Nastavlja se ovoljetno natjecanje u otkrivanju bezobrazno skupih namirnica na Jadranu, odnosno ugostitelskih objekata gdje se isti prodaju. Istodobno, traje i natjecanje u traženju lokacija s umjerenim cijenama. Novinari Slobodne Dalmacije provjerili su kako stoje stvari po tom pitanju na otoku Hvaru - u samom Hvaru gdje su cijene 'nabildane' već desetljećima, ali i u drugim, manje razvikanim hvarskim mjestma.

Doznali su, recimo, da se porcija pečenih lignji nudi po cijeni od 32 do 35 eura, pečena janjetina od 26 do 35 eura, a miješana pizza između 13 i 14 eura. Pola litre piva prodaje se za iznos od sedam do osam eura, (ne)gazirani sokovi od četiri do pet eura, a dva decilitra vina od sedam do 10, pa čak i 14 eura, ovisno o kojem se vinu i sorti radi. Konstatiraju da su cijene zaista otišle u nebo.

Lignje 200 posto skuplje nego 2021.

U usporedbi s ponudom na Hvaru iz 2021. godine, kada su lignje na žaru koštale od 75 do 85 kuna, vidi se da je to popularno jelo u međuvremenu 200 posto skuplje. Kugla sladoleda u gradu Hvaru trenutno košta od dva do tri i pol eura, a komad pizze i do osam eura. Slobodna Dalmacija piše da otokom kruži priča o mladiću koji je neki dan u jednoj pekarnici u Hvaru kupio jumbo pizzu koja mu je naplaćena 80 eura.

U uvali nadomak Hvara, pišu dalje, postoji kvalitetan restoran u kojemu pašta sa škampima košta 16 eura, a hamburger 14 eura, dok se u gradu isto jelo prodaje po 19 eura. Kokteli su u toj uvali po 11 eura, a u gradu od 13 do 24 eura; pola litre piva je pet eura, sokovi idu po četiri eura, a dva “deca” vina za tri i pol eura. Za hvarske prilike to je prava mizerija, a što tek reći za drvene ležaljke, koje se na plaži nude za “samo” 20 eura?

Ugostitelji: Troškovi su enormno porasli

Vlasnici hvarski restorana žale se da im je Županija splitsko-dalmatinska enormno povećala koncesijske naknade - uzimaju im još sedam posto, a Grad Hvar tri posto od (prijavljenog) prometa. Tu su još i PDV te druga davanja državi i lokalnoj vlasti. Konobara je teško naći ispod 1500 eura mjesečne plaće, a kuhari traže 3000 eura, ponegdje i više. Skočile su i cijene mnogih namirnica, navodno je i riba (pre)skupa već u nabavi. Oborita riba zapada oko 34 eura, hobotnica i sipe 16 eura, lignje od 20 do 25 eura, a škampi se prodaju po 35 do 40 eura.

U drugim mjestima na Hvaru restoranske usluge prilično su jeftinije od onih u samome gradu Hvaru. U Jelsi, recimo, lignje na žaru prodaju se po 21 euro, a janjetina sa žara po 23 eura. Pola litre piva košta 4,30 eura, sokovi 3,60 eura, a dva decilitra vina do 4,50 eura. Drugi jelšanski restoran nudi isto jelo po 10 eura, pola litre piva je tri eura, a dva “deca” vina bi bila tri eura. U Hvaru bi to koštalo gotovo 12 eura više.

Jedan slučajni prolaznik, koji posljednjih godina živi i radi u Njemačkoj, kazao je novinaru Slobodne Dalmacije da smo "dobro zamijenili kunu u euro". Ono što je prije koštalo 50 kuna, sada košta i do 50 eura. Njemačka je jeftinija od Hrvatske, a veliki trgovački lanci prije sezone povećavaju cijene artikala. Nakon završetka ljeta ih vrlo teško ili nikako ne vraćaju natrag.

