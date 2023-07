Prva neradna nedjelja u trgovini na malo donijela je pad prometa od 21,8 posto, odnosno 29,2 milijuna eura u odnosu na zadnju nedjelju u lipnju. Uz to, prve neradne nedjelje izdano je gotovo 19 posto manje računa odnosno, njih oko 457 tisuća.

Hoće li se taj promet s vremenom ipak 'preliti' na ostale dane u tjednu, kada se potrošači i trgovci prilagode novom zakonu ili će to biti trajni gubitak, pokazat će vrijeme.

U međuvremenu, pitali smo vas podržavate li zabranu rada nedjeljom?

Preplavili ste nas komentarima, na čemu vam ovom prilikom i zahvaljujemo, a većinom ste komentirali da neradnu nedjelju podržavate.

Ipak, oni koji se protive zabrani u većoj su mjeri bili voljni obrazložiti svoje mišljenje. Izdvajamo neke od komentara:

'Svaki dan je za obitelj'

"Tu odluku ne podržavam. Donijeli je na brzinu i stavili sve u isti koš. Vani mali trgovci mogu raditi kako žele. Ja imam trgovinu i radimo obiteljski. Zatvorena sam 4 mjeseca na godinu jer nema posla nego samo troškovi. Neradne nedjelje me ne diraju jer mi pokriju sezonu, ali me diraju neradni praznici. Meni kao vlasniku je zabranjen rad u mojoj trgovini. Takav zakon može samo čisti idiot donijeti."

"A što je sa konobarima, medicinskim sestrama, doktorima, šoferima, radnicima na benzinskim stanicama, da ne nabrajam."

"Gdje spadaju kuhari, konobari i drugi radnici koji rade nedjeljom?"

"Znači trgovci su više vrijedni nego ostali što isto rade nedjeljom."

"Da li statistika pokazuje porast dolaska vjernika u crkvu? To je u bila (budimo iskreni) poanta svega."

"Svejedno bi bilo dobro da oni koji žele raditi, imaju tu mogućnost. Recimo ispune neki obrazac i smiju raditi više od 16. Ne sviđa mi se ovaj linearni model."

"Ne, ja sam poduzetnica i time se krši moje ustavno pravo na rad. I da, ako imaš obitelj, svaki dan je za obitelj, ne samo nedjelja!"

'Ima puno radnika koji žele raditi nedjeljom'

"Ne, zemlja koja živi od turizma mora imati otvorene butige koje god žele raditi."

"Odlazak u trgovinu nedjeljom izbjegavam. Zabranu nedjeljom ne podržavam. Zašto ne bi trgovci radili ako žele za odgovarajuću plaću? Neki ljudi, na primjer u građevini, rade i subotom cijeli dan i ne stignu u trgovinu."

"Podržavam slobodu izbora i prava na pošteno plaćen rad! Gadi mi se licemjerno prenemaganje sa zabranama rada trgovina, dok istovremeno benzinske, birtije i pekare rade. Tamo valjda ne rade ljudi."

"Od početka govorim da je to neustavna odluka pod pritiskom klera. Tko ne želi nedjeljom kupovat nek ne kupuje. Natjerati poslodavce da nedjelju i praznike bolje plate i nek radi kome treba. Ima jako puno ljudi kojima je nedjelja jedini dan za pristojnu kupovinu."

"To nije zabrana rada nedjeljom zbog ljudi i prava radnika, nego neki igrokaz vlasti s nekim drugim ciljem… Zašto vrijedi samo za trgovine, pa i drugdje mnogi ljudi moraju radit nedjeljom i nije zabranjeno.."

"Zatvorite i restorane, kafiće i sve ostalo, i tamo su isto radnici koji žele biti sa obitelji. Ali znajte da ima puno radnika koji žele raditi i nedjeljom jer od normalne plaće ne mogu u turističkoj Hrvatskoj normalno živjeti."

POGLEDAJTE VIDEO Prva nedjelja po novom Zakonu: Tko od trgovaca radi, a tko je stavio ključ u bravu

'Država propada, a mi ne radimo'

"Zašto nitko ne pita one koji rade nedjeljom. Veći je problem što te nedjelje nisu plaćene, jer nekad nekom slobodan dan treba kroz tjedan, a ne da me uvjetuju sa nedjeljom. I što je vlada postigla, da se radno vrijeme sa 21 poveća na 22 stvarno, jer sad to vlasnici rade."

