već 27,5 kuna. Naime, svaka pošiljka iz trećih zemalja vrijedna manje od 150 eura teretit će se dodatno s 18,5 kn fiksne naknade za obradu pošiljke koja uključuje carinsku deklaraciju.

9000 kilometara besplatno, a onda naplata deklaracije

Dakle, kineska pošta će vam zaštitno staklo za mobitel u paketu poslati besplatno iz 9000 kilometara zračnom linijom odaljenog Shenzena, a Hrvatska pošta će vam za stavljanje deklaracije na isti taj paket naplatiti 18,5 kuna.

Hrvatska pošta će imati dodatnog posla s novim propisima jer će morati praviti razliku između pošiljki na koje je već plaćen PDV prilikom same online kupnje, i onih za koje naplatu treba tek izvršiti. Naime, dio prodavatelja iz trećih zemalja će zbog jednostavnosti poslovanja pristupiti IOSS (Import One Stop Shop), sustavu posebnog postupka oporezivanja. Pojednostavljeno rečeno, prodavatelj će odmah naplatiti PDV kupcima i onda na mjesečnoj razini preko IOSS-a plaćati taj PDV poreznim tijelima pojedinih država. AliExpress je od jučer već počeo naplaćivati PDV za isporuku robe u Hrvatsku. Oni kojima ovaj sustav ne odgovara (a to su uglavnom sitni prodavatelji), naplaćivat će samo cijenu kupljene robe, dok će PDV naplaćivati poštar primatelju prilikom uručivanja pošiljke. Baš kao i do sada za robu skuplju od 22 eura, piše Novi list.

'To je svojevrsni administrativni teror'

Hrvatska pošta će naplaćivati navedenih 18,5 kuna naknade bez obzira je li PDV plaćen odmah prilikom kupnje ili će ga naplaćivati poštar prilikom isporuke pošiljke. U HAKOM-u kažu da je Hrvatska pošta sukladno novim propisima EU "dužna za svaku pošiljku iz trećih zemalja izraditi sigurnosnu (ENS) i carinsku deklaraciju" pa je naknada valjda nužna i opravdana.

Novi list piše kako je "svojevrsni administrativni teror" izrađivati ENS sigurnosnu deklaraciju za nešto što košta 1 euro te napominje kako Hrvatska pošta ni dosad, iako je to bila obavezna, nije kontrolirala revno prelazi li vrijednost robe poslane iz trećih zemalja 22 eura. Novi zadaci trebali bi podrazumijevati pregled i izradu deklaracija za osam do deset tisuća paketa dnevno, što bi značilo da se Pošta (i carina), od jučer suočavaju s dramatičnim povećanjem opsega posla koji zahtjeva desetine, ako ne i stotine novih službenika. A koliko se zna, broj zaposlenika HP-a ovih dana nije bitno rastao.

U praksi će, piše Novi list, paketi vjerojatno i dalje biti isporučivani bez posebne provjere, samo će sad, ako na pošiljci ne vidi da je PDV preko IOSS sustava već plaćen, poštar naplatiti primatelju PDV na licu mjesta. Plus, dakako 18,5 kuna naknade. Ili 37 kuna ako je vrijednost pošiljke viša od 150 eura. U tom smislu, ova naknada je još jedan parafiskalni namet.