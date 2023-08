I dalje traje borba protiv neradnih nedjelja. Kruh, brašno, šećer i brojne druge namirnice ljudi su počeli kupovati na benzinskim postajama. Blagdan Velike Gospe, neki gradovi, proglasili su "sajamskim danom" što znači da će se, primjerice, kruh, tamo moći kupiti i na štandovima. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak objavio je da će u Splitu dani 13., 15., 20. i 27. kolovoza te 3., 10., 17. i 24. rujna biti "sajamski dani". Sve to, u svrhu promicanja turističkih aktivnosti, a na te dane radit će se od 8 pa sve do 24 sata.

Osim Splita, odluku da blagdan Velike Gospe proglase sajamskim danom donijeli su i: Supetar, Sutivan, Bol, Jelsa, Stari Grad, Pula, Umag, Labin, Novalja, Baška, Podgora, Pirovac, Samobor, Sveta Nedelja, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Križ…

"Ljudi su gladni i u nedjelju i na blagdane pa kupe kruh tamo gdje ga ima", rekao je za RTL Armando Miljevac, predsjednik Udruge malih distributera goriva. "To radimo već 30 godina kao i sav drugi asortiman koji imamo u našim trgovinama. Nismo ništa promijenili i sad se 10-ak kilograma više proda vikendom", pojasnio je.

Pitali smo vas što mislite o proglašenju blagdana Velike Gospe sajmenim danom. Ostavili ste nam brojne reakcije, a ovo su samo neki od vaših komentara...

"Najbolje da se ukinu i blagdani i praznici... I nedjelja neka se više ne zove nedjelja, nego mali ponedjeljak i problema nema", poručuje jedan čitatelj.

'Tako su naši stari živjeli'

"Neradnici su uvijek protiv neradnih dana, glasovati bi trebali radnici kojih se to tiče". smatra čitateljica.

"Nedjelje, blagdani, crkveni i državni praznici i trebali bi biti mjesto druženja, sajmova, glazbe i plesa na otvorenom. Plaće povisiti, i mirovine, da građani imaju čime putovati i kupovati na takvim sajmištima i poticati OPG, domaći. Živnula bi manja mjesta posjetima turista kako stranih tako i domaćih. Općine moraju živjeti 365 dana i osmišljavati svoje aktivnosti i biznis u korist svojih gradana, a ne samo 2 mjeseca u ljeti. Sve općine imaju za pokazati i tradiciju, i kulturu, a i nešto iz povijesti pa i svetkovinu da se narod okuplja, druži, veseli, a ujedno i trguje. To nije ništa novo. Tako su naši stari živjeli. Pet dana su radili, a vikende, svetkovine i državne blagdane pretvorili u kirvaje, družili se, veselili, plesali, djecu uveselili i ujedno tržili...", objasnila je još jedna od čitateljica.

"Nije ni sajmeni dan loša ideja za gradove, a što sa selima i manjim mjestima? Bolje da se nedjelja počne zvati postsubota ili predponedjeljkom pa onda neće biti niti te lude gužve oko neradnog dana, i tim idiotskom zakonom o zabrani rada nedjeljom. Tko želi neka radi, tko ne želi već ionako ne radi nedjeljom već duže vrijeme i gdje je tu bio poticaj za uvođenje tako ludog zakona? Da nam benzinske crpke prodaju kruh i mlijeko? Zar nemaju dovoljno profita s derivatima? Sve je to KraDeSeovska spletka s tim mafijaškim lobijem."

"Kupite dan prije sve i neće biti tuge i žalosti što dućani nisu radili..."

'Dobro je za međususjedske odnose'

"Ako moram raditi briga me kako se zove. Od svih problema u državi najveći su neradne nedjelje i blagdani za trgovce. Blago toj državi i njezinom puku!"

"21 stoljeće, više nitko ne zna ispeći kruh... šećer, brašno... To se sve očito kupuje samo kad više nemaš ni za žlicu jer nedaj bože da odeš u trgovinu dan prije, još pogotovo kad znaš da drugi dan ne rade... Ali to je naš mentalitet! Pokazalo se to već puno puta. Na stranu to jel karantena i zabrana vezana uz koronu bila opravdana ili ne, ali čim se više ljude pozivalo da ostanu doma to više ljudi vani. Valjda i oni koji nikad nisu izlazili su tad izašli... Također sad za vikend konkretno u Vž, Drava visoka, ljude upozoravali da ne idu jer pada granje, jer je opasno... nikad više ljudi na Dravi nego u nedjelju... I sad si ti pomozi s takvim ljudima...."

"Neee, ljudi nek planiraju kupovinu unaprijed, dobro za mentalno zdravlje, a i dobrosusjedske odnose ko nekad. Ideš do susjede i posudiš ako ti nešto nužno zatreba, popiješ kavu i popričaš..."

"Velika Gospa je svetac i ide se u Marijanska svetišta, a ne u trgovinu i na plac, zatvorite i neće se ići."

"Ajmo sada svaki blagdan i svaku nedjelju proglasit kao sajmeni dan. Cirkus pravi!"

"Ma glupost, baš mi treba bauljati po dućanima u utorak. Svašta kupim dan ranije i gotovo. Ovo su igre bez granica. Zavadi pa vladaj."

"Nedjelja je neradna i kvit", poručio je jedan čitatelj.