"Uopće ne podržavam. Država propada, a mi ne radimo. Treba raditi sve dane u godini, ali subota i nedelja se trebaju plaćati kao prekovremeni rad 100% a velikim praznicima 125% ili više. U većini zapadnih zemalja se radi subotom i nedeljom, a plaća im se adekvatno tako da se nitko ne žali da mora raditi. Naprotiv, teško je dobiti subotu i nedjelju za rad jer svi hoće te dane raditi."

"Ovo je sve zbog crkve i tzv. "velikih" vjernika koji su nakon nedjeljne mise bili redoviti kupci po trgovinama. Trebalo je pitati radnike koje nitko ništa nije pitao."

"Nekad sam i ja nedjeljom radila, nisam se bunila, u dućanu, samo do 12. I opet sve stigla cijeli dan i još na plaći se to ljepo vidjelo…"

"Jesam, ako će se zatvoriti i kafići i ostalo pa da i konobarice mogu biti nedjeljom doma i svi ostali… dok ideš neko zanimanje raditi znaš što ono nosi i uvjete pa ako ti ne odgovara produžiš dalje…"

'Ti ljudi isto imaju obitelj'

Među argumentima onih koji podržavaju zabranu rada nedjeljom najviše se ističe onaj da se kupovina može obaviti i tijekom radnog tjedna:

"Promet će se popraviti kad ljudi shvate da u nedjelju nema šopinga… Obavit će u subotu.."

"Zatvoriti sve dućane nedjeljom, subotu do 15 sati."

"Apsolutno, ti ljudi isto imaju obitelj i imaju pravo na odmor."

"Da, i subotu ili do 14 h gotovo, jer pitanje je koliko ih plate..a vjerojatno mizerija i iskorištavanje ljudi."

"Podržavam radni tjedan 40 sati, a eventulno subota do 17 sati radno vrijeme trgovina."

"Neka rade dežurstva koja moraju raditi, a za taj rad treba ih i platiti, a za ostalo kao i u zapadnim zemljama."

'U komunizmu nisu radile, zašto bi sada'

"Podržavam, samo da ne bi to neki poslodavci iskoristili kao izgovor za otkaze..tipa smanjen promet..inače se trudim subotom kupiti što mi treba za nedjeljni ručak..a odjeća moze pričekati i ponedjeljak."

"U Njemačkoj je već više od 50 godina nedjeljom sve zatvoreno, nema rada niti u firmi niti privatno. Nekad me nervira, ali je ispravno, te govori o uređenosti društva."

"Apsolutno podržavam, ako mogu bogatije zemlje bez neradne nedjelje, može i Hrvatska."

"Sve nedjelje trebaju biti neradne! U Njemačkoj ne rade nikada nedjeljom, to je sasvim normalno! U komunizmu nisu radile, zašto bi sada? Nedjelja je dan za obitelj!"

"Svi imaju pravo na slobodnu nedjelju. Oni koji ne znaju što da rade nedjeljom neka posjete psihijatra, ali radnim danom."

"Da, ni jedan dan u tjednu ne moze zamjeniti nedjelju! I da nema tih novaca koji mogu zamjeniti nedjelju! A najčešće ni ne osjetiš razliku u odnosu na druge dane!"

'Samo predizborna propaganda'

"Podržavam, ali ne zbog crkve nego zbog ljudi, a i sam sam po zanimanju trgovac. Kad sam ja počeo raditi davne 1983. nedjelje su bile slobodne."

"Podržavam, nedjeljom treba raditi samo ono što zaista mora raditi (hitna,vatrogasci ,policija) i te ljude treba pošteno platiti za taj rad nedjeljom..sve ostalo može čekati."

"Napokon da se i to dogodi, ali bojim se da je to samo predizborna propaganda kao i mnogo drugo."

POGLEDAJTE VIDEO Ljubo Jurčić: Rad nedjeljom razbija temelj društva, a to je obitelj