PJEVAČ, KOMIČAR, LIJEČNIK, VJEROUČITELJ: Svi oni imaju zajedničku stvar – žele u Sabor; ‘To vam je kao u bosanskom vicu kad Mujo…’

Sportaši ovih parlamentarnih izbora nisu popularni, ali ima na listama puno zanimljivih novih lica

Liječnici, aktivisti, novinari, voditelji i zabavljači uskoro možda u Saboru. Televizijska pozornica mu je dosadila pa Davor Dretar Drele iz Domovinskog pokreta želi na političku. “Bit će mi izuzetna čast da dokažem da kao i ljudi koji su već u politici, da jednog dana kažu: Vidiš, malo smo se se prevarili. nije to zagorski bedaček kako smo mi to mislili”, kaže Drele, javlja RTL.

Da u Saboru bude još više komedije mogao bi se pobrinuti čovjek kojem je to u opisu posla, komičar Željko Pervan. Uz Domovinski pokret je i dugogodišnja novinarka javne televizije Karolina Vidović Krišto koja je došla u fokus javnosti kad je ugostila autora knjige “Jasenovac radni logor”.

”U politiku ulazim na poziv i uz veliku podršku, moje braće, velikog broja dobrovoljaca Domovinskog rata. Istaknula bih prvog zapovjednika obrane Vukovara, pukovnik Ivica Arbanas Lipi i pukovnik Ivan Anđelić. Oni su ti koji su stali iza mene i rekli da žele da njihova sestra uđe u Sabor”, kaže Vidović Krišto.

Prošli tjedan izjavila da će se boriti protiv institucionaliziranja pedofilije. “U hrvatski obrazovni sustav je ušao spolni odgoj koji je temeljen na univerzalnom kaznenom djelu pedofilije, na seksualnom zlostvljanju dojenčadi i djece”.

ŠKORO OKUPLJA DESNICU, PLANIRA IZNENAĐENJE NA LISTAMA? Nositelji lista navodno će biti Drele i Željko Pervan

Lud, očajan i razočaran

Liječnici u politici nisu novost, ali novost je da se za to odlučio i ugledni pedijatar i bivši ravnatelj dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo. S te funkcije naprasno je smijenjen prošle godine. “Kad uđete u politiku sa 60 godina i kao doktor, onda si ili lud ili očajan ili razočaran. Kada se radi o meni, to je sve zajedno”, kaže Nogalo iz Stranke s imenom i prezimenom.

Još jedan liječnik. Lice koje smo gledali svaki dan, ali u kampanji i Saboru još ne, je Vili Beroš. “Tijekom izbornog procesa ja ću vrlo jasno artikulirati svoj izborni program i vjerujem da će me birači gledati kroz njega”, kazao je Beroš (HDZ).

Iz sjene Andreja Plenkovića i uloge glasnogovornika Vlade mogao bi izaći i u saborske fotelje uskočiti Marko Milić.

NOGALO OTKRIO ZAŠTO ULAZI U POLITIKU I BI LI BIO BOLJI MINISTAR OD BEROŠA: ‘Ja sam ušao da zviždim. Mene to toliko frustrira!’

Kao da se odlučila bavit prostitucijom

U Sabor želi i filozofski bračni par Selak – Raspudić. Talijanist Nino je do jučer kritizirao i komentirao političare, a sada u Sabor želi i on. Na upit zašto su se odlučili u ovom trenutku baviti politikom, Marija Selak (Most) je odgovorila: “To nas svi pitaju, hodam ulicom i opravdavam se svojim poznanicima kao da sam se odlučila baviti prostitucijom.”

Birače Mostovi žele privući i najpoznatijim vjeroučiteljem u Hrvatskoj Marinom Miletićem. Javnost ga je upoznala na velikom prosvjedu učitelja na Trgu, od čijeg govora se ogradila i riječka biskupija, a on je dobio otkaz.

Vjeroučitelj je postao političar. “Da mi je netko u prosincu rekao da ću ući u politiku, rekao bi nema šanse, nije moguće”, kaže Miletić iz Mosta.

MARIJA SELAK RASPUDIĆ KOMENTIRALA HAJKU OKO NJEZINE NEZGODNE FOTOGRAFIJE: ‘Vedrana Rudan mi se ispričala, nikome drugome to ne smeta’

Kao u bosanskom vicu

Svoj aktivizam iz Udruge lipa i borbu protiv visokih poreza, odlučio je prenijeti u politički ring Davor Huić. “To vam je kao u bosanskom vicu kad se Mujo baci s 10. kata pa prolazi pored četvrtog i kaže zasad je sve dobro. Malo je vremena prošlo, zasad je sve zabavno i puno dinamičnije”, kazao je Huić (Pametno i Fokus).

Zabava je tek počela, a u jubilarnoj desetoj komediji hrvatskog Sabora glavne uloge mogli bi igrati do jučerašnji politički amateri, javlja RTL.