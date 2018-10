VAKULA OBJAVIO NAJNOVIJU PROGNOZU: Evo odgovora za sve one koji se danima pitaju koliko će još trajati bablje ljeto

Vrijeme nadprosječno toplo za ovo doba godine nastavit će se i sljedećih dana

Kako na činjenicu da je jesen podsjećaju samo kraći dani, nije ni čudno kako su ponegdje voćke počele ponovo cvasti. Uz to, neka od mjesta, poput Splita, Dubrovnika ili Hvara, bilježe temperature najviše od kada se vrše mjerenja, već punih 160 godina, prenosi HRT.

Subota – pretežno sunčano i iznadprosječno toplo

U istočnoj Hrvatskoj većinom sunčano, čak i vedro, uz rjeđu i kratkotrajniju maglu nego prošlih dana, a u Podunavlju će i izostati. Zapuhat će umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 9 °C, a najviša dnevna od 21 do 23 °C.

U središnjoj Hrvatskoj ujutro magla i niski oblačni sloj, ali najvjerojtnije rjeđe i kratkotrajnije nego u četvrtak i petaka. Zatim sunčano, a vjetar uglavnom slab istočni. Temperatura zraka bez znatnije promjene – ujutro od 5 do 8 °C, samo u središtu Zagreba malo iznad 10 °C.

I na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano, ali po kotlinama Istre i gorske Hrvatske mjestimice tek nakon magle, koja se osobito u Lici može zadržati do podneva. Na sjevernom Jadranu zapuhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, uz umjereno valovito more, a u gorju poslijepodne sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 16 °C u gorju do 24 °C na obali.

Sunčano će, većinom i vedro biti i na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije, po čijim je nizinama ujutro moguća magla. U noći i prijepodne bit će uglavnom slabe i umjerene bure, zatim slabog vjetra promjenljiva smjera, uz koji će more biti većinom malo valovito, temperature od 20 do 22 °C. Najviša temperatura zraka oko 25 °C.

U nedjelju sunčano, zatim prolazno oblačnije uz jugo, pa opet…

U danima koji slijede na kopnu će nakon mjestimične magle prevladavati sunčano, a početkom tjedna vjerojatno će biti više oblaka, no zadržat će se uglavnom suho. Jutra će biti svježa, u mnogim nizinama uz maglu, koja se mjestimice može i dulje zadržati, osobito uz rijeke i po kotlinama, a dnevna temperatura viša od prosjeka za sredinu listopada.

VAKULA OBJAVIO NOVU PROGNOZU, VRUĆINE ĆE POTRAJATI – IZNENADIT ĆETE SE KOLIKO DUGO: Temperature će se penjati i do 30 °C

Isto tako, iznadprosječno toplo bit će i na Jadranu, gdje će i u nedjelju biti sunčano, a u ponedjeljak i utorak, uz slabo do umjereno jugo, prolazno oblačnije, no uglavnom bez oborina. Od srijede ponovno većinom sunčano uz buru, te i dalje relativno toplo.