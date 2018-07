PLAĆA IZ SNOVA, A NEMA DOVOLJNO RADNIKA: I oni bez ikakvog iskustva mogu do zarade od 10.000 kuna

Iako je sezona već odavno počela, ugostitelji se i dalje očajnički trude doći do radnika – a do plaće od 10.000 kn lako mogu doći i oni bez ikakvog iskustva u ugostiteljstvu.

Sindikat turizma Hrvatske procjenjuje da će u idućih pet tjedana u različitim djelatnostima ugostiteljsko-turističkih usluga u obrtima i tvrtkama nedostajati oko 10 tisuća radnika.

Iako je sezona već odavno počela, ugostitelji i dalje očajnički traže radnike. Vlasnici restorana, ugostitelji i barovi traže tzv. bijele bluzem odnosno konobare i šankere, hoteli sobarice, a iznajmljivači apartmana čistačice. Ukratko, više nije problem u nedostatku samo stručne radne snage nego se traži bilo kakav kadar koji voljan raditi. A u takvoj situaciji, čistačice postaju dragocjeni kadar za koji se ugostitelji otimaju.

‘Više ne žele raditi za 4.000 kn pa daju otkaz’

“Mi dobivamo s terena informacije iz velikih hotelsko-turističkih kuća koje lošije plaćaju svoje radnike da im sobarice ne žele više raditi za 3,5 do 4 tisuće kuna, nego daju otkaz i idu čistiti apartmane. Kažu da im je tu zarada veća, ali to nije stalni posao i nema plaćanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa. No, mlađi ljudi ne misle o tome, nego idu tamo gdje im je bolje plaćeno, a to je loše za kvalitetu usluge” kaže Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma Hrvatske, za Slobodnu Dalmaciju.

Najveći nedostatak ljudi koji bi im čistili i održavali aparmane je u manjim mjestima i otocima. Broj privatnog smještaja i aparmana samo ove godine je porastao za 14,3 posto, a dodatan problem je i to što se gosti sve kraće zadržavaju pa ih je potrebno i češće čistiti. Cijena rada je raznolika – od 50 kuna za mali apartman u gradu do čak 400 kuna za veće apartmane na otocima. Iako je službeno cijena čišćenja u agencijama koje to rade organizirano između 11 i 15 kuna po metru četvornom, malo tko se toga pridržava u izravnim dogovorima.

‘Ako ih želiš zadržati, moraš platiti više’

Agencije za čišćenje su odavno rasprodane, a iznajmljivač iz Milne otvoreno govori: ” Kod mene u apartmanu na Braču je smjena gostiju svake subote i plaćam radnicu 300 kuna dnevno za šest-sedam sati rada na čišćenju i pripremanju apartmana za goste. Na Braču se taj posao plaća od 200 do 300 kuna dnevno, ali ako želite dobrog radnika zadržati, treba platiti više.”

Hvarski iznajmljivač priča kako on za čišćenje pet apartmana između smjene gostiju plaća radnicu 10 tisuća kuna mjesečno, a splitski iznajmljivači održavanje tri do pet apartmana plaćaju od 7 do 10 tisuća kuna.

Težak posao 0-24

Doduše u to ulazi mnogo više od samog čišćenja – radi se bez radnog vremena, a to često uključuje i dočekivanje gostiju. “Radi se doslovno svaki dan i u svako doba, jer gostima treba biti na raspolaganju kad god da stignu i jave se, što je često i usred noći” priča vlasnica turističke agencije za popunjavanje obiteljskog smještaja.

Samo čišćenje se plaća oko 60 kuna na sat, što je dvostruko skuplje nego prije samo godinu-dvije, no i do takvih radnika je teško doći. “Tijekom sezone sve više takve poslove rade studentice, ali i žene sa stalnim zaposlenjem koje u večernjim satima tako nadopunjavaju obiteljski proračun” kažu u agenciji i odmah dodaju: I da je dvostruko više žena za čišćenje, ne bi bile bez posla.