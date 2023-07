Od stotinu Hrvata, njih 42 prošle godine nisu imali dovoljno novca da bi otputovali na godišnji odmor, a po ovom kriteriju od Hrvatske su u EU-u bile gore samo Rumunjska, Bugarska i Grčka.

Eurostat je ove podatke objavio na zahtjev ljevičarske frakcije u njemačkom Bundestagu.

Vijest pod naslovom "Hrvati, jeste li svjesni koliko ste siromašni? Ovaj podatak će vam jasno pokazati na kakvom se dnu nalazimo" je izazvala brojne reakcije na Facebooku Net.hr-a, a mi smo probrali samo neke…

"To je istina, velika većina naroda jest siromašno, odnosno, pod kreditima, dugovima i s malom i neadekvatnom plaćom i radnim uvjetima. Tek mali dio živi dostojanstveno, odnosno, imućniji su. A ovi što glume po medijima da imaju, lažu", napisao je jedan komentator.

Sami smo si krivi

"Na žalost, ali sami smo krivi!", uvjerena je jedna naša čitateljica.

"Kako sad to, a veliki vođa veli da nismo ni svjesni kako nam je dobro u Hrvatskoj", napisao je jedan čitatelj jasno aludirajući na premijera Plenkovića.

"Kako? A ovaj (Plenković, op.a.) nam govori da živimo bolje? Još i glasamo za njega? Na sljedećima opet", poručuje čitatelj.

"A mi jedan korak naprijed, jedan korak unazad, a još je gore što mladi naraštaji odlaze za svojom egzistencijom diljem svijeta", kaže drugi čitatelj.

"Zato su naši vladajući bogati, odmaraju se 12 mjeseci plus još dva preko ljeta", šaljiv je bio jedan komentator, a drugi je nastavio u istom tonu:

"Ne mogu ja biti toliko siromašan koliko rodbina može kukati, a ipak otići na more".

Jedna čitateljica smatra da smo u naslovu postavili "provokativno pitanje"...

'Nemamo razumijevanja jedni za druge'

"Siromašni smo većina, i Hrvati i susjedne nam države. Najgore je u svemu što jedni za druge nemamo razumijevanja i suosjećanja jedni s drugima, samo se naslađuju jedni drugima kao da će na taj način izliječiti svoje frustracije ali nažalost nema rezultata. Pokušajmo razumjeti jedni druge i bit će nam bar na trenutak lakše. Ja mogu na more ako hoću biti cijelo ljeto ali nije to to. Kad čujem, vidim i nešto pročitam nije mi drago a najviše suosjećam sa omladinom, mladim obiteljima koje ne mogu priuštiti svojoj djeci malo radosti i bućkanja. Osvjestimo se ljudi, nije nama bitniji onaj stranac nego mi sami sebi. Oni će otići a mi ostajemo. Treba malo humanosti usaditi u mozgove ovog našeg naroda a naročito Damatinaca. Apeliram, ljudi sredite se i budite što manje pohlepni, pokažite da još ima ljubavi i razumijevanja za ovaj naš ispaćeni narod".

"Jedna Grunfovska iz Alan Forda: siromašan si onoliko koliko nisi bogat!!! Jer nekad davno u Yugi smo imali SREDNJU KLASU...ali to očito više nije bitno za funkcioniranje društva u kapitalizmu!"

"Nismo mi toliko siromašni da si ne možemo priuštiti ljetovanje na Jadranu, već pohlepna banda koja je neopravdano digla cijene do te mjere da graniči s kriminalom, a naša Vlada sve to šutke dopušta, jer se priprema za vlastiti bezbrižni i luksuzni dvomjesečni odmor zahvaljujući novcu spomenutog osiromašenog puka!"

"To je istina, velika većina naroda jest siromašno, odnosno, pod kreditima, dugovima i s malom i neadekvatnom plaćom i ratnim uvjetima. Tek mali dio živi dostojanstveno, odnosno, imućniji su. A ovi što glume po medijima da imaju, lažu. Velika većina ljudi u HR radi za plaću od 650 eura do cca 800, s time da kad se plate režije itd. ne ostane baš ništa, ili tek nešto jako jako malo, opet nedostatno za iole što ozbiljnije, pa se ljudi zadužuju. Tko s takvom plaćom može uštedit 100 eura mjesečno, odnosno, 1200 godišnje? S druge strane, na zapadu, minimalac je 1700 eura, pa kad se plati stanarina, režije, putovanje do posla i natrag, te ostale potrepštine, opet se može i ostane nekoliko stotina eura u džepu. Naravno, s normalnim plaćama od 2300 do 3000 eura godišnje se nakon svih troškova može uštedjeti od 10000 do 20000 eura. S većim plaćama poput 3600 za malo bolje firme (3800 je npr vozač autobusa, te manualni radnik u farmaceutskoj industriji i to bez medicinske diplome i sl; rad u pakiranju proizvoda i sl), a ima i plaćenijih poslova poput IT-a, farmacije i sl. uštedi se poprilično i nema potrebe za kreditima, ili barem ni izdaleka kao npr u Hrvatskoj. Stoga, da, Hrvatska je sama po sebi paradoks, bogata u prirodnim resursima i ljudskim potencijalima, presiromašna u ekonomiji, korumpirana u sustavu. Zato mnogi odlaze na zapad i žive daleko bolje nego u Hrvatskoj."