PITANJE O CRKVI IZBACILO MARKOTIĆ IZ TAKTA: ‘Domarširala je do nas i stala mahati mobitelom…’; Na kraju intervenirao Božinović

‘Stala je mahati mobitelom pokušavajući pokazati nekakav SMS u kojem je navodno bilo iskazano ogorčenje našim pitanjima o epidemiološkim popustima za crkve’

Nacionalni stožer u petak je objavio je detalje novih mjera; zabranjeno je kretanje izvan županija, ali je zato na Badnjak i sam Božić vjernicima omogućen odlazak na mise.

“Za okupljanja ispred crkve vrijedi odluka zabrane okupljanja iznad 25 ljudi. Preporuka je i da se polnoćke pomaknu ranije, da sve mise završe do 22 sata. Članovi iste obitelji ne moraju održavati razmak, preporučuje se organizirati klupe za vjernike koji dolaze iz istog kućanstva. Preporučuje se da od ulaza do oltara svaka druga klupa bude u uporabi”, izvjestio je Krunoslav Capak.

Upitan zašto se ugostiteljskim objektima ne omogući jedna osoba na sedam kvadrata kao crkvama, Capak je dao veoma neočekivan odgovor, a to je da odgovora nema. Jedno od novinarskih pitanja glasilo je: koje to gospodarske i psihološke potrebe se obavljaju u crkvama da se ondje povećava broj vjernika. No u raspravu se ubacila Alemka Markotić koja je rekla da “svatko tko je vjernik zna zašto mu treba mir u crkvi, svi koji su vjernici to dobro znaju”. Također, najavila je odlazak na polnoćku.

‘Neobično žustro ušla je kolegi iz Jutarnjeg lista i meni u propisani zaštitni prostor’

No kako piše Index, nije stala na tome. Nakon što su se ugasili mikrofoni i kamere profesorica Markotić sa svog kraja goleme dvorane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici domarširala je do mjesta na kojem su novinari.

„Neobično žustro ušla je kolegi iz Jutarnjeg lista i meni u propisani zaštitni prostor i stala mahati mobitelom pokušavajući pokazati nekakav SMS u kojem je navodno bilo iskazano ogorčenje našim pitanjima o epidemiološkim popustima za crkve i rasprodaji stožerovog autoriteta“, piše Vojislav Mazzoco, ističući kako su ta dva pitanja očito silno uznemirila iznače staloženu prof. Markotić.

Na kraju dožao Božinović i blago ju gurnuo prema izlazu

“Takvo nešto me nitko nije pitao od trećeg razreda srednje i profesora marksizma koji nas je poimence propitivao i zapisivao odgovore. Poslije je taj isti profesor pijan ispred crkve zapisivao tko je sve došao na ponoćku”, govorila je profesorica Markotić, tvrdi Mazzoco. Kolega je u šali dobacio ‘On vam je komunist’, no dr. Markotić šalu nije shvatila,

“Imam ja puno prijatelja komunista, ali vama uvijek smeta Crkva. I Vukovar vam smeta’, govorila je Markotić, dok sam dok sam ja rukama, nogama i jezikom pokušavao objasniti da mi ne smeta ni crkva, ni ponoćka, ni vukovarska kolona nego da mi smetaju licemjerje, nedosljednost i nepravda“, piše Mazzoco, dodajući kako je na kraju sve završilo tako da je prišao Davor Božinović: “Zašto se iscrpljujete kada se nikada nećete složiti?”, pitao je i blago pogurnuo profesoricu Markotić prema izlazu.