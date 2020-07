PLAĆAJU TVRTKU ZA ZBRINJAVANJE KANALIZACIJSKOG OTPADA, A ŠTO ONI RADE? Sadržaj koji skupe istresaju – na njivu gradonačelnika

Ne samo da gradonačelnik dobiva poticaje za tu njivu nego bi prema odluci koju je potpisao prošle godine, sam bi sebi trebao naplatiti kaznu

Zvrtka MC čišćenje za gradsku tvrtku Vodovod Glina obavlja čišćenje, snimanje sustava kanalizacije, odvoz i zbrinjavanje otpada nastalog čišćenjem kanalizacije u Glini.

No kako otkriva RTL-ova Potraga, privatna tvrtka, koja dobiva novac za zbrinjavanje sadržaja kanalizacijskog otpada, pune cisterne ispušta, ne na za to predviđenu lokaciju, već na njivu. I to ne bilo čiju njivu, već njivu samog gradonačelnika Gline Stjepana Kostanjevića.

Snimku je mobitelom snimio nezavisni vijećnik Radomir Lončarević.

“Upalio sam kameru, snimio sam, razgovarao s ljudima i ljudi su mi rekli da zapravo izbacuju sadržaj iz retencije Grada Gline. Grad Glina ima tri retencijska bazena, ovo je sadržaj iz retencijskog bazena tri. To je sadržaj kanalizacije”, rekao je Lončarević.

‘Ljudi sami traže da im to bacimo na polje’

Ni gradonačelnik ni direktor tvrtke to uopće ne negiraju. Direktor MC ćišćenje Zdravko Medved objašnjava kako je to uobičajeno,.

„Mi tamo radimo mjesec, dva, čak i tri godišnje, usput dok to radimo mi najmanje 10 do 20 jama sabirnih, fekalnih očistimo, i budući da je aglomeracije nemaju, nemaju rešeno pitanje to, mi bi to morali 40 i više kilometara voziti iz septičkih tim ljudima jame“ istiše Medved, dodajući kako ljudi onda traže da im taj sadržaj odvezu na polje i to im ne naplate.

„Bacimo tamo gdje možemo, a gdje ne možemo tražili smo Stjepana, gradonačelnika gdje je tvrd put da ne bismo grezli jer nas je par puta traktor izvlačio”, ispričao je Medved.

‘Svi to rade’

Čvrsto je zanijekao mogućnost da se radi o sadržaju kanalizacije već kaže, radi se o sadržaju iz fekalnih jama.

Ni gradonačelnik u tome ne vidi problem.

“Kakav je otpad tamo sipala ne znam, ja samo znam da je prije godinu, dvije dana direktor pitao može li sipati iz septičke jame otpad, rekao sam sipajte, uopće nije problem jer svi iz Grada Gline to rade”, kaže Kostanjević.

Čak i ako se zanemare pravilnici o zbrinjavanju otpada, činjenica da bi on kao gradonačelnik trebao biti primjer, da na njegovu zemlju sadržaj odlaže tvrtka koju se za uslugu zbrinjavanja otpada plaća javnim novcem, ostaje Odluka o komunalnom redu koju je 2019. potpisao sam gradonačelnik. Prema njoj bi sam sebi morao propisati kaznu od 500 do 2000 kuna za nepropisno odlaganje otpada.

Gradonačelnik za tu istu njivu na koju se istresa fekalni otpad već godinama dobiva poljoprivredne poticaje.