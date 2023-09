Iako su izbori na rasporedu tek iduće godine, utrka je krenula, a u javnosti se sve glasnije polemizira o tome tko bi mogao biti novi premijer u Hrvatskoj. Hoće li Andrej Plenković trijumfirati te odnijeti još jedan mandat ili će na to mjesto doći netko drugi?

Na našem portalu, postavili smo vam pitanje u anketi tko bi bio najbolji premijer po vašem mišljenju, a čak 42% posto glasača smatra da bi to bila Sandra Benčić. 29% ljudi koji su glasali misle da je najbolji izbor Andrej Plenković, do 12% anketiranih smatra da bi to bila Dalija Orešković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

7 posto anketiranih misli da bi na toj funkciji dobro prošao bračni par Raspudić, dok su po 3 posto glasova čitatelja Net.hr-a dobili Peđa Grbin, bračni par Puljak i Ivan Penava.

Neki bi Ričarda, ali i Jakova

No, neki na premijerskoj poziciji vide i neke druge ljude, pa su u komentarima na Facebooku osvanula imena kao Pernar, Kerum, Mister Bean, Ričard, a čitatelji su spomenuli čak i supruga bivše predsjednice, Jakova Kitarovića.

"Ja mislim ako se Kolinda kandidira za predsjednicu da bi bilo onda pošteno da Jakov bude premijer", navodi se u jednom komentaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Često se u komentarima spominje i Karolina Vidović Krišto te Mislav Kolakušić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Karolina Vidovic Kristo premijerka, Mislav Kolakusic predsjednik. Jedine dvije osobe koje nisu politicki, ideoloski i koruptivno povezani i umrezeni s Titovom KPJ- HDZ/ SDP i njihovom UDBOM", jedan je od komentara.

Ima i onih koji su u komentarima napisali ime bivšeg premijera, a sada stanovnika Remetinca, Ive Sanadera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Datum parlamentarnih izbora još se nagađa, a u utrku se uključila i Sandra Benčić. Nije štedjela vladajuće, a ni nju HDZ